Экскурсии на 1 день в Уфе

Найдено 20 экскурсий в категории «На весь день» в Уфе, цены от 5 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
84 отзыва
Популярное предложение
Башкирское предуралье: путешествие от озер до горных вершин
Вас ждет увлекательное путешествие по живописным местам Башкирии с посещением уникальных природных объектов
Начало: В месте вашего размещения
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
14 900 за всё до 3 чел.
Неизведанная Башкирия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
80 отзывов
Экскурсионный тур «Неизведанная Башкирия» - путешествие по святым местам
Проведите день, погружаясь в духовность монастыря, наслаждаясь красотой Красных скал и чистотой родника Красный Ключ
Начало: У места вашего проживания
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
13 500 за всё до 3 чел.
Из Уфы - к скалам Зубы Шурале
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Уфы - к скалам Зубы Шурале
Из Уфы - к скалам Зубы Шурале: Насладитесь живописной панорамой тайги и узнайте, почему эти скалы называют Орлиными
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:30
от 15 900 за всё до 7 чел.
Путешествие к Большим Притёсам реки Ай
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Путешествие к Большим Притёсам реки Ай: незабываемые впечатления
Отправляйтесь в захватывающее путешествие к Большим Притёсам реки Ай, где вас ждут величественные скалы и уникальные природные красоты
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 2700025 650 за всё до 7 чел.
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Башкирское предуралье: природа и святыни в мини-группе из Уфы
Приглашаем в увлекательное путешествие по Башкирскому предуралью: от озерных чудес до горных вершин
Начало: По договоренности
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
5 200 за человека
Из Уфы - в купеческий город Бирск и марийское село Бахтыбаево
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Из Уфы в Бирск и Бахтыбаево: путевка в прошлое и культуру марийцев
Приглашаем на экскурсию по Бирску и Бахтыбаево, где история и традиции оживают в каждом камне и встрече
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
10 900 за всё до 3 чел.
Неизведанная Башкирия (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия по Башкирии: уникальные места и духовность
Вас ждет погружение в историю и природу Башкирии: монастырские традиции, легендарные пейзажи и чистейшие источники
Начало: По договоренности
15 июня в 08:00
23 июня в 08:00
5 000 за человека
Путешествие по скалам Башкирии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Путешествие по скалам Башкирии: от Абзаково до Кульсугадыташ
Вас ждет захватывающее путешествие по живописным местам Башкирии с увлекательными историями и фотосессиями
Начало: ТЦ «Июнь»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 27 000 за всё до 7 чел.
Путешествие на Айгирские скалы из Уфы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Захватывающая экскурсия на Айгирские скалы из Уфы: индивидуальный тур
Восхождение на Айгирские скалы - это не просто экскурсия, это погружение в дикую природу, где каждый шаг открывает новые виды
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
18 900 за всё до 3 чел.
Неизведанная Башкирия 2.0
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Неизведанная Башкирия 2.0: Индивидуальное путешествие по святым местам
Вас ждет погружение в мир природы и духовности Башкирии, где каждый шаг открывает новые горизонты
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
13 420 за всё до 3 чел.
Башкирское Предуралье 2.0
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия Башкирское Предуралье 2.0 в Уфе
Приглашаем на захватывающее путешествие по живописным местам Уфы, где природа и история сплелись воедино
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
14 520 за всё до 3 чел.
Загадочное и красивейшее Мурадымовское ущелье
Индивидуальная
15 часов
1 отзыв
Загадочное и красивейшее Мурадымовское ущелье
Путешествие к Мурадымовскому ущелью - это возможность увидеть уникальные пещеры и редкие растения. Закажите трансфер и наслаждайтесь комфортом
Начало: Улица Пушкина, 94, Уфа
Расписание: Вторник, среда, четверг в 9:45
25 июня в 09:45
26 июня в 09:45
45 800 за всё до 3 чел.
Розовые скалы или путешествие на дно Рифейского моря
Индивидуальная
12 часов
Розовые скалы или путешествие на дно Рифейского моря
Живописное и увлекательное путешествие с ноткой волшебства ждет вас на этом эксклюзивном маршруте. На рассвете скальные утесы приобретают розовый цвет
Начало: Улица Пушкина, 94, Уфа
Расписание: По понедельникам в 12:00
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
39 900 за всё до 3 чел.
Конная прогулка в окрестностях Уфы и музей Шаймуратова
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия: Конная прогулка и музей Шаймуратова в Уфе
В Уфе вас ждет увлекательная конная прогулка и посещение музея Шаймуратова, полное впечатлений и новых знаний
Начало: На ул. Зорге
10 июня в 16:00
12 июня в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Башкирская Мекка: от мавзолея Хусейн-бека до Нарыстау
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Башкирская Мекка: путешествие по святыням Уфы
Вас ждет погружение в уникальную историю Башкирии: древние мавзолеи, священная гора Нарыстау и башкирские традиции
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
14 500 за всё до 3 чел.
Вокруг Уфы: село Воскресенское и металлургический завод
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Воскресенскому: история, искусство, легенды
Знакомство с историческим наследием Уфы, культурой и природой в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 499 за всё до 3 чел.
Айгир: жемчужина Башкортостана
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
14 часов
Айгир: жемчужина Башкортостана - индивидуальный трансфер из Уфы
Любите природу и приключения? Этот тур - ваш шанс увидеть Айгир, уникальный природный комплекс Башкортостана, и насладиться его красотами
Начало: Улица 50-летия Октября, 20
Расписание: Экскурсия возможна в любой день с 07:00
12 июня в 07:00
13 июня в 07:00
5 000 за человека
Дворцы и особняки башкирской знати: путешествие из Уфы
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Дворцы и особняки башкирской знати: путешествие из Уфы
Комфортное путешествие по старинным загородным особнякам Уфы. Посетите дом-музей Аксаковых, усадьбу Деева и дворец Тевкелевых с увлекательными историями
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
19 000 за всё до 4 чел.
Этнографический музей + пчелиная пасека: из Уфы на 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Этнографический музей + пчелиная пасека: из Уфы на 1 день
Проведите день на пчелиной пасеке «Айда щай пить» и в этнографическом музее. Дегустация мёда, мастер-классы, свежий воздух и душевный отдых ждут вас
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 14 000 за всё до 10 чел.
Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
Крутые скалы, чистейшая речка и луга, словно с рекламной картинки. Зарядитесь силами в башкирской Швейцарии! Поднимитесь на Бужа-Тау и шихан Торатау
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 2390022 705 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Из Уфы - к скалам Зубы Шурале
    Были на этой экскурсии с дочерью-подростком. Нам Очень понравилось! Гид вежливая, внимательная, интересно рассказывает. Моя дочь вообще ехать не хотела,
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    но Олесе удалось увлечь и ее) В итоге обе (Я и дочь) получили максимум впечатлений и положительных эмоций! В следующее посещение Башкирии продолжим знакомство с горами, однозначно, в сопровождении Олеси!

