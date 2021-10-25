Что вас ожидает

Авторский маршрут

Если вы хотите увидеть настоящую Карелию, без прикрас, как бы с изнанки туристических мест, то этот маршрут для вас. Волшебное, чарующее, невероятно красивое озеро Ристиярви. Дикие берега — с гранитными утёсами и поросшие хвойным лесом — украшены золотом берёз и кострами рябин. В тёмной воде отражаются стволы елей, склонившихся к озеру, и облака. Осенью местная природа настолько великолепна, что замираешь от восхищения. А время здесь летит незаметно.

Необычные приключения

Вы стоите или сидите на доске и наблюдаете за тем, как ведет себя вода. Над вами только небо и солнце, на горизонте красивейшие виды природы — скалы, леса, водопады, а внизу — бурлящая жизнь. Добавьте сюда шум озера, брызги и блики на воде, и часы SUP-бординга останутся в памяти самыми яркими картинками отпуска.

Новый опыт

Чтобы начать заниматься SUP-бордингом, не нужна специальная подготовка. Научиться стоять на доске можно буквально за 5-10 минут. Всё, что нужно — балансировать на воде. Если что-то не получается, можно в любой момент сесть или встать на колени и продолжать грести.

Классные фотографии

Снимками на популярных туристических маршрутах никого не удивишь, а вот кадры, где вы рассекаете на SUP-е, обязательно сделают вашу фотоколлекцию особенной. И даже несмотря на то, что позировать на доске сложно, фотографии с сёрфинга всегда получаются живыми и передают настоящие эмоции.

Организационные детали