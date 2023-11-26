Восхититься северной природой и архитектурой модерна в поездке на ламповом «луноходе»
«Праздник к нам приходит»… Если вы тоже пропели эту строчку, пора устроить себе зимнее приключение. На вокзале Сортавалы вас встретит уютный ретроавтобус.
Устраивайтесь поудобнее на мягком пружинящем сиденье (помните такие?) — и приготовьтесь слушать рассказы об истории и архитектуре, прошлом и настоящем этого удивительного уголка Карелии.
Устраивайтесь поудобнее на мягком пружинящем сиденье (помните такие?) — и приготовьтесь слушать рассказы об истории и архитектуре, прошлом и настоящем этого удивительного уголка Карелии.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Полная тайн история города, великолепные архитектурные ансамбли, природные заповедные места — всё это в самом тёплом зимнем путешествии! Из окон ретроавтобуса ПАЗ-672 («Колобок») вы увидите доходный дом купца Сиитонена, знаменитый дом-замок Леандора, уникальные треугольные площади, полузабытое финское кладбище, самую старую улицу Турункаату, лютеранские кирхи и православные храмы.
Маршрут экскурсии проходит мимо исторического парка «Бастiонъ» и городища древних корел «Гора Паасо». Вы можете выйти, самостоятельно осмотреть эти месте, а затем вновь присоединиться к экскурсии через два часа по тем же билетам.
Организационные детали
- Автобус отправляется от вокзала строго по расписанию, через 20 минут после прибытия поезда на вокзал города Сортавала
- В пути предусмотрены остановки у входа в исторический парк «Бастiонъ», входа в городище древних корел «Гора Паасо» и у новой железнодорожной станции «Морозная»
- На каждой остановке гости могут выйти, посетить достопримечательность и вернуться в автобус следующего рейса через два часа, используя тот же билет без дополнительной оплаты (просто покажите ваш билет гиду)
- Проезд для детей до 7 лет — бесплатный
ежедневно в 08:45, 10:45, 12:45, 14:45, 16:45 и 18:45
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на парковке вокзала Сортавала
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:45, 10:45, 12:45, 14:45, 16:45 и 18:45Экскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Герман — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 31 туриста
Меня зовут Герман, и я гид по Санкт-Петербургу. Вместе с командой друзей и единомышленников, увлечённых историей советской эпохи и ретротехникой, мы придумали проект, в котором делимся своими знаниями и предлагаем необычные экскурсии по Петербургу-Петрограду-Ленинграду на ретроавтобусах.
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Можно с детьми
Летние
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