Еще несколько необычных экскурсий во Владикавказе

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Ингушетия — горный край, где захватывает дух!

Средневековые башни, древняя история, колоритная культура и горная природа

Ахмед
Ахмед – Гид из Владикавказа
Ингушетия зачарует даже искушенного путешественника — горными ⛰️ ландшафтами и разнообразием значимых памятников.

Вы исследуете знаменитые защитные и жилые башенные замки 🏰, культовые постройки и фантастические ущелья.

Понятно и увлекательно я расскажу о прошлом республики, открою жизнь ее народа и отвезу к самым фотогеничным местам.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 7 140 ₽ за экскурсию

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Ингушетия — горный край, где захватывает дух!
Ингушетия — горный край, где захватывает дух!

Что вас ожидает

Природные и рукотворные красоты
Мы проедем по основному популярному маршруту, чтобы за 6 часов вы получили объемное представление об этой древней земле. По пути через Джейрахский район навестим ущелье реки Лош-хи и Ляжгинский водопад, со смотровой площадки полюбуемся горной грядой Главного Кавказского хребта. Вас ждут многочисленные сторожевые башни и замковые комплексы: Эрзи, Эгикал, Таргим, раннесредневековый храм Тхаба-Ерды и, конечно, знаменитые Вовнушки, башни на пике утёса рядом с горной рекой.

Дополнительно, если захотите, можно успеть посетить башенные комплексы Бишт, средний и нижний Оздиг, которые отреставрированы до мельчайших деталей — здесь вы в полной мере представите средневековый быт местных жителей. Далее насладитесь видами лесистых скал в Ассинском ущелье, попьете родниковой воды, заглянете в пещеру и подниметесь к Эга-чожскоу водопаду.

История, культура и легенды Ингушетии
Я не сторонник идеи нагружать путешественников обилием дат и имен — наоборот, готов поддержать живую беседу на интересные вам темы. Вы узнаете о роли средневековых башен, о язычестве и христианстве в этом крае, об обычаях горцев в прошлом и настоящем, а также об ингушской кухне 🥧. По желанию вы оцените блюда национальной кухни во время обеда.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на полноприводном автомобиле 🚘 LADA Granta. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Дополнительно оплачиваются обед и въезд на территорию заповедника (100 руб. с человека, гиду бесплатно)
  • В зависимости от погоды маршрут может меняться по согласованию с путешественниками
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Ингушетия — горный край, где захватывает дух!
Ингушетия — горный край, где захватывает дух!
Ингушетия — горный край, где захватывает дух!
Ингушетия — горный край, где захватывает дух!
Ингушетия — горный край, где захватывает дух!
Ингушетия — горный край, где захватывает дух!
Ингушетия — горный край, где захватывает дух!
Ингушетия — горный край, где захватывает дух!
Ингушетия — горный край, где захватывает дух!
Ингушетия — горный край, где захватывает дух!
Ингушетия — горный край, где захватывает дух!
Ингушетия — горный край, где захватывает дух!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ахмед
Ахмед
Здравствуйте, дорогие путешественники и гости Кавказа! Меня зовут Ахмед, по образованию я историк, долгое время работал археологом и специалистом архива, увлекаюсь древней историей. Буду очень рад познакомить вас с красотой нашего чудесного края и поделиться знаниями о далёком прошлом своего народа.
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