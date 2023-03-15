Таинственная Осетия: джип-тур по «заброшкам»

Место, где пропала группа Сергея Бодрова, олимпийский пансионат и шахтёрские посёлки

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Предлагаю отправиться по заброшенным местам Осетии, от вида которых становится не по себе даже убеждённым прагматикам.

Каждая из локаций может стать готовой съёмочной площадкой для триллера: трагически известное место ледника «Колка», заброшенные поселки или пустующее 40 лет здание пансионата. И всё это — в декорациях горных хребтов и широких ущелий. Готовы?
Таинственная Осетия: джип-тур по «заброшкам»
Таинственная Осетия: джип-тур по «заброшкам»
Таинственная Осетия: джип-тур по «заброшкам»
Таинственная Осетия: джип-тур по «заброшкам»
Таинственная Осетия: джип-тур по «заброшкам»
Таинственная Осетия: джип-тур по «заброшкам»
Таинственная Осетия: джип-тур по «заброшкам»
Таинственная Осетия: джип-тур по «заброшкам»
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Описание

Что вас ожидает

Опустевший санаторий «Кармадон»

Первая точка нашего маршрута — санаторий «Кармадон». Это бальнеологический курорт, который был знаменит термальными радоновыми водами. Вы узнаете о полезных свойствах термальных источников, а я расскажу историю о сходе ледника «Колка» в 2002 году, когда погибла съемочная группа Сергея Бодрова. И конечно же мы прогуляемся по опустевшим корпусами санатория.

Горный пансионат и ущелье

В самом верху Цейского ущелья в уютной долине стоит пансионат «Горянка». Чистейший воздух, великолепная природа, простор и свобода. Именно здесь проходили акклиматизацию наши штангисты перед Олимпиадой 1968 года в Мехико. Вы прогуляетесь по опустевшему с 80-х годов пансионату, а после сможете проехаться по канатной дороге и подняться на высоту более 2 тысяч метров.

Шахтерские поселки Садон и Галон

А в конце поездки мы посетим когда-то оживленные шахтерские поселки Садон и Галон. К ним была проложена канатная дорога для вывоза полиметаллических руд. В девяностых шахту закрыли, но опустели эти селения из-за сильнейшего селевого паводка в 2002 году. Вы узнаете о событиях того времи, а заодно увидите места, где снимали клип известные рэп-исполнители Miyagi & Эндшпиль.

Организационные детали

  • Экскурсии проходят только на комфортабельных внедорожниках. Заберем вас от места проживания и привезем обратно.
  • В зимнее время возможна корректировка маршрута ввиду погодных условий и продолжительности светового дня
  • Экскурсию проведу я или гид-представитель нашей команды

Дополнительные расходы

  • Канатная дорога — 400 руб. /чел.
  • Расходы на обед (осетинские пироги и местная кухня)
  • Трансфер из аэропорта (по желанию) — 1000 руб.
  • В конце экскурсии можно посетить горячие источники Бирагзанга — 1500 руб. /группа (и +300 руб. /чел. за входные билеты)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Джиппинг
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На машине
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Горы
Выездные
На весь день
Кармадонское ущелье
Популярные места
Ущелья

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