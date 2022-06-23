10:00 Сбор группы у отеля Жак в Махачкале и на ж.д. вокзале (если приезжаете поездом на ж.д).
11:00 – 11:30 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.
Начало 10:30.
Программа дня: Махачкала – Дербент – Избербаш.
Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.
Переезд в Дербент – один из самых древних городов мира (130 км.).
Обед (вкл. в стоимость).
Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары – домик Петра – цитадель Нарын-кала – Джума-мечеть– экраноплан Лунь – прогулка по магалам старого города.
Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные Чуду и Хинкал!
Традиционный ужин (доп. плата).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.
Километраж за день: 200 км.
Начало 08:00.
Программа дня: переезд в Гунибский район – аул-призрак Гамсутль – высокогорный аул Чох – Верхний Гуниб – «Беседка Шамиля» – «Царская поляна» – Гунибская крепость – «Ворота Шамиля».
Обед (вкл. в стоимость).
Ужин (доп. плата) и кулинарный мастер-класс по приготовлению аварского чуду Ботищал.
Проживание в гостинице г. Избербаш.
Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.
Начало 08:00.
Программа дня: переезд по туннелю в сторону Сулакского каньона – Чиркейская ГЭС – смотровые площадки – Сулакский каньон, прогулка на катере по водам каньона – рыбное хозяйство «Янтарное».
Обед (вкл. в стоимость).
Бархан Сарыкум.
Ужин (доп. плата).
Проживание в гостинице г. Избербаш.
Километраж за день: 280 км., продолжительность 9 часов.
Переезд в Махачкалу.
Начало 08:00.
Обзорная экскурсия по Махачкале – город-порт, молодая столица.
Посещение рынка.
11:30 Переезд в Грозный, прибытие ориентировочно к 14:00 (176 км).
Обед (вкл. в стоимость).
15:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити – Цветочный парк – мечеть Сердце Чечни – Храм Архангела Михаила – мечеть Сердце Матери в Аргуне (37 км).
19:00 Ужин блюдами национальной чеченской кухни (доп. плата).
Размещение в гостиницах.
Грозный – Кезеной Ам – Хой – Шали – Владикавказ.
Начало 08:00.
Программа дня: Веденское ущелье – с. Харачой – озеро Кезеной-Ам – руины древнего селения «Хой» – Обед (вкл. в стоимость) – мечеть"Гордость мусульман", Шали.
19:00 Прибытие во Владикавказ.
Ужин (доп. плата).
Размещение в гостиницах.
Километраж за день: 310 км., продолжительность 10 часов.
Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс.
Начало 08:30.
Программа дня: Куртатинское ущелье – Кадаргаванский каньон – скальная крепость Дзивгис – Башня Курта и Тага – селение Цмити – Свято-Успенский Аланский мужской монастырь – обед (вкл. в стоимость) – Даргавс – Город мертвых – Кармадон.
17:00 Прибытие во Владикавказ.
19:00 – 21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).
Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа.
Начало 09:00.
Программа дня: Джейрахское ущелье – Эрзи – Цейлоамский перевал – древний Эгикал – башенный комплекс Таргим – Вовнушки – храм Тхаба-Ерды – Ассинское ущелье – Магас, столица республики.
17:30 – 18:00 Прибытие во Владикавказ.
Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.
Алагирское ущелье – Цей – аул Нар.
Начало 08:30.
Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи – Цейское ущелье – канатная дорога к Сказскому леднику – святилище Реком – обед (вкл. в стоимость) – аул Нар – смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС – обелиск братьям Газдановым.
Возвращение во Владикавказ к 17:00.
Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.
Владикавказ – Чегемское ущелье, водопады – Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна Азау.
Начало 08:00.
Программа дня: переезд в Чегемское ущелье – Чегемские водопады – Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна Азау (2300 м над уровнем моря).
Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата).
Размещение в отелях пол. Азау: туркомплекс 3*.
Километраж за день: 315 км., продолжительность 9 часов.
09:00 Подъем на канатной дороге на Эльбрус на станцию «Мир», 3450 м.
Переезд в Минеральные Воды (187 км).
Обед – самостоятельно (доп. плата).
Эльбрус – визитная карточка Северного Кавказа и место, где мы завершаем наше увлекательное путешествие!
14:00 Групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.
Тур предусматривает проживание в гостиницах и в туркомлексе.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб.:
|Размещение по маршруту
|Размещение
|Twin/Double
|Single
|Triple
|2Ad+1Ch (10-16 лет)
|Океан, Избербаш – Беркат 3* – Планета Люкс 3* – Туркомплекс 3*
|116090
|76700
|173810
|165360
При трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.