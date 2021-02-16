1 отзыв оставили туристы

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Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»

Красная Поляна, Роза Хутор, Олимпийский парк и шоу поющих фонтанов за 1 день

5
1 отзыв
Никита
Никита – экскурсионное агентство из Сочи
Свежий воздух, живописные виды, изысканная архитектура и современная инфраструктура — то, что ждет вас в путешествии по местным горнолыжным курортам.

В группе до 50 человек вы посетите самые интересные места Красной Поляны, Розы Хутор и туристического центра «Газпром».

А также осмотрите олимпийские объекты в свете вечерних огней.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 600 ₽ за человека

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Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»

Что вас ожидает

  • Красная Поляна. Мы покажем первое казино Сочи, расскажем историю 📖 модного курорта и устроим дегустацию меда и вина.
  • Роза Хутор. Вы прогуляетесь 👣 по площади Ратуши, увидите знаменитую башню с часами и по желанию прокатитесь по канатной дороге.
  • Горный курорт «Газпром», где вы посетите развлекательный центр Галактика в космическом стиле.
  • Олимпийский парк 🌳. Здесь вас ждут известные спортивные достопримечательности 🏛️ и вечернее шоу поющих фонтанов.

Кроме того, вы подниметесь на смотровую площадку в Скайпарке 🌳, заедете в ущелье Ахцу и наберете минеральной воды в источнике Чвижепсе.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на автобусе 🚌 в группе до 50 человек. Каждая остановка длится от 20 минут
  • Экскурсию ⛳ проведет один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Дегустация и страховка включены в стоимость
  • Трансфер с Адлера и Сириуса входит в стоимость, доплата за трансфер с центрального Сочи составит 300 рублей
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед в кафе — 300-400 рублей, источник Чвижепсе — 100 рублей, канатная дорога — цена зависит от высоты и сезона
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля или ближайшей остановки
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Никита
Никита
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Никита. Наша команда гидов с радостью покажет вам самые красивые места Сочи, расскажет о них много нового и сделает все, чтобы вы провели время интересно и комфортно.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 отзыв оставили туристы

16 фев 2021
Все было супер. Отдельное спасибо гиду-Виктору за его знания и водителю Николаю за мягкую поездку. Рекомендую

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