Алёна П. – Гид из Самары

В ходе экскурсии 🧭 мы вспомним героические страницы военного Куйбышева, помогающие приблизить столь долгожданную победу.



При подготовке к экскурсии использовались воспоминания жителей военного Куйбышева и Куйбышевской области, рабочих авиационных заводов.



Вы не услышите сухие факты и цифры.