Пешком по Самаре

Сначала мы с вами погуляем по бывшей Соборной улице. Различные архитектурные стили будут сменять друг друга, как красочные картинки: модерн, классический, русский, деревянное зодчество. Ведь именно на этой улице находится уникальный участок, который называют «400 метров модерна».

Во время прогулки мы поближе «познакомимся» с памятниками Дмитрию Шостаковичу и Дяде Стёпе. А ещё полюбуемся одним из красивейших перекрёстков исторического центра Самары.

За чашечкой кофе

Затем мы с вами посетим уютную кофейню, где сможем согреться и отдохнуть за чашечкой кофе с десертом.

Мастер-класс по гончарному делу

И «вишенкой на торте» будет мастер-класс по гончарному делу. Каждый сможет изготовить набор ёлочных украшений. И во время новогодних праздников мастерство ваших рук будет напоминать об «одном кофейно-творческом дне»

Организационные детали: