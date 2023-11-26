Зимняя Сортавала из окна ретроавтобуса: групповая экскурсия

Восхититься северной природой и архитектурой модерна в поездке на ламповом «луноходе»

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«Праздник к нам приходит»… Если вы тоже пропели эту строчку, пора устроить себе зимнее приключение. На вокзале Сортавалы вас встретит уютный ретроавтобус.

Устраивайтесь поудобнее на мягком пружинящем сиденье (помните такие?) — и приготовьтесь слушать рассказы об истории и архитектуре, прошлом и настоящем этого удивительного уголка Карелии.
Зимняя Сортавала из окна ретроавтобуса: групповая экскурсия
Зимняя Сортавала из окна ретроавтобуса: групповая экскурсия
Зимняя Сортавала из окна ретроавтобуса: групповая экскурсия
Зимняя Сортавала из окна ретроавтобуса: групповая экскурсия
Зимняя Сортавала из окна ретроавтобуса: групповая экскурсия
Зимняя Сортавала из окна ретроавтобуса: групповая экскурсия
Зимняя Сортавала из окна ретроавтобуса: групповая экскурсия
Зимняя Сортавала из окна ретроавтобуса: групповая экскурсия
Зимняя Сортавала из окна ретроавтобуса: групповая экскурсия
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Полная тайн история города, великолепные архитектурные ансамбли, природные заповедные места — всё это в самом тёплом зимнем путешествии! Из окон ретроавтобуса ПАЗ-672 («Колобок») вы увидите доходный дом купца Сиитонена, знаменитый дом-замок Леандора, уникальные треугольные площади, полузабытое финское кладбище, самую старую улицу Турункаату, лютеранские кирхи и православные храмы.

Маршрут экскурсии проходит мимо исторического парка «Бастiонъ» и городища древних корел «Гора Паасо». Вы можете выйти, самостоятельно осмотреть эти месте, а затем вновь присоединиться к экскурсии через два часа по тем же билетам.

Организационные детали

  • Автобус отправляется от вокзала строго по расписанию, через 20 минут после прибытия поезда на вокзал города Сортавала
  • В пути предусмотрены остановки у входа в исторический парк «Бастiонъ», входа в городище древних корел «Гора Паасо» и у новой железнодорожной станции «Морозная»
  • На каждой остановке гости могут выйти, посетить достопримечательность и вернуться в автобус следующего рейса через два часа, используя тот же билет без дополнительной оплаты (просто покажите ваш билет гиду)
  • Проезд для детей до 7 лет — бесплатный

ежедневно в 08:45, 10:45, 12:45, 14:45, 16:45 и 18:45

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на парковке вокзала Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45, 10:45, 12:45, 14:45, 16:45 и 18:45
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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