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Прогулка с удивительными историями о старой Самаре

Алёна П.
Алёна П. – Гид из Самары
Мы с вами перенесемся в дореволюционную Самару, пройдем по местам прогулок горожан того времени и послушаем занимательные истории 📖.

Эта экскурсия ⛳ отличается от привычных — исторические факты будут чередоваться со слухами, мифами, легендами.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Прогулка с удивительными историями о старой Самаре
Прогулка с удивительными историями о старой Самаре

Что вы увидите

  • Филармония
  • Струковский сад
Дореволюционная Самара

Мы с вами пройдём по местам прогулок горожан того времени и послушаем занимательные истории:

  • правдивые и не очень;
  • любовные и драматические;
  • исторические и смешные.

В ходе прогулки вы узнаете:

  • Кого можно было встретить на аллеях Струковского сада;
  • Что общего у доктора Нестора Постникова и королевы Виктории;
  • Куда городские извозчики привозили заезжую публику, выпрашивая чаевые;
  • Что за балагур был в Самарском отделении Государственного банка;
  • Об изменщице коварной в семье нотариуса Евдокима Юрина;
  • Какое жалование платил своим служащим владелец магазина Ливерий Покидышев;
  • Где собирались местные автомобилисты на своих экипажах;
  • О чём судачили самарские кумушки во время чаепития.
  • Эта экскурсия ⛳ отличается от привычных — исторические факты будут чередоваться со слухами, мифами, легендами.

Организационные детали:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание и напитки
  • Личные расходы (сувениры и др. ).
Начало
🚩 Ул. Фрунзе, 141
Место завершения
🏁 Ул. Куйбышева, д 66
Прогулка с удивительными историями о старой Самаре
Прогулка с удивительными историями о старой Самаре
Прогулка с удивительными историями о старой Самаре
Прогулка с удивительными историями о старой Самаре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алёна П.
Алёна П.
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