Горный парк Рускеала и водопады

За один день вы увидите главные визитные карточки Южной Карелии: горный парк Рускеала, водопады...

За один день вы увидите главные визитные карточки Южной Карелии: горный парк Рускеала, водопады Ахвенкоски, залив Кирьявалахти, водопад Лякселя и потрясающие ладожские шхеры.

Благодаря раннему отправлению у вас будет много времени для прогулок и фото!
Горный парк Рускеала и водопады
Горный парк Рускеала и водопады
Горный парк Рускеала и водопады
Горный парк Рускеала и водопады
Горный парк Рускеала и водопады
Горный парк Рускеала и водопады
Горный парк Рускеала и водопады

Что вы увидите 🤩

  • Горный парк Рускеала
  • Водопады Ахвекоски
  • Секретный мыс на заливе Кирьявалахти
  • Гору Хийденвуори
  • Ладожские шхеры
  • г. Сортавала
Экскурсия начинается раньше, чем большинство групповых экскурсий в Рускеалу, поэтому по горному парку вы погуляете в спокойной обстановке, наслаждаясь красотами и делая фотографии в лучших видовых точках.
Затем вы отправитесь в живописное место недалеко от горного парка, где прогуляетесь по подвесным мостикам над водопадами Ахвенкоски. Это место любят не только путешественники, но и кинорежиссеры. Кадры из этой локации вы можете увидеть в фильме "А зори здесь тихие".
Через секретный мыс мы отправимся к одному из самых завораживающих мест Карелии — заливу Кирьявалахти, затем увидим водопад Лякселя, а далее поднимемся на гору Хийденвуори и насладимся видами Ладожских шхер.
В середине экскурсии вас ждет горячий обед в кафе форелевого хозяйства.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Индивидуальная экскурсия
14 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа профессионального гида по маршруту
Что не входит
  • Личные расходы
  • Аренда транспорта
  • Обед в кафе форелевого хозяйства
Место начала и завершения
на ж/д вокзале г. Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Согласно расписанию в календаре

ЯРОТУР Т.
ЯРОТУР Т.
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