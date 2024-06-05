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🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Башкирская Мекка: путешествие по святыням Уфы Вас ждет погружение в уникальную историю Башкирии: древние мавзолеи, священная гора Нарыстау и башкирские традиции 14 500 ₽ за всё до 3 чел.

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🚗 На машине Индивидуальная 9 часов Дворцы и особняки башкирской знати: путешествие из Уфы Комфортное путешествие по старинным загородным особнякам Уфы. Посетите дом-музей Аксаковых, усадьбу Деева и дворец Тевкелевых с увлекательными историями 19 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Этнографический музей + пчелиная пасека: из Уфы на 1 день Проведите день на пчелиной пасеке «Айда щай пить» и в этнографическом музее. Дегустация мёда, мастер-классы, свежий воздух и душевный отдых ждут вас от 14 000 ₽ за всё до 10 чел.