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Неспеша по Самарской набережной и не только...

Алёна П.
Алёна П. – Гид из Самары
За 2 часа экскурсии 🧭 мы пройдём по самарской набережной — жемчужине города и Волги, увидим интересные объекты и памятники, сделаем красивые 🤩 фотографии 📸, немного отдохнём и полюбуемся волжскими просторами.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Неспеша по Самарской набережной и не только...
Неспеша по Самарской набережной и не только...

Что вы увидите

  • Фонтан «Парус»
  • Дома грузчиков
  • Набережная
Во время экскурсии 🧭 по самой протяженной волжской набережной мы узнаем, как от грязного, но колоритного дореволюционного берега удалось проделать большой путь к нынешнему своему статусу открыточного вида Самары.

Во время прогулки вы узнаете:

  • Какие пароходы рассекали волжские просторы;
  • Чем был знаменит Бурлацкий рынок;
  • Где располагалась Вокзальная площадь;
  • Как отличились в военное время жители Самары;
  • Почему на немецкой карте Куйбышева 1943 года вдоль Волги обозначены железнодорожные пути;
  • Сколько струй у фонтана ⛲ «Парус»;
  • Почему именно в Самару стремился вернуться красноармеец Сухов;
  • Чей нос исполняет желание и дарит тепло в доме.
  • А ещё полюбуемся домами грузчиков и посетуем об утрате красивейших деревянных построек, так украшавших в своё время самарскую набережную.

Организационные детали:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание и напитки
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало
🚩 Ул. Венцека, 1
Место завершения
🏁 Волжский проспект, 10
Неспеша по Самарской набережной и не только...
Неспеша по Самарской набережной и не только...
Неспеша по Самарской набережной и не только...
Неспеша по Самарской набережной и не только...

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алёна П.
Алёна П.
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