Анастасия А. – Гид из Самары

Мы приглашаем вас на экскурсию ⛳ по самарским дворикам.



Самара — это город 🏙️ с богатейшей историей 📖.



В нашем городе появились знаменитые купеческие фамилии, в нашем городе Максим Горький написал «Старуху Изергиль», у нас впервые прозвучала седьмая симфония Шостаковича, но во все времена главными героями были самарские жители.