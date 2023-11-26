«Праздник к нам приходит»… Если вы тоже пропели эту строчку, пора устроить себе зимнее приключение. На вокзале Сортавалы вас встретит уютный ретроавтобус. Устраивайтесь поудобнее на мягком пружинящем сиденье (помните такие?) — и приготовьтесь слушать рассказы об истории и архитектуре, прошлом и настоящем этого удивительного уголка Карелии.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Полная тайн история города, великолепные архитектурные ансамбли, природные заповедные места — всё это в самом тёплом зимнем путешествии! Из окон ретроавтобуса ПАЗ-672 («Колобок») вы увидите доходный дом купца Сиитонена, знаменитый дом-замок Леандора, уникальные треугольные площади, полузабытое финское кладбище, самую старую улицу Турункаату, лютеранские кирхи и православные храмы.

Маршрут экскурсии проходит мимо исторического парка «Бастiонъ» и городища древних корел «Гора Паасо». Вы можете выйти, самостоятельно осмотреть эти месте, а затем вновь присоединиться к экскурсии через два часа по тем же билетам.

Организационные детали