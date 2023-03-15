Предлагаю отправиться по заброшенным местам Осетии, от вида которых становится не по себе даже убеждённым прагматикам. Каждая из локаций может стать готовой съёмочной площадкой для триллера: трагически известное место ледника «Колка», заброшенные поселки или пустующее 40 лет здание пансионата. И всё это — в декорациях горных хребтов и широких ущелий. Готовы?

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Описание

Что вас ожидает

Опустевший санаторий «Кармадон»

Первая точка нашего маршрута — санаторий «Кармадон». Это бальнеологический курорт, который был знаменит термальными радоновыми водами. Вы узнаете о полезных свойствах термальных источников, а я расскажу историю о сходе ледника «Колка» в 2002 году, когда погибла съемочная группа Сергея Бодрова. И конечно же мы прогуляемся по опустевшим корпусами санатория.

Горный пансионат и ущелье

В самом верху Цейского ущелья в уютной долине стоит пансионат «Горянка». Чистейший воздух, великолепная природа, простор и свобода. Именно здесь проходили акклиматизацию наши штангисты перед Олимпиадой 1968 года в Мехико. Вы прогуляетесь по опустевшему с 80-х годов пансионату, а после сможете проехаться по канатной дороге и подняться на высоту более 2 тысяч метров.

Шахтерские поселки Садон и Галон

А в конце поездки мы посетим когда-то оживленные шахтерские поселки Садон и Галон. К ним была проложена канатная дорога для вывоза полиметаллических руд. В девяностых шахту закрыли, но опустели эти селения из-за сильнейшего селевого паводка в 2002 году. Вы узнаете о событиях того времи, а заодно увидите места, где снимали клип известные рэп-исполнители Miyagi & Эндшпиль.

Организационные детали

Экскурсии проходят только на комфортабельных внедорожниках. Заберем вас от места проживания и привезем обратно.

В зимнее время возможна корректировка маршрута ввиду погодных условий и продолжительности светового дня

Экскурсию проведу я или гид-представитель нашей команды

Дополнительные расходы