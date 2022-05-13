ЖД и автобусная экскурсия «На крыльях ласточки в Тольятти»

Приглашаем вас отправится в Жигулевск на скоростном поезде «Ласточке»

Мини-группа
Приглашаем вас отправится в Жигулевск на скоростном поезде «Ласточке».

Будет интересно всем, кто еще ни разу не ездил на новом поезде, который начал курсировать между городами Самарской области только в прошлом году.

Кроме того, с собой можно взять даже самых маленьких детей.

Ведь просторные вагоны позволяют не сидеть на месте всю дорогу — можно бегать и скакать.

Также открыты биотуалеты и работает кондиционер.
ЖД и автобусная экскурсия «На крыльях ласточки в Тольятти»
ЖД и автобусная экскурсия «На крыльях ласточки в Тольятти»
ЖД и автобусная экскурсия «На крыльях ласточки в Тольятти»
ЖД и автобусная экскурсия «На крыльях ласточки в Тольятти»
ЖД и автобусная экскурсия «На крыльях ласточки в Тольятти»
ЖД и автобусная экскурсия «На крыльях ласточки в Тольятти»

Что вас ожидает 🤩

  • 5 экспозиций интерактивной выставки
  • Музей Николы Теслы
  • Музей трех промышленных предприятий
  • Набережная
  • Гора Отважная

Что вас ждет:

    5 экспозиций
    Прибыв в Жигулевск, мы посетим интерактивную выставку. Это 5 экспозиций, среди которых Муромский городок — частная археологическая коллекция, музей уфологии и мифов, национальный парк и заповедник, уникальная фабрика сувенирной продукции с образцами и гонки на собачьих упряжках.

    Музей Николы Теслы

    Далее мы переедем в новое музейное пространство — музей Николы Теслы. Там можно узнать много интересного о жизни этого учёного и увидеть, как работают некоторые его изобретения. Плазменный шар, плазменный диск, катушка Теслы, прибор с необычным названием «Лестница Иакова» — генератор дугового разряда и многое другое.

    Музей трех промышленных предприятий

    А потом мы посетим музей трех промышленных предприятий, находящихся в Жигулевске. Это Филиал ПАО «РусГидро–Жигулевская ГЭС, ООО «Энерготехмаш» и ООО НПФ «МЕТА». Вам будет интересно узнать как они работают. Особенность музея — виртуальные экскурсии на предприятия с использованием очков виртуальной реальности.

    Панорама

    После, мы прогуляемся по набережной и поднимемся на гору Отважную, с которой открывается панорама на Куйбышевский гидроузел, Тольятти, Жигулевск и полуостров Копылово.

    Программа:

    • 14:00 — Выезд. Самара ЖД вокзал.
    • 15:27 — Приезд в Жигулевск.
    • 20:02 — Отправление из Жигулевска.
    • 21:42 — Прибытие в Самару.
    • Встречаемся около табло на главном входе ЖД вокзала.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Входной билет в музеи по программе
    • Входной билет в национальный парк
    • Аренда автобуса
    • Билет на ласточку «Самара — Жигулевск — Самара»
    • Работа экскурсовода
    Место начала и завершения?
    ЖД вокзал
    Когда и сколько длится?
    Когда: Согласно расписанию в календаре
    Экскурсия длится около 12 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Согласно расписанию в календаре

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Самары

    👥Групповые☀️На весь день🚌На автобусе🚉На поезде

    Еще несколько похожих предложений в Самаре

    Экскурсия по самарским дворикам
    2 часа
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Анастасия
    Нет отзывов
    Экскурсия по самарским дворикам
    Мы приглашаем вас на экскурсию по самарским дворикам
    4 500 за 1-10 чел.
    Экскурсия в замок Гарибальди
    6 часов
    🚌 На автобусе
    Групповая
    Спутник
    4.6
    117 отзывов
    Экскурсия в замок Гарибальди
    Погрузитесь в эпоху храбрых рыцарей и прекрасных дам: побывайте в неоготическом замке Гарибальди
    1 390 за 1 человека
    Экскурсия в Сокские штольни
    2 часа
    🚶 Пешая
    Групповая
    ПодземныйГид
    Нет отзывов
    Экскурсия в Сокские штольни
    Еще в 1930-х годах началась добыча известняка в Самаре
    750 за 1 человека
    Прогулка «Жигулевские Ворота»
    8 часов
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Виктория
    Нет отзывов
    Прогулка «Жигулевские Ворота»
    Мы поедем на Царев курган - в одно из живописных мест Самарской области
    13 000 за 1 человека
    Обзорная экскурсия по Самаре
    3 часа
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Елена
    4.9
    153 отзыва
    Обзорная экскурсия по Самаре
    Автомобильно-пешеходное знакомство с историей, достопримечательностями и символами города
    5 000 за 1-4 чел.
    Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
    3 часа
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Эмма
    5
    1 отзыв
    Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
    Познакомиться с визитными карточками и историей волжского города в самое романтичное время суток
    3 900 за 1-3 чел.
    Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте
    3 часа
    Индивидуальная
    Гиды
    Нет отзывов
    Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте
    Прогуляемся по историческому центру и увидим старинные здания
    6 500 за 1-3 чел.
    Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре
    2 часа
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Гиды
    Нет отзывов
    Очень популярно сейчас
    Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре
    Мы побываем в Самаре, одном из крупнейших промышленных, культурных и научных центров России
    4 500 за 1-10 чел.
    По улочкам старой Самары
    2.5 часа
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Анастасия
    5
    20 отзывов
    По улочкам старой Самары
    Неклассическая экскурсия по историческому центру Самары с посещением архитектурных достопримечательностей: фахверковый
    4 000 за 1-10 чел.
    Идеальный микс из Самарских компонентов. Обзорная экскурсия
    3 часа
    Индивидуальная
    Павел
    4.9
    36 отзывов
    Идеальный микс из Самарских компонентов. Обзорная экскурсия
    Путеводитель по Волге, вышедший в Петербурге в конце XIX века, о Самаре писал: Самара - город молодой живой
    5 000 за 1-4 чел.
    Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
    3 часа
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Любовь
    4.9
    57 отзывов
    Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
    Самобытные дворики, древние храмы, Жигулевский завод и подземный бункер
    3 750 за 1-10 чел.
    Свидание с Самарой
    2.5 часа
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Ольга
    5
    1 отзыв
    Свидание с Самарой
    Раскрыть дух города через колоритную архитектуру и удивительные романтические истории
    4 000 за 1-4 чел.
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Самаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Самаре
    ХОРОШО
    🇷🇺
    ТАМ