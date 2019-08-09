Что вас ожидает

Доходные дома и купеческие особняки

Я покажу самые выразительными образцы губернского города XIX–XX столетий: здание Хлебной биржи, гостиницу Егора Аннаева на бывшей Алексеевской площади и роскошный магазин Ливерия Покидышева. А еще — модернистский особняк Сурошникова, спроектированный Шехтелем, дом Субботиной-Маркинсон в неоготическом стиле и необычный фронтон Реального училища.

Тайны и судьбы местных купцов

Ожившая купеческая Самара раскроет множество секретов. Вы узнаете, как воплощались проекты самарских купцов, что стояло за желанием меценатов жертвовать деньги на благотворительность, почему Самару конца XIX века называли «Чикаго на Волге» и как сложились судьбы представителей знаменитых династий.