Именно жители Самары своими жизненными историями наполняли социокультурное пространство нашего города. Именно жизни простых людей всегда были вдохновением для мастеров своего дела, и именно о самарских мещанах мы поговорим. Что вас ожидает:• Кирпичные клейма и дореволюционные канализационные люки;
Обветшалые лестницы и фотогеничные стены;
Заглянем в коммунальную квартиру и на задний двор современного отеля;
Будем сочетать не сочетаемое;
Мы дадим вам понюхать настоящие ароматы старого города. Организационные детали:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде;
Протяженность маршрута 2, 5 км;
Дети до 3 лет бесплатно.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 пересечении улиц Ленинградской и Куйбышева, Самара
Место завершения
🏁 Строительный Университет, Самара
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.