первое исполнение Седьмой (Ленинградской) симфонии;
подготовка сводок и передач в Радиодоме;
самоотверженный трудовой подвиг жителей города и области на оборонных предприятиях и госпиталях.
При подготовке к экскурсии использовались воспоминания жителей военного Куйбышева и Куйбышевской области, рабочих авиационных заводов. Будут реальные истории 📖, которые позволят нам почувствовать, как жилось в Куйбышеве 1941-1945 годов.
Организационные детали:
Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Питание и напитки
Личные расходы (сувениры и др. )
Начало
🚩 Ул. Галактионовская, 132
Место завершения
🏁 Ул. Красноармейская, 12а
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.