Экскурсия начинается раньше, чем большинство групповых экскурсий в Рускеалу, поэтому по горному парку вы погуляете в спокойной обстановке, наслаждаясь красотами и делая фотографии в лучших видовых точках.

Затем вы отправитесь в живописное место недалеко от горного парка, где прогуляетесь по подвесным мостикам над водопадами Ахвенкоски. Это место любят не только путешественники, но и кинорежиссеры. Кадры из этой локации вы можете увидеть в фильме "А зори здесь тихие".

Через секретный мыс мы отправимся к одному из самых завораживающих мест Карелии — заливу Кирьявалахти, затем увидим водопад Лякселя, а далее поднимемся на гору Хийденвуори и насладимся видами Ладожских шхер.

В середине экскурсии вас ждет горячий обед в кафе форелевого хозяйства.