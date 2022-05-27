См. календарь

Автобусная экскурсия «Скалы, изумрудные озера, навесные мосты в степи»

Бескрайние степи, пёстрые россыпи ромашек, васильков и хлеба, хлеба, хлеба… разноцветные скалы, чудесные изумрудные

Бескрайние степи, пёстрые россыпи ромашек, васильков и хлеба, хлеба, хлеба… разноцветные скалы, чудесные изумрудные озера, пруды и волшебные мосты! Все это великолепие увидим за один день! Вы посетите два карьера Самарской области, с фантастическими пейзажами, два разных, но прекрасных моста, один из которых навесной, искупаетесь в степном пруду и реке Чапаевке, устроите пикник среди ковыльной степи и сделаете самые самые крутые фотографии.
Автобусная экскурсия «Скалы, изумрудные озера, навесные мосты в степи»
Автобусная экскурсия «Скалы, изумрудные озера, навесные мосты в степи»
Автобусная экскурсия «Скалы, изумрудные озера, навесные мосты в степи»
Автобусная экскурсия «Скалы, изумрудные озера, навесные мосты в степи»
Автобусная экскурсия «Скалы, изумрудные озера, навесные мосты в степи»
Автобусная экскурсия «Скалы, изумрудные озера, навесные мосты в степи»

Об экскурсии:

Бескрайние степи, пёстрые россыпи ромашек, васильков и хлеба, хлеба, хлеба… Вот в этой степи самой природой и руками человека созданы прекрасные разноцветные скалы, чудесные изумрудные озера, пруды и волшебные мосты! Все это великолепие вы можете увидеть за один день!
Вы посетите два карьера Самарской области, с фантастическими пейзажами, два разных, но прекрасных моста, один из которых навесной, искупаетесь в степном пруду и реке Чапаевке, устроите пикник среди ковыльной степи и сделаете самые самые крутые фотографии.

Падовский карьер

Яблоновый карьер

  • Падовский карьер –Самое популярное место в Самарской области! Он находится у села Падовка, поражает своей мощью и огромными размерами. На дне карьера находится чудесное изумрудно-голубое озеро, которое вызывает неописуемый восторг у туристов!
Яблоновый карьер располагается недалеко от села Яблоновый овраг и села Подъем-Михайловка. Карьер обнажает живописнейший срез геологических пород, образовавшихся в результате подземных пожаров горючих сланцев. Это действительно разноцветные скалы среди ковыльной степи!

Подвесной мост через реку Чапаевку

Живописный подвесной мост через реку Чапаевку, по которому непременно нужно пройтись, находится в самом селе Яблоновый Овраг. Он изящно висит на металлических канатах над рекой, которая в давние времена была более полноводной и судоходной. На берегу реки Чапаевки можно полюбоваться прекрасными пейзажами, сделать красивые фотографии и охладиться в реке в жару.

«Оазис» в жаркой степи

Очаровательный металлический и деревянный мост через пруд Центральный в поселке Ленинский, соединяющий центр поселка с песчаным пляжем и местом для купания, не оставит равнодушным никого. Это милое и тихое место для отдыха подойдет нам для привала и позволит насладиться «Оазисом» в жаркой степи.

Пейзажи

Степные пейзажи, травы, ковыль, холмы, озера, хлебные поля и прекрасные тихие селения южных районов Самарской области подарят Вам массу положительных эмоций.
В ходе экскурсии по этим замечательным местам, вы узнаете об истории освоения этих земель, о народах, проживавших в разное время в этих краях. Это все наш любимый, Самарский край, наша малая Родина.

Организационные моменты:

  • 08:00 — Выезд из Самары: Проспект Кирова, 308 (Площадка перед магазином «Магнит», около храма). Подсаживаем Аврора, Новокуйбышевск.
  • 18:00 — Приезд Кирова, 308.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельном автобусе
  • Экскурсионная программа
Место начала и завершения?
Проспект Кирова, 308
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

См. календарь

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