Что вы увидите
- Филармония
- Струковский сад
Дореволюционная Самара
Мы с вами пройдём по местам прогулок горожан того времени и послушаем занимательные истории:
- правдивые и не очень;
- любовные и драматические;
- исторические и смешные.
В ходе прогулки вы узнаете:
- Кого можно было встретить на аллеях Струковского сада;
- Что общего у доктора Нестора Постникова и королевы Виктории;
- Куда городские извозчики привозили заезжую публику, выпрашивая чаевые;
- Что за балагур был в Самарском отделении Государственного банка;
- Об изменщице коварной в семье нотариуса Евдокима Юрина;
- Какое жалование платил своим служащим владелец магазина Ливерий Покидышев;
- Где собирались местные автомобилисты на своих экипажах;
- О чём судачили самарские кумушки во время чаепития.
- Эта экскурсия ⛳ отличается от привычных — исторические факты будут чередоваться со слухами, мифами, легендами.
Организационные детали:
- Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что не входит
- Питание и напитки
- Личные расходы (сувениры и др. ).
Место завершения
🏁 Ул. Куйбышева, д 66
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алёна П.
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Алёна П. проводит ещё 5 экскурсий
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