Алёна П. – Гид из Самары

Эта прогулка 👣 является чем-то большим, чем просто экскурсия ⛳, поскольку в центре нашего внимания будут не дома и улицы, а человеческие судьбы, невероятные истории 📖 любви и страсти.



Окружающая обстановка будет лишь декорациями на их фоне, дополняя романтическую атмосферу.



А завершит экскурсию сказочная история любви под бокал прохладного, вкусного сидра.