3 отзыва оставили туристы

Ульянкины П. – Гид из Самары

Предлагаем вам прогуляться 👣 по вечерней Самаре вместе с нашим экскурсоводом Аленой Полегенько.



На наш маршрут будут «нанизаны», как жемчужины на ожерелье, три площади — Революции, Чапаева и Куйбышева.



Полюбуемся старинными особняками на улицах Куйбышева, Ленинградской и Фрунзе.



И, главное, послушаем занимательные истории 📖 и исторические факты о местах, сохранивших свою самобытность.