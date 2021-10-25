Осенняя прогулка на SUP-борде по озеру Ристиярви

Водно-походное приключение в поисках заповедной Карелии

5
4 отзыва
Вы отправитесь в путешествие по одному из малоизведанных уголков края, особенно красивого в золотую пору.

Пройдете на SUP-серфе по озеру, сформированному древними вулканами и ледниками.

А окружать вас будут пейзажи диких сосновых лесов и отвесных скалистых берегов на фоне северного осеннего неба.
Осенняя прогулка на SUP-борде по озеру Ристиярви
Осенняя прогулка на SUP-борде по озеру Ристиярви
Осенняя прогулка на SUP-борде по озеру Ристиярви
Осенняя прогулка на SUP-борде по озеру Ристиярви
Осенняя прогулка на SUP-борде по озеру Ристиярви
Осенняя прогулка на SUP-борде по озеру Ристиярви
Осенняя прогулка на SUP-борде по озеру Ристиярви

Что вас ожидает

Авторский маршрут

Если вы хотите увидеть настоящую Карелию, без прикрас, как бы с изнанки туристических мест, то этот маршрут для вас. Волшебное, чарующее, невероятно красивое озеро Ристиярви. Дикие берега — с гранитными утёсами и поросшие хвойным лесом — украшены золотом берёз и кострами рябин. В тёмной воде отражаются стволы елей, склонившихся к озеру, и облака. Осенью местная природа настолько великолепна, что замираешь от восхищения. А время здесь летит незаметно.

Необычные приключения

Вы стоите или сидите на доске и наблюдаете за тем, как ведет себя вода. Над вами только небо и солнце, на горизонте красивейшие виды природы — скалы, леса, водопады, а внизу — бурлящая жизнь. Добавьте сюда шум озера, брызги и блики на воде, и часы SUP-бординга останутся в памяти самыми яркими картинками отпуска.

Новый опыт

Чтобы начать заниматься SUP-бордингом, не нужна специальная подготовка. Научиться стоять на доске можно буквально за 5-10 минут. Всё, что нужно — балансировать на воде. Если что-то не получается, можно в любой момент сесть или встать на колени и продолжать грести.

Классные фотографии

Снимками на популярных туристических маршрутах никого не удивишь, а вот кадры, где вы рассекаете на SUP-е, обязательно сделают вашу фотоколлекцию особенной. И даже несмотря на то, что позировать на доске сложно, фотографии с сёрфинга всегда получаются живыми и передают настоящие эмоции.

Организационные детали

  • Трансфер от г. Сортавала входит в стоимость прогулки
  • Каждому участнику прогулки мы предоставляем SUP-борд, лёгкое карбоновое весло, спасательный жилет, герморюкзак для вещей на 30 литров и водонепроницаемый чехол для телефона. При необходимости мы можем предоставить вам специальный водонепроницаемый яхтенный костюм, надеваемый поверх вашей одежды (стоимость — 300 руб. )
  • На всех маршрутах вас сопровождает гид-инструктор
  • Прогулка может отмениться при плохих погодных условиях (мы не выходим на воду при сильном ветре из соображений безопасности)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Наталья и Александр
Наталья и Александр
Нас зовут Наталья и Александр. Мы родились и выросли в Карелии. Живя в городе Сортавала, невозможно не очароваться нашими Ладожскими шхерами. Любим этот край, его богатую на события историю. Но вторая наша любовь — SUP-борд. Впервые встали на сап больше трех лет назад. С тех пор он стал частью нашей жизни. С удовольствием покажем удивительные по своей красоте и самобытности места, расскажем о них.
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4 настоящих отзыва от туристов

Анастасия
25 окт 2021
Огромный восторг! Спасибо Александру за такую возможность. Я давно хотела на сап-борд встать. И первый раз с такими видами 😍 это то, что мне нужно было. И несмотря на то, что листья уже опали, красота все равно нереальная. Ещё и с погодой повезло. Александр ещё и фотографии сделал мне классные на память)) и показал водопад на острове. Рассказал истории Карелии. Это было нечто волшебное. А бонусом ко всему: я вышла сухая😂 ни разу не упала, хоть и стояла первый раз.
Прогулка на сап - это то, о чем я с восторгом рассказывала друзьям и родственникам))
Н
15 окт 2021
Я впервые открыла для себя катание на sub борде. Несмотря на осеннюю погоду и то, что купальный сезон уже закрыт, есть возможность посмотреть на красоту Карелии, Ладонежские шхеры будучи в воде. Не торопясь, в спокойном и удобном для себя темпе насладиться дарами природы. Спасибо за такую возможность, новый опыт. У меня не все получилось с первого раза, но это никак не испортило мои впечатления, радость и восторг, адреналин, бурлящий в крови, чувства удовлетворения и спокойствия, целый коктейль эмоций меньше не стал.
‌Со мной был иструктр Александр, который рассказал мне о sub борде, что и как нужно делать, поправлял и помогал на протяжении всего водного путешествия. Когда у меня появится возможность поплавать на sub борде, я это сделаю. Так что смелее, ребята, которые ещё не знакомы с таким видом отдыха, а те кто знаком, ловите момент, так как погода на Ладоге не всегда благосклонна.
Сергей
6 окт 2021
Гиды-мастера своего дела, мы были первый раз с женой на мероприятии такого плана, поставили на брод и научили пользоваться за несколько минут, все прошло великолепно, виды шикарные, природа завораживающая, всем рекомендую попробовать. 👍👌😊
Л
24 сен 2021
Впечатления превзошли все ожидания. Наталья и Александр очень приятные люди, место прогулки необыкновенное, фото чудесные, как это удалось Наталье:) они как будто даже со скал сделаны, огромные просторы и ты рассекаешь водную гладь, волна, ветер, осенний пейзаж, вообщем непередаваемые ощущения. Когда не получалось справляться с волной, Наталья очень уверенно и аккуратно помогала держать верный курс, абсолютно безопасно, я рада, что мое знакомство с сапбордом состоялось именно в Карелии

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