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Пешеходная экскурсия «Романтика на улицах Самары»

Алёна П.
Алёна П. – Гид из Самары
Эта прогулка 👣 является чем-то большим, чем просто экскурсия ⛳, поскольку в центре нашего внимания будут не дома и улицы, а человеческие судьбы, невероятные истории 📖 любви и страсти.

Окружающая обстановка будет лишь декорациями на их фоне, дополняя романтическую атмосферу.

А завершит экскурсию сказочная история любви под бокал прохладного, вкусного сидра.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Пешеходная экскурсия «Романтика на улицах Самары»
Пешеходная экскурсия «Романтика на улицах Самары»

Что вы увидите

  • Улицы старой Самары
Самара глазами знаменитых романтиков прошлого

Мы пройдем по улицам старой Самары, где каждый дом хранит очарование позапрошлой эпохи и свою тайну. И, конечно, услышим захватывающие истории 📖 любви:

  • дворян и купцов;
  • императоров и революционеров;
  • известных писателей и актеров. Экскурсовод откроет вам интересные детали, которые дополнят картину романтических переживаний:• Какой свадебный подарок получил вождь мирового пролетариата;
  • Кто из известных писателей нёс свою невесту на руках несколько километров;
  • Какой самарский купец устроил шикарный бал-маскарад на 150 персон ради своей возлюбленной;
  • Кто подарил своей избраннице букет из соленых огурцов;
  • У кого из известных людей сын родился в самарских Крестах;
  • Две Пелагеи в судьбе легендарного комдива;
  • Кто из российских императоров жил на две семьи;
  • Куда отправился в свадебное путешествие известный дворянин;
  • Верная спутница жизни «пивного короля»;
  • Что написал император в своем дневнике после 28 лет семейной жизни.
  • И завершим нашу прогулку 👣 тоже романтично, с бокалом прохладного, вкусного сидра и рассказом о самой поэтичной, сказочной истории любви, которая стала сюжетом для романа Александра Дюма «Учитель фехтования».

Организационные детали:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Бокал сидра
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало
🚩 Ул. Ленинская, 160
Место завершения
🏁 Ул. Венцека, 53
Пешеходная экскурсия «Романтика на улицах Самары»
Пешеходная экскурсия «Романтика на улицах Самары»
Пешеходная экскурсия «Романтика на улицах Самары»
Пешеходная экскурсия «Романтика на улицах Самары»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алёна П.
Алёна П.
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