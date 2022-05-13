Что вас ждет:

5 экспозиций

Прибыв в Жигулевск, мы посетим интерактивную выставку. Это 5 экспозиций, среди которых Муромский городок — частная археологическая коллекция, музей уфологии и мифов, национальный парк и заповедник, уникальная фабрика сувенирной продукции с образцами и гонки на собачьих упряжках.

Музей Николы Теслы

Далее мы переедем в новое музейное пространство — музей Николы Теслы. Там можно узнать много интересного о жизни этого учёного и увидеть, как работают некоторые его изобретения. Плазменный шар, плазменный диск, катушка Теслы, прибор с необычным названием «Лестница Иакова» — генератор дугового разряда и многое другое.

Музей трех промышленных предприятий

А потом мы посетим музей трех промышленных предприятий, находящихся в Жигулевске. Это Филиал ПАО «РусГидро–Жигулевская ГЭС, ООО «Энерготехмаш» и ООО НПФ «МЕТА». Вам будет интересно узнать как они работают. Особенность музея — виртуальные экскурсии на предприятия с использованием очков виртуальной реальности.

Панорама

После, мы прогуляемся по набережной и поднимемся на гору Отважную, с которой открывается панорама на Куйбышевский гидроузел, Тольятти, Жигулевск и полуостров Копылово.

Программа: