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Кино-экскурсия по Самаре

Алёна П.
Алёна П. – Гид из Самары
Во время экскурсии 🧭 откроем некоторые самарские тайны российского кино 🎥, например, о злодее Мориарти и мушкетере Атосе.

А после прогулки посетим сквер и музей 🖼 замечательного кинорежиссера Эльдара Рязанова.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Кино-экскурсия по Самаре
Кино-экскурсия по Самаре

Что вы увидите

  • Музей Эльдара Рязанова
  • Места, где снимали российское кино
В Самаре немало мест, связанных с кино

В ходе интересной экскурсии 🧭 мы узнаем:

  • О предшественниках современных кинотеатров: первых биоскопах или синематографах;
  • Какие фильмы 🎥 были популярными в Самаре в начале ХХ века;
  • Где в Самаре снимали известные кинокартины;
  • Кто из самарцев был причастен к «важнейшему из искусств»;
  • Что общего у Самары с итальянской сказкой и «охотниками за бриллиантами»;
  • Как наш земляк стал звездой «Фабрики грез»;
  • С кем из самарских актеров мы «где-то встречались».

Организационные детали:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музей
  • Личные расходы (сувениры и др. ).
Начало
🚩 Ул. Ленинградская, 27
Место завершения
🏁 Ул. Фрунзе, 120
Кино-экскурсия по Самаре
Кино-экскурсия по Самаре
Кино-экскурсия по Самаре
Кино-экскурсия по Самаре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алёна П.
Алёна П.
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