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Пешеходная экскурсия «Поклонимся великим тем годам... »

Алёна П.
Алёна П. – Гид из Самары
В ходе экскурсии 🧭 мы вспомним героические страницы военного Куйбышева, помогающие приблизить столь долгожданную победу.

При подготовке к экскурсии использовались воспоминания жителей военного Куйбышева и Куйбышевской области, рабочих авиационных заводов.

Вы не услышите сухие факты и цифры.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Пешеходная экскурсия «Поклонимся великим тем годам... »
Пешеходная экскурсия «Поклонимся великим тем годам... »

Что вы увидите

  • Авиационные заводы
  • Размещение дипломатического корпуса
  • Бывшие госпитали
  • Радиодом
  • и многое другое
Куйбышев во время войны
Во время Великой Отечественной войны Куйбышев стал «запасной столицей» на два труднейших года. Любая, самая известная столица ⭐️ существует и славится трудом ее жителей.

В ходе экскурсии 🧭 мы вспомним:

  • авиационные заводы, выпускавшие легендарный штурмовик Ил-2;
  • военный парад 7 ноября 1941 года;
  • размещение дипломатического корпуса;
  • строительство бункера Сталина;
  • первое исполнение Седьмой (Ленинградской) симфонии;
  • подготовка сводок и передач в Радиодоме;
  • самоотверженный трудовой подвиг жителей города и области на оборонных предприятиях и госпиталях.
  • При подготовке к экскурсии использовались воспоминания жителей военного Куйбышева и Куйбышевской области, рабочих авиационных заводов. Будут реальные истории 📖, которые позволят нам почувствовать, как жилось в Куйбышеве 1941-1945 годов.

Организационные детали:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание и напитки
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало
🚩 Ул. Галактионовская, 132
Место завершения
🏁 Ул. Красноармейская, 12а
Пешеходная экскурсия «Поклонимся великим тем годам... »
Пешеходная экскурсия «Поклонимся великим тем годам... »
Пешеходная экскурсия «Поклонимся великим тем годам... »
Пешеходная экскурсия «Поклонимся великим тем годам... »

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алёна П.
Алёна П.
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