  1. Россия
  2. Экскурсии

Экскурсия «Один кофейно-творческий день»

Алёна П.
Алёна П. – Гид из Самары
Сначала мы с вами погуляем по улицам, увидим различные архитектурные стили: модерн, классический, русский, деревянное зодчество, познакомимся с памятниками.

Затем посетим уютную кофейню, где сможем отдохнуть за чашечкой кофе с десертом.

А в конце экскурсии 🧭 будет мастер-класс по гончарному делу.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Экскурсия «Один кофейно-творческий день»
Экскурсия «Один кофейно-творческий день»

Что вы увидите

  • Памятник Дяде Стёпе
  • Улица Молодогвардейская
Пешком по Самаре
Сначала мы с вами погуляем по бывшей Соборной улице. Различные архитектурные стили будут сменять друг друга, как красочные картинки: модерн, классический, русский, деревянное зодчество. Ведь именно на этой улице находится уникальный участок, который называют «400 метров модерна».
Во время прогулки мы поближе «познакомимся» с памятниками Дмитрию Шостаковичу и Дяде Стёпе. А ещё полюбуемся одним из красивейших перекрёстков исторического центра Самары.
За чашечкой кофе
Затем мы с вами посетим уютную кофейню, где сможем согреться и отдохнуть за чашечкой кофе с десертом.
Мастер-класс по гончарному делу
И «вишенкой на торте» будет мастер-класс по гончарному делу. Каждый сможет изготовить набор ёлочных украшений. И во время новогодних праздников мастерство ваших рук будет напоминать об «одном кофейно-творческом дне»

Организационные детали:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
  • Мастер-класс
Что не входит
  • Кофе и десерт
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало
🚩 Ул. Ленинградская, 68
Место завершения
🏁 Ул. Самарская, 151
Экскурсия «Один кофейно-творческий день»
Экскурсия «Один кофейно-творческий день»
Экскурсия «Один кофейно-творческий день»
Экскурсия «Один кофейно-творческий день»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алёна П.
Алёна П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Алёна П. проводит ещё 5 экскурсий

Историко-пивная прогулка
3 000
2 часа
Историко-пивная прогулка
3 отзыва
Прогулка с удивительными историями о старой Самаре
3 000
2 часа
Прогулка с удивительными историями о старой Самаре
Кино-экскурсия по Самаре
3 000
2 часа
Кино-экскурсия по Самаре
Мистическая экскурсия «Огни вечерней Самары»
3 000
2 часа
Мистическая экскурсия «Огни вечерней Самары»
Нестандартная экскурсия по Самаре
3 000
2 часа
Нестандартная экскурсия по Самаре

Еще несколько необычных экскурсий в Самаре

Обзорная экскурсия по Самаре
4 500
3 часа
Обзорная экскурсия по Самаре
104 отзыва
Автомобильно-пешеходное знакомство с историей, достопримечательностями и символами города
Времена и эпохи Самары — обзорная прогулка
3 750
3 часа
Времена и эпохи Самары — обзорная прогулка
28 отзывов
Самобытные дворики, древние храмы, Жигулевский завод и подземный бункер
Самара — жемчужина Поволжья
4 000
3 часа
Самара — жемчужина Поволжья
19 отзывов
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Автобусная экскурсия «Замок Гарибальди»
1 200
8 часов
Автобусная экскурсия «Замок Гарибальди»
19 отзывов
По улочкам старой Самары
3 500
2.5 часа
По улочкам старой Самары
15 отзывов
Идеальный микс из Самарских компонентов. Обзорная экскурсия
4 500
3 часа
Идеальный микс из Самарских компонентов. Обзорная экскурсия
14 отзывов