Еще несколько необычных экскурсий во Владикавказе

Что вас ожидает

Природные и рукотворные красоты

Мы проедем по основному популярному маршруту, чтобы за 6 часов вы получили объемное представление об этой древней земле. По пути через Джейрахский район навестим ущелье реки Лош-хи и Ляжгинский водопад, со смотровой площадки полюбуемся горной грядой Главного Кавказского хребта. Вас ждут многочисленные сторожевые башни и замковые комплексы: Эрзи, Эгикал, Таргим, раннесредневековый храм Тхаба-Ерды и, конечно, знаменитые Вовнушки, башни на пике утёса рядом с горной рекой.

Дополнительно, если захотите, можно успеть посетить башенные комплексы Бишт, средний и нижний Оздиг, которые отреставрированы до мельчайших деталей — здесь вы в полной мере представите средневековый быт местных жителей. Далее насладитесь видами лесистых скал в Ассинском ущелье, попьете родниковой воды, заглянете в пещеру и подниметесь к Эга-чожскоу водопаду.

История, культура и легенды Ингушетии

Я не сторонник идеи нагружать путешественников обилием дат и имен — наоборот, готов поддержать живую беседу на интересные вам темы. Вы узнаете о роли средневековых башен, о язычестве и христианстве в этом крае, об обычаях горцев в прошлом и настоящем, а также об ингушской кухне 🥧. По желанию вы оцените блюда национальной кухни во время обеда.

Организационные детали