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Экскурсия по самарским дворикам

Анастасия А.
Анастасия А. – Гид из Самары
Мы приглашаем вас на экскурсию ⛳ по самарским дворикам.

Самара — это город 🏙️ с богатейшей историей 📖.

В нашем городе появились знаменитые купеческие фамилии, в нашем городе Максим Горький написал «Старуху Изергиль», у нас впервые прозвучала седьмая симфония Шостаковича, но во все времена главными героями были самарские жители.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 990 ₽ за экскурсию

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Экскурсия по самарским дворикам
Экскурсия по самарским дворикам

Что вы увидите

  • Самарские дворики
Именно жители Самары своими жизненными историями наполняли социокультурное пространство нашего города. Именно жизни простых людей всегда были вдохновением для мастеров своего дела, и именно о самарских мещанах мы поговорим. Что вас ожидает:• Кирпичные клейма и дореволюционные канализационные люки;
  • Обветшалые лестницы и фотогеничные стены;
  • Заглянем в коммунальную квартиру и на задний двор современного отеля;
  • Будем сочетать не сочетаемое;
  • Мы дадим вам понюхать настоящие ароматы старого города. Организационные детали:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде;
  • Протяженность маршрута 2, 5 км;
  • Дети до 3 лет бесплатно.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 пересечении улиц Ленинградской и Куйбышева, Самара
Место завершения
🏁 Строительный Университет, Самара
Экскурсия по самарским дворикам
Экскурсия по самарским дворикам
Экскурсия по самарским дворикам
Экскурсия по самарским дворикам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анастасия А.
Анастасия А.
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