3 отзыва оставили туристы

«Ах, этот вечер – лукавый маг!.. » Когда на город 🏙️ опускаются сумерки, он преображается многочисленными огнями фонарей, вычерчивающих линии улиц. А дома раскрашиваются светом окон. Вечер надевает на город праздничный наряд и окутывает таинственной вуалью старый город. Тогда вспоминаются мистические предания, городские легенды и неразгаданные до сих пор тайны:
Тайна памятника на Алексеевской площади;
Легенда о братьях Греве;
Полтергейст в заброшенной церкви;
Что скрывается в театре «Камерная сцена»;
Почему кот возле Кухмистерской сулил беду;
Мрачные страницы истории 📖 Иверского монастыря;
Куда исчез красивейший храм Поволжья;
Какое место в центре Самары одновременно восхищает своей архитектурой и манит неизведанным;
Кто построил подземный город;
Где в последний раз видели дом-призрак.
В ходе экскурсии 🧭 мы посетим уютное кафе, и во время чаепития услышим леденящую душу историю «стояния Зои». Самара — очень интересный город, а сочетание света и тени подчеркивает её красоту и необычность!
Организационные детали:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало и место завершения
🚩 возле памятника Ленину на площади Революции.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.