3 отзыва оставили туристы

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Пешеходная городская экскурсия «Огни вечерней Самары»

5
3 отзыва
Ульянкины П.
Ульянкины П. – Гид из Самары
Предлагаем вам прогуляться 👣 по вечерней Самаре вместе с нашим экскурсоводом Аленой Полегенько.

На наш маршрут будут «нанизаны», как жемчужины на ожерелье, три площади — Революции, Чапаева и Куйбышева.

Полюбуемся старинными особняками на улицах Куйбышева, Ленинградской и Фрунзе.

И, главное, послушаем занимательные истории 📖 и исторические факты о местах, сохранивших свою самобытность.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 300 ₽ за человека

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Пешеходная городская экскурсия «Огни вечерней Самары»
Пешеходная городская экскурсия «Огни вечерней Самары»

«Ах, этот вечер – лукавый маг!.. » Когда на город 🏙️ опускаются сумерки, он преображается многочисленными огнями фонарей, вычерчивающих линии улиц. А дома раскрашиваются светом окон. Вечер надевает на город праздничный наряд и окутывает таинственной вуалью старый город. Тогда вспоминаются мистические предания, городские легенды и неразгаданные до сих пор тайны:

  • Тайна памятника на Алексеевской площади;
  • Легенда о братьях Греве;
  • Полтергейст в заброшенной церкви;
  • Что скрывается в театре «Камерная сцена»;
  • Почему кот возле Кухмистерской сулил беду;
  • Мрачные страницы истории 📖 Иверского монастыря;
  • Куда исчез красивейший храм Поволжья;
  • Какое место в центре Самары одновременно восхищает своей архитектурой и манит неизведанным;
  • Кто построил подземный город;
  • Где в последний раз видели дом-призрак.
В ходе экскурсии 🧭 мы посетим уютное кафе, и во время чаепития услышим леденящую душу историю «стояния Зои». Самара — очень интересный город, а сочетание света и тени подчеркивает её красоту и необычность!

Организационные детали:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало и место завершения
🚩 возле памятника Ленину на площади Революции.
Пешеходная городская экскурсия «Огни вечерней Самары»
Пешеходная городская экскурсия «Огни вечерней Самары»
Пешеходная городская экскурсия «Огни вечерней Самары»
Пешеходная городская экскурсия «Огни вечерней Самары»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ульянкины П.
Ульянкины П.
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3 отзыва оставили туристы

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