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Теплоходная пешеходная экскурсия «Ширяево-Волжская Швейцария»

4.3
5 отзывов
Ульянкины П.
Ульянкины П. – Гид из Самары
Ширяево — небольшое село, которое находится в пределах Жигулёвского заповедника.

Ширяевский овраг — самый большой в Самарской области, протяжность его 35 км.

Знаменито село тем, что в нём проживал и трудился в 1870 году художник Илья Репин.

В селе Ширяево в доме, где проживал Репин, образован музейный комплекс.

В него входит также усадьба купца Вдовина и дом писателя Александра Ширяевца.

В данной поездке вы можете посетить эти объекты за дополнительную плату.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 850 ₽ за человека

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Теплоходная пешеходная экскурсия «Ширяево-Волжская Швейцария»
Теплоходная пешеходная экскурсия «Ширяево-Волжская Швейцария»

Что вы увидите

  • Попова гора, смотровая площадка, памятник древнему государству, штольни, музейный комплекс: дом-музей Репина, дом купца Вдовина, дом поэта Ширяева
Ширяевские штольниПри посещении Ширяево часто посещают штольни. Это места горных выработок. Температура в штольнях не повышается выше +6°C. Когда подходишь к штольням летним днём, кажется, что из глубины дует горный северный ветер. Интересно гулять 👣 по боковым проходам штолен, куда не попадает дневной свет. Конечно, сразу возникает страх, когда оказываешься в кромешной тьме. Но мы же знаем, что пространству абсолютно нет до нас дела, оно просто отзеркаливает наши чувства. Самарская ЛукаНа Попову гору мы поднимаемся, чтобы посмотреть на Саратовское водохранилище, посмотреть на село. На вершине Поповой горы ⛰️ установлен памятник горняку и памятник ладье, которая раньше ходила по Волге. Много тайн хранит Попова гора, говорят, что под Поповой горой есть огромные залы, где находятся огромные кубы льда, в которых заморожены доисторические монстры. Для чего была создана это криогенная камера?
Самарская Лука относится к «географической точке с повышенной аномальностью». Поговаривают, что живут на территории Луки подземные старцы, отшельники обладающие скрытыми знаниями 🎓 и удивительными способностями. Таких подземных старцев много по всей России, по многим свидетельствам, старцы из разных регионов общаются между собой, старцы являются хранителями покоя в опекаемой ими местности. Другие легенды Самарской Луки вы услышите на экскурсии 🧭. Винный ключЕсли будет время, обязательно дойдите до источника Винный ключ, который находится на границе села, Жигулёвского Заповедника и Национального парка. Вода в нём чистая, структурированная. Пространство около него обустроено, построены беседки для кратковременного отдыха, стоят аншлаги. А скорость «изливания» воды родником вас поразит. Программа тура:• 08:00 — Сбор группы на Речном вокзале около первого причала;
  • 08:30 — Отправление от причала «Речной вокзал» на рейсовом теплоходе;
  • 11:05 — Прибытие к пристани «Ширяево». Посещение Поповой горы, смотровой площадки, штолен;
  • Возможно посещение музейного комплекса за дополнительную плату, по желанию: Дома-музея Репина, Дом купца Вдовина, Дом поэта Ширяевца;
  • 12:45 — Возвращение на причал «Ширяево». Отдых на берегу. На берегу есть кафе;
  • 15:10 — Отправление с причала «Ширяево» на рейсовом теплоходе;
  • 17:10 — Прибытие в г. Самару.

Организационные детали:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде, возьмите с собой теплую кофту и удобную обувь;
  • Необходимо взять с собой: воду, перекус, дождевик, если погода пасмурная, аптечку с препаратами индивидуально необходимыми (средства от аллергии и т. п. ), спрей от комаров.
  • Пешеходная часть 7 км.
Что входит
  • проезд на рейсовом теплоходе в обе стороны
  • пешеходная экскурсия с аккредитованным экскурсоводом
  • билет в национальный парк.
Что не входит
  • питание
  • билет в дом поэта Ширяева (взрослый - 120 руб, школьный - 40 руб)
Начало и место завершения
🚩 ул. Максима Горького 82
Теплоходная пешеходная экскурсия «Ширяево-Волжская Швейцария»
Теплоходная пешеходная экскурсия «Ширяево-Волжская Швейцария»
Теплоходная пешеходная экскурсия «Ширяево-Волжская Швейцария»
Теплоходная пешеходная экскурсия «Ширяево-Волжская Швейцария»

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ульянкины П.
Ульянкины П.
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5 отзывов оставили туристы

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