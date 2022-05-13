Что вас ждет:

Конеферма

Наше путешествие начнётся с экскурсии по конеферме, где вы сможете покормить лошадок. Каждый конь имеет свою историю, которую мы обязательно услышим. Увидим место основания Борской крепости, полюбуемся красотами Чёрной кочки. Затем мы вкусно пообедаем.

Бузулукский Бор

Далее направимся в Бузулукский Бор. Это поистине удивительное и прекрасное место. Живописный лес, чистый воздух и потрясающая природа, простирающаяся на площади в 111 тысяч гектар. Возраст Бузулукского бора оценивается не менее 6 тысяч лет.

Перекаты реки Боровки

Увидим перекаты реки Боровки. Перекаты являются одним из любимых мест отдыха. Здесь чувствуется вся сила стихии. Воды Боровки, встречая на пути препятствия в виде твердых пород и глины, пытаясь пробиться вперед, устремляются вверх и так же резко срываются вниз. Река шумит, бурлит и пенится, и от такого вида просто невозможно оторвать глаз. В перерывах от процедур, когда хочется единения природой, стоит прийти именно сюда и насладиться «музыкой» Боровки.

Дегустация

Здесь же мы на обустроенных площадках продегустируем местные мясные деликатесы. Если есть возможность, возьмите с собой термосы с чаем. Готовы поспорить, что такой вкусной колбасы и ветчины вы никогда не ели.

Экологическая тропа «Сосны-великанши»

На обратной дороге мы заедем на экологическую тропу «Сосны-великанши». Её еще называют «Царица-сосна»: высота 36,5 м, диаметр 140 см — три взрослых человека, взявшись за руки, не могут её обхватить! Сосна-великанша чувствует себя прекрасно и способна простоять еще 350 лет. К сожалению, вторая сосна — ее сестра (высота 31 м, диаметр 92 см), засохла и погибла.

Cосна с иконами

Посетим неизвестное для большинства туристов место — сосна с иконами. Часть ствола дерева покрыта прибитыми гвоздями иконами. Православные почитают эту сосну и относятся к ней как к храму. В этом месте всегда можно встретить людей, проводящих время за молитвами. Рекомендуем посетить это святое место, чтобы привести в порядок мысли, помолиться за близких и вернуть спокойствие и внутреннее равновесие. Историю этого места вам расскажет наш экскурсовод.

Программа тура:

09:00 — Выезд из Самары

20:00 — Прибытие в Самару

Поедем мы с вами на микроавтобусе туристического класса, так как некоторые тропы не подвластны большому автобусу.