Во время экскурсии 🧭 по самой протяженной волжской набережной мы узнаем, как от грязного, но колоритного дореволюционного берега удалось проделать большой путь к нынешнему своему статусу открыточного вида Самары.
Во время прогулки вы узнаете:
Какие пароходы рассекали волжские просторы;
Чем был знаменит Бурлацкий рынок;
Где располагалась Вокзальная площадь;
Как отличились в военное время жители Самары;
Почему на немецкой карте Куйбышева 1943 года вдоль Волги обозначены железнодорожные пути;
Сколько струй у фонтана ⛲ «Парус»;
Почему именно в Самару стремился вернуться красноармеец Сухов;
Чей нос исполняет желание и дарит тепло в доме.
А ещё полюбуемся домами грузчиков и посетуем об утрате красивейших деревянных построек, так украшавших в своё время самарскую набережную.
Организационные детали:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Питание и напитки
Личные расходы (сувениры и др. )
Начало
🚩 Ул. Венцека, 1
Место завершения
🏁 Волжский проспект, 10
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.