Еще несколько необычных экскурсий во Владикавказе

Легендарные ущелья
Вы посетите Дарьяльское ущелье, воспетое великими поэтами России. Побываете в Кармадонском ущелье, печально известном сходом ледника Колка —катастрофой, которая забрала жизни многих людей, в том числе, Сергея Бодрова мл. В Куртатинском ущелье осмотрите средневековую Дзивгискую наскальную крепость, самый высокогорный монастырь России и многое другое. Также в программе Алагирское ущелье — колыбель осетинской нации с конным монументом ее самого почитаемого небожителя на высоком утёсе «Великан». И Дигорское ущелье — настоящая природная жемчужина края.
Познавательное путешествие
В поездке будут рассказы о богатом наследии Кавказа. Вы узнаете об аланах — переселении, угнетении и возрождении народа. Также поговорим о туристическом прошлом и межнациональных современных конфликтах. И, конечно, не обойдем стороной легенды и сказания, например, о древних богатырях Нартах, с которыми тесно связана история 📖 осетин и многих других народов региона.
Вкусы Осетии
В середине программы в одном из горных селений вам предложат вкусный традиционный обед. А на кулинарном мастер-классе вы освоите классическую технику приготовления столь популярных сегодня осетинских пирогов и других блюд национальной кухни 🥧.
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