Что вас ожидает Красная Поляна. Мы покажем первое казино Сочи, расскажем историю 📖 модного курорта и устроим дегустацию меда и вина. Роза Хутор. Вы прогуляетесь 👣 по площади Ратуши, увидите знаменитую башню с часами и по желанию прокатитесь по канатной дороге. Горный курорт «Газпром», где вы посетите развлекательный центр Галактика в космическом стиле. Олимпийский парк 🌳. Здесь вас ждут известные спортивные достопримечательности 🏛️ и вечернее шоу поющих фонтанов.
Кроме того, вы подниметесь на смотровую площадку в Скайпарке 🌳, заедете в ущелье Ахцу и наберете минеральной воды в источнике Чвижепсе.
Организационные детали Экскурсия ⛳ проходит на автобусе 🚌 в группе до 50 человек. Каждая остановка длится от 20 минут Экскурсию ⛳ проведет один из гидов нашей команды Что входит в стоимость, а что — нет Дегустация и страховка включены в стоимость Трансфер с Адлера и Сириуса входит в стоимость, доплата за трансфер с центрального Сочи составит 300 рублей Дополнительные расходы (по желанию): обед в кафе — 300-400 рублей, источник Чвижепсе — 100 рублей, канатная дорога — цена зависит от высоты и сезона
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля или ближайшей остановки
Экскурсия проводится ежедневно в 10:00 Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Никита
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Никита. Наша команда гидов с радостью покажет вам самые красивые места Сочи, расскажет о них много нового и сделает все, чтобы вы провели время интересно и комфортно.
Напишите мне Выберите дату и оставьте комментарий в форме 1 отзыв оставили туристы
Все было супер. Отдельное спасибо гиду-Виктору за его знания и водителю Николаю за мягкую поездку. Рекомендую
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