Что вы увидите
- Музей Эльдара Рязанова
- Места, где снимали российское кино
В Самаре немало мест, связанных с кино
В ходе интересной экскурсии 🧭 мы узнаем:
- О предшественниках современных кинотеатров: первых биоскопах или синематографах;
- Какие фильмы 🎥 были популярными в Самаре в начале ХХ века;
- Где в Самаре снимали известные кинокартины;
- Кто из самарцев был причастен к «важнейшему из искусств»;
- Что общего у Самары с итальянской сказкой и «охотниками за бриллиантами»;
- Как наш земляк стал звездой «Фабрики грез»;
- С кем из самарских актеров мы «где-то встречались».
Организационные детали:
- Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что не входит
- Входные билеты в музей
- Личные расходы (сувениры и др. ).
Начало
🚩 Ул. Ленинградская, 27
Место завершения
🏁 Ул. Фрунзе, 120
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алёна П.
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