Во время экскурсии 🧭 по самой протяженной волжской набережной мы узнаем, как от грязного, но колоритного дореволюционного берега удалось проделать большой путь к нынешнему своему статусу открыточного вида Самары.

Во время прогулки вы узнаете:

Какие пароходы рассекали волжские просторы;

Чем был знаменит Бурлацкий рынок;

Где располагалась Вокзальная площадь;

Как отличились в военное время жители Самары;

Почему на немецкой карте Куйбышева 1943 года вдоль Волги обозначены железнодорожные пути;

Сколько струй у фонтана ⛲ «Парус»;

Почему именно в Самару стремился вернуться красноармеец Сухов;

Чей нос исполняет желание и дарит тепло в доме.

А ещё полюбуемся домами грузчиков и посетуем об утрате красивейших деревянных построек, так украшавших в своё время самарскую набережную.

Организационные детали: