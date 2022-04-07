Приглашаем вас на увлекательную прогулку в одно из самых популярных туристических мест Сочи — Воронцовские пещеры, которые расположены на территории Национального парка в Хостинском районе.

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей этого необыкновенного места и сможете прикоснуться к древнему миру Сочи. Пройдете по местам, которые помнят первобытного человека, и окажетесь там, где миллионы лет назад плескались волны древнего океана Тетис.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.