См. календарь

Об экскурсии:

Бескрайние степи, пёстрые россыпи ромашек, васильков и хлеба, хлеба, хлеба… Вот в этой степи самой природой и руками человека созданы прекрасные разноцветные скалы, чудесные изумрудные озера, пруды и волшебные мосты! Все это великолепие вы можете увидеть за один день!

Вы посетите два карьера Самарской области, с фантастическими пейзажами, два разных, но прекрасных моста, один из которых навесной, искупаетесь в степном пруду и реке Чапаевке, устроите пикник среди ковыльной степи и сделаете самые самые крутые фотографии.

Падовский карьер

Яблоновый карьер

Падовский карьер –Самое популярное место в Самарской области! Он находится у села Падовка, поражает своей мощью и огромными размерами. На дне карьера находится чудесное изумрудно-голубое озеро, которое вызывает неописуемый восторг у туристов!

Яблоновый карьер располагается недалеко от села Яблоновый овраг и села Подъем-Михайловка. Карьер обнажает живописнейший срез геологических пород, образовавшихся в результате подземных пожаров горючих сланцев. Это действительно разноцветные скалы среди ковыльной степи!

Подвесной мост через реку Чапаевку

Живописный подвесной мост через реку Чапаевку, по которому непременно нужно пройтись, находится в самом селе Яблоновый Овраг. Он изящно висит на металлических канатах над рекой, которая в давние времена была более полноводной и судоходной. На берегу реки Чапаевки можно полюбоваться прекрасными пейзажами, сделать красивые фотографии и охладиться в реке в жару.

«Оазис» в жаркой степи

Очаровательный металлический и деревянный мост через пруд Центральный в поселке Ленинский, соединяющий центр поселка с песчаным пляжем и местом для купания, не оставит равнодушным никого. Это милое и тихое место для отдыха подойдет нам для привала и позволит насладиться «Оазисом» в жаркой степи.

Пейзажи

Степные пейзажи, травы, ковыль, холмы, озера, хлебные поля и прекрасные тихие селения южных районов Самарской области подарят Вам массу положительных эмоций.

В ходе экскурсии по этим замечательным местам, вы узнаете об истории освоения этих земель, о народах, проживавших в разное время в этих краях. Это все наш любимый, Самарский край, наша малая Родина.

Организационные моменты: