Еще несколько необычных экскурсий во Владикавказе

Что вас ожидает

Легендарные ущелья

Вы посетите Дарьяльское ущелье, воспетое великими поэтами России. Побываете в Кармадонском ущелье, печально известном сходом ледника Колка —катастрофой, которая забрала жизни многих людей, в том числе, Сергея Бодрова мл. В Куртатинском ущелье осмотрите средневековую Дзивгискую наскальную крепость, самый высокогорный монастырь России и многое другое. Также в программе Алагирское ущелье — колыбель осетинской нации с конным монументом ее самого почитаемого небожителя на высоком утёсе «Великан». И Дигорское ущелье — настоящая природная жемчужина края.

Познавательное путешествие

В поездке будут рассказы о богатом наследии Кавказа. Вы узнаете об аланах — переселении, угнетении и возрождении народа. Также поговорим о туристическом прошлом и межнациональных современных конфликтах. И, конечно, не обойдем стороной легенды и сказания, например, о древних богатырях Нартах, с которыми тесно связана история 📖 осетин и многих других народов региона.

Вкусы Осетии

В середине программы в одном из горных селений вам предложат вкусный традиционный обед. А на кулинарном мастер-классе вы освоите классическую технику приготовления столь популярных сегодня осетинских пирогов и других блюд национальной кухни 🥧.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

В цену включено: трансфер, дегустация осетинского сыра и пива, чай из высокогорных трав Осетии и натуральный кофе

Дополнительные опциональные расходы: музей 🖼 во Владикавказе, Даргавский некрополь и эко-тропы — по 100 руб. /человека, термальный источник — 200 руб. /человека, мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов — 500-1000 руб. /человека, а также обед в горном селении и этнические мероприятия

Трансфер и дополнительные опции