Мы пройдем по улицам старой Самары, где каждый дом хранит очарование позапрошлой эпохи и свою тайну. И, конечно, услышим захватывающие истории 📖 любви:
дворян и купцов;
императоров и революционеров;
известных писателей и актеров. Экскурсовод откроет вам интересные детали, которые дополнят картину романтических переживаний:• Какой свадебный подарок получил вождь мирового пролетариата;
Кто из известных писателей нёс свою невесту на руках несколько километров;
Какой самарский купец устроил шикарный бал-маскарад на 150 персон ради своей возлюбленной;
Кто подарил своей избраннице букет из соленых огурцов;
У кого из известных людей сын родился в самарских Крестах;
Две Пелагеи в судьбе легендарного комдива;
Кто из российских императоров жил на две семьи;
Куда отправился в свадебное путешествие известный дворянин;
Верная спутница жизни «пивного короля»;
Что написал император в своем дневнике после 28 лет семейной жизни.
И завершим нашу прогулку 👣 тоже романтично, с бокалом прохладного, вкусного сидра и рассказом о самой поэтичной, сказочной истории любви, которая стала сюжетом для романа Александра Дюма «Учитель фехтования».
Организационные детали:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Бокал сидра
Личные расходы (сувениры и др. )
Начало
🚩 Ул. Ленинская, 160
Место завершения
🏁 Ул. Венцека, 53
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.