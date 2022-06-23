Это был мой первый туристический опыт поездки с готовым туром, поэтому наверняка оценка несколько субьективна. Выбрала самый большой тур на 10 дней: 5 республик Кавказа. Вела меня менеджер Ольга Быкова. Так как в поездку ехала одна, то для номера на двоих требовалась компаньонка. Турфирма в этом не смогла помочь, но я нашла себе сама. В целом тур организован на твердую "4", это мнение нашей группы из 17 человек. Там было много тех, кто пользовался услугами турфирмы "Большая страна" уже не первый раз. Есть какие то недочёты, но это скорее связано с организацией на месте. Тур мне понравился своей насыщенностью и красивыми локациями! Этот тур рассматриваю как ознакомительный, потому что благодаря ему, я имею представление, куда хочу вернуться, а куда не очень)) отели где жили были везде 3***, но в разных республикикпх эти звёзды разные) В Дагестане были самые слабые завтраки, я как девушка, не наедалась и просила соседку брать на мою долю тоже. И они были все 4 дня одинаковые. Отличные завтраки были в Грозном и Владикавказе, от души поставлю 5!!! Очень вкусно и много! Передвигались на микроавтобусах Мерседес, вполне комфортно. Но был одна неприятная ситуация во Владикавказе, у автобуса отвалилось по дороге колесо. Очень большой вопрос к водителю, о чем он думал, когда ему об этой проблеме было сказано заранее?!

Очень хочу отметить работу гидов! В каждой республике они были разные, местные.

Руслан гид в Кабардино Балкарии👍🏻

Мурад гид в Ингушетии👍🏻

Анзор гид в Чечне👍🏻

Вот им большая благодарность и поклон за их работу, они очень скрасили эту поездку своим отношением к работе, так держать!!!

Один из самых ярких моментов поездки стал "Аланский вечер". Он оплачивался отдельно, не пожалейте берите его. Хотя, конечно, многое зависит и от группы и от людей. Мы там зажгли от души!!! Танцевали до упаду)))) программа очень понравилась, а исполнители нам полюбились и они же остались и танцевали с нами! Браво, молодцы!!

И также моя большая благодарность старшему менеджеру, которая курировала и разруливала ситуации напрямую, звонила и мы решали все вопросы. Ангелина, вы большая умничка, профессионал и просто неравнодушный человек! Большое спасибо вам!

Ну вот, если в кратце))