Еще несколько необычных экскурсий во Владикавказе

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«Великолепная пятерка» ущелий Северной Осетии

Испытать колоссальную амплитуду эмоций и познакомиться с регионом в компании влюбленных в него людей

Алла
Алла – Гид из Владикавказа
Ваш день будет зрелищно и содержательно наполнен.

Вы послушаете легенды и сказания Осетии, узнаете об исторической судьбе народов Кавказа и любопытных деталях из нашей исследовательской жизни.

Осмотрите средневековые горные селения и склепы.

Насладитесь видами над облаками и пронзительно чистым воздухом.

А еще научитесь готовить классические осетинские пироги!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

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«Великолепная пятерка» ущелий Северной Осетии
«Великолепная пятерка» ущелий Северной Осетии

Что вас ожидает

Легендарные ущелья
Вы посетите Дарьяльское ущелье, воспетое великими поэтами России. Побываете в Кармадонском ущелье, печально известном сходом ледника Колка —катастрофой, которая забрала жизни многих людей, в том числе, Сергея Бодрова мл. В Куртатинском ущелье осмотрите средневековую Дзивгискую наскальную крепость, самый высокогорный монастырь России и многое другое. Также в программе Алагирское ущелье — колыбель осетинской нации с конным монументом ее самого почитаемого небожителя на высоком утёсе «Великан». И Дигорское ущелье — настоящая природная жемчужина края.

Познавательное путешествие
В поездке будут рассказы о богатом наследии Кавказа. Вы узнаете об аланах — переселении, угнетении и возрождении народа. Также поговорим о туристическом прошлом и межнациональных современных конфликтах. И, конечно, не обойдем стороной легенды и сказания, например, о древних богатырях Нартах, с которыми тесно связана история 📖 осетин и многих других народов региона.

Вкусы Осетии
В середине программы в одном из горных селений вам предложат вкусный традиционный обед. А на кулинарном мастер-классе вы освоите классическую технику приготовления столь популярных сегодня осетинских пирогов и других блюд национальной кухни 🥧.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В цену включено: трансфер, дегустация осетинского сыра и пива, чай из высокогорных трав Осетии и натуральный кофе
  • Дополнительные опциональные расходы: музей 🖼 во Владикавказе, Даргавский некрополь и эко-тропы — по 100 руб. /человека, термальный источник — 200 руб. /человека, мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов — 500-1000 руб. /человека, а также обед в горном селении и этнические мероприятия

Трансфер и дополнительные опции

  • Мы встретим вас в аэропорту или на железнодорожной станции и отвезем обратно бесплатно, если ваш отъезд должен состояться в день экскурсии 🧭
  • Дополнительные опции: восхождение за 1 день на все горные пики Скалистого хребта Северной Осетии на высоту до 3500 м (пешие маршруты вне категорий) и другие трекинговые (длительные пешие) походы к ледникам, пещерам, водопадам и древним храмам
«Великолепная пятерка» ущелий Северной Осетии
«Великолепная пятерка» ущелий Северной Осетии
«Великолепная пятерка» ущелий Северной Осетии
«Великолепная пятерка» ущелий Северной Осетии
«Великолепная пятерка» ущелий Северной Осетии
«Великолепная пятерка» ущелий Северной Осетии
«Великолепная пятерка» ущелий Северной Осетии
«Великолепная пятерка» ущелий Северной Осетии
«Великолепная пятерка» ущелий Северной Осетии
«Великолепная пятерка» ущелий Северной Осетии
«Великолепная пятерка» ущелий Северной Осетии
«Великолепная пятерка» ущелий Северной Осетии
«Великолепная пятерка» ущелий Северной Осетии
«Великолепная пятерка» ущелий Северной Осетии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алла
Алла
Я русский человек, который родился и вырос в Осетии. Никогда и нигде не была, кроме родного края, не потому, что нет возможности, а потому что считаю, что живу в одном из лучших мест на планете, и понимаю, что и одной жизни не хватит, чтобы изучить все ее уголки в ущельях. С детского сада увлекалась окружающим миром, всегда была любопытной исследовательницей. Встретив на жизненном пути своего мужа, поняла, что мы мыслим в одном направлении, и дело пошло интенсивнее. Мы стали путешествовать по Осетии вдвоем. Сначала на автобусах и такси, потому купили велосипеды и путешествовали со своей маленькой дочерью. Когда появилась машина, начались обязательные выезды каждую субботу в течении 4 лет. Так, уже два десятка лет мы активно исследуем Осетию. Последние 3 года я изучаю историю, религию и законы осетинского народа. Читаю краеведческую литературу и инспектирую свои знания через вопросы к научным мужам Северной Осетии. Сотрудничаю с работниками Северо-Осетинского государственного заповедника. С геологами и биологами. Также увлекаюсь фотографией и видеомонтажом. Порