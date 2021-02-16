1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

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. Вы прогуляетесь 👣 по площади Ратуши, увидите знаменитую башню с часами и по желанию прокатитесь по канатной дороге. Горный курорт «Газпром» , где вы посетите развлекательный центр Галактика в космическом стиле.

, где вы посетите развлекательный центр Галактика в космическом стиле. Олимпийский парк 🌳. Здесь вас ждут известные спортивные достопримечательности 🏛️ и вечернее шоу поющих фонтанов.

Кроме того, вы подниметесь на смотровую площадку в Скайпарке 🌳, заедете в ущелье Ахцу и наберете минеральной воды в источнике Чвижепсе.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ проходит на автобусе 🚌 в группе до 50 человек. Каждая остановка длится от 20 минут

Экскурсию ⛳ проведет один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет