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Путешествие в эпоху грандиозных предпринимателей и их самобытных домов

Татьяна
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Татьяна – представитель гидов
Вы услышите о представителях известных самарских купеческих династий, рассмотрите причудливые особняки XIX-XX веков и оцените изысканный вкус их владельцев.

А еще проследите за тем, как эффектно вплетается яркий колорит купеческой Самары в современный облик города.
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на Хлебной площади
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Купеческая Самара
Купеческая Самара

Что вас ожидает

Доходные дома и купеческие особняки
Я покажу самые выразительными образцы губернского города XIX–XX столетий: здание Хлебной биржи, гостиницу Егора Аннаева на бывшей Алексеевской площади и роскошный магазин Ливерия Покидышева. А еще — модернистский особняк Сурошникова, спроектированный Шехтелем, дом Субботиной-Маркинсон в неоготическом стиле и необычный фронтон Реального училища.

Тайны и судьбы местных купцов
Ожившая купеческая Самара раскроет множество секретов. Вы узнаете, как воплощались проекты самарских купцов, что стояло за желанием меценатов жертвовать деньги на благотворительность, почему Самару конца XIX века называли «Чикаго на Волге» и как сложились судьбы представителей знаменитых династий.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В конце экскурсии вас ждет чаепитие
Купеческая Самара
Купеческая Самара
Купеческая Самара
Купеческая Самара
Купеческая Самара

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Хлебной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Добрый день, дорогие путешественники! Мы команда профессиональных гидов, самостоятельно разрабатывающих все маршруты. С радостью покажем вам Самару и окрестности и расскажем о них самое интересное. До встречи!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

9 августа 2019
Экскурсия прекрасная. Интересно, информативно, эмоционально и красиво. Спасибо огромное!

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