  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
    26-го мая 2024 года мы с подругами были на экскурсии "Башкирское предуралье". У нас был замечательный гид Айсылу. Первым пунктом
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    нашей экскурсии было посещение парка Торатау. Мы услышали много познавательной информации,совершая восхождение на эту гору. И добравшись до вершины,мы услышали замечательные легенды, которые оживили горы и реки и придали им новые смысловые оттенки. Также мы побывали на страусиной ферме и несмотря на дождь,получили удовольствие от кормления животных, увидев необычных павлинов,ламу,лисиц. Закончив нашу поездку посещением голубого озера,мы возвращались домой под мелодии замечательного национального инструмента - курая. Айсылу отвечала на все наши вопросы и даже более того. Рекомендуем эту экскурсию и огромное спасибо организаторам и нашему гиду Айсылу!

  • Н
    Наталия
    1 июня 2024
    Неизведанная Башкирия
    Очень интересная экскурсия, посетили невиданной красы места. И в Успенский Свято-Георгиевский монастырь, Красные скалы и Красный ключ хочется вернуться еще
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    раз. Мне бы хотелось сделать предложение. Перед организацией поездки клиента необходимо: 1. Предложить несколько вариантов остановки на обед. Можно предложить несколько кафе, приложить меню. С согласия клиента уже забронировать место. 2. Предложить катание на катере в Красном ключе, в случае согласия взять и оплату, и забронировать мероприятие со сторонней компанией.

  • А
    Алексей
    1 июня 2024
    Неизведанная Башкирия
    Гульсия-отличный экскурсовод и приятный человек. Насладились природой и атмосферой сполна в приятной обстановке. Спасибо за замечательную эскурсию.
  • Д
    Дмитрий
    1 июня 2024
    Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
    Спасибо гиду Диларе за прекрасный день, проведенный на одном дыхании. Разнообразно и познавательно. Места красивые. Природа!!! Шихан Торатау - место силы!!!
  • А
    Алексей
    30 мая 2024
    Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
    Диана - отличный экскурсовод. Все прошло замечательно. Учтены все пожелания.
  • E
    Ewa
    27 мая 2024
    Неизведанная Башкирия 2.0
    Нам понравилось всё.
  • М
    Майя
    24 мая 2024
    Путешествие к Большим Притёсам реки Ай
    Безумно живописная экскурсия! Даже не смотря на то, что было ветрено и достаточно холодно, мы смогли насладиться потрясающими видами. К тому же, Олеся позаботилась о том, чтобы на память у нас остались фотографии с самыми удачными ракурсами.
  • М
    Майя
    24 мая 2024
    Путешествие по скалам Башкирии
    Очень благодарны Олесе за возможность увидеть ее родной край ее же глазами. Видно, что человек искренне хочет познакомить с тем,
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    что любит сам. Так получилось, что предусмотренная планом канатная дорога была на профилактике, но Олеся подобрала для нас альтернативу и показала не менее красивые места.

  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Из Уфы - в купеческий город Бирск и марийское село Бахтыбаево
    Бирск - красивый м ухоженный маленький город, отличная возможность увидеть, как живёт Башкирия не столичная. Гид Айсылу - выше всяких
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    похвал: очень открытая, общительная, с большим объёмом знаний по теме. Показала много интересных мест, а в дороге мы успели поговорить о многом и нашли много общего. Огромное спасибо Айсылу за отлично проведённый день!

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «На весь день»

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  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
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Сколько стоит экскурсия по Уфе в июне 2024
Сейчас в Уфе в категории "На весь день" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 5 000 до 45 800 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 176 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Уфу на 1 день, гиды Уфы подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Уфу так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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