Алёна П. – Гид из Самары

Во время экскурсии 🧭 откроем некоторые самарские тайны российского кино 🎥, например, о злодее Мориарти и мушкетере Атосе.



А после прогулки посетим сквер и музей 🖼 замечательного кинорежиссера Эльдара Рязанова.