Алёна П. – Гид из Самары

Мы с вами перенесемся в дореволюционную Самару, пройдем по местам прогулок горожан того времени и послушаем занимательные истории 📖.



Эта экскурсия ⛳ отличается от привычных — исторические факты будут чередоваться со слухами, мифами, легендами.