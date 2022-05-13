Автобусная экскурсия «Кони. Сосны. Колбаса»

Наше путешествие начнётся с экскурсии по конеферме, где вы сможете покормить лошадок

Мини-группа
Наше путешествие начнётся с экскурсии по конеферме, где вы сможете покормить лошадок.

Далее направимся в Бузулукский Бор.

Увидим перекаты реки Боровки.

Здесь же мы на обустроенных площадках продегустируем местные мясные деликатесы.

На обратной дороге мы заедем на экологическую тропу «Сосны-великанши».

А также посетим неизвестное для большинства туристов место — сосна с иконами.
Автобусная экскурсия «Кони. Сосны. Колбаса»
Автобусная экскурсия «Кони. Сосны. Колбаса»
Автобусная экскурсия «Кони. Сосны. Колбаса»
Автобусная экскурсия «Кони. Сосны. Колбаса»
Автобусная экскурсия «Кони. Сосны. Колбаса»
Автобусная экскурсия «Кони. Сосны. Колбаса»

Что вас ожидает 🤩

  • Конеферма
  • Бузулукский Бор
  • Река Боровка
  • Экологическая тропа «Сосны-великанши»
  • Сосна с иконами

Что вас ждет:

    Конеферма
    Наше путешествие начнётся с экскурсии по конеферме, где вы сможете покормить лошадок. Каждый конь имеет свою историю, которую мы обязательно услышим. Увидим место основания Борской крепости, полюбуемся красотами Чёрной кочки. Затем мы вкусно пообедаем.

    Бузулукский Бор

    Далее направимся в Бузулукский Бор. Это поистине удивительное и прекрасное место. Живописный лес, чистый воздух и потрясающая природа, простирающаяся на площади в 111 тысяч гектар. Возраст Бузулукского бора оценивается не менее 6 тысяч лет.

    Перекаты реки Боровки

    Увидим перекаты реки Боровки. Перекаты являются одним из любимых мест отдыха. Здесь чувствуется вся сила стихии. Воды Боровки, встречая на пути препятствия в виде твердых пород и глины, пытаясь пробиться вперед, устремляются вверх и так же резко срываются вниз. Река шумит, бурлит и пенится, и от такого вида просто невозможно оторвать глаз. В перерывах от процедур, когда хочется единения природой, стоит прийти именно сюда и насладиться «музыкой» Боровки.

    Дегустация

    Здесь же мы на обустроенных площадках продегустируем местные мясные деликатесы. Если есть возможность, возьмите с собой термосы с чаем. Готовы поспорить, что такой вкусной колбасы и ветчины вы никогда не ели.

    Экологическая тропа «Сосны-великанши»

    На обратной дороге мы заедем на экологическую тропу «Сосны-великанши». Её еще называют «Царица-сосна»: высота 36,5 м, диаметр 140 см — три взрослых человека, взявшись за руки, не могут её обхватить! Сосна-великанша чувствует себя прекрасно и способна простоять еще 350 лет. К сожалению, вторая сосна — ее сестра (высота 31 м, диаметр 92 см), засохла и погибла.

    Cосна с иконами

    Посетим неизвестное для большинства туристов место — сосна с иконами. Часть ствола дерева покрыта прибитыми гвоздями иконами. Православные почитают эту сосну и относятся к ней как к храму. В этом месте всегда можно встретить людей, проводящих время за молитвами. Рекомендуем посетить это святое место, чтобы привести в порядок мысли, помолиться за близких и вернуть спокойствие и внутреннее равновесие. Историю этого места вам расскажет наш экскурсовод.

    Программа тура:

      09:00 — Выезд из Самары

      20:00 — Прибытие в Самару

      Поедем мы с вами на микроавтобусе туристического класса, так как некоторые тропы не подвластны большому автобусу.

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Проезд на автобусе туристического класса
      • Работа экскурсовода по пути следования
      • Обед
      • Дегустация местной продукции
      • Посещение конюшни
      • Входной билет в национальный парк
      Место начала и завершения?
      Самара, проспект Кирова, 308
      Когда и сколько длится?
      Когда: См. календарь
      Экскурсия длится около 12 часов
      Кто ещё будет вместе со мной?
      Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
      Нужно оплачивать всё сразу?
      В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
      Можно задать вопрос до бронирования?
      Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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