Ширяевские штольниПри посещении Ширяево часто посещают штольни. Это места горных выработок. Температура в штольнях не повышается выше +6°C. Когда подходишь к штольням летним днём, кажется, что из глубины дует горный северный ветер. Интересно гулять 👣 по боковым проходам штолен, куда не попадает дневной свет. Конечно, сразу возникает страх, когда оказываешься в кромешной тьме. Но мы же знаем, что пространству абсолютно нет до нас дела, оно просто отзеркаливает наши чувства. Самарская ЛукаНа Попову гору мы поднимаемся, чтобы посмотреть на Саратовское водохранилище, посмотреть на село. На вершине Поповой горы ⛰️ установлен памятник горняку и памятник ладье, которая раньше ходила по Волге. Много тайн хранит Попова гора, говорят, что под Поповой горой есть огромные залы, где находятся огромные кубы льда, в которых заморожены доисторические монстры. Для чего была создана это криогенная камера?

Самарская Лука относится к «географической точке с повышенной аномальностью». Поговаривают, что живут на территории Луки подземные старцы, отшельники обладающие скрытыми знаниями 🎓 и удивительными способностями. Таких подземных старцев много по всей России, по многим свидетельствам, старцы из разных регионов общаются между собой, старцы являются хранителями покоя в опекаемой ими местности. Другие легенды Самарской Луки вы услышите на экскурсии 🧭. Винный ключЕсли будет время, обязательно дойдите до источника Винный ключ, который находится на границе села, Жигулёвского Заповедника и Национального парка. Вода в нём чистая, структурированная. Пространство около него обустроено, построены беседки для кратковременного отдыха, стоят аншлаги. А скорость «изливания» воды родником вас поразит. Программа тура:• 08:00 — Сбор группы на Речном вокзале около первого причала;

08:30 — Отправление от причала «Речной вокзал» на рейсовом теплоходе;

11:05 — Прибытие к пристани «Ширяево». Посещение Поповой горы, смотровой площадки, штолен;

Возможно посещение музейного комплекса за дополнительную плату, по желанию: Дома-музея Репина, Дом купца Вдовина, Дом поэта Ширяевца;

12:45 — Возвращение на причал «Ширяево». Отдых на берегу. На берегу есть кафе;

15:10 — Отправление с причала «Ширяево» на рейсовом теплоходе;

17:10 — Прибытие в г. Самару.

Организационные детали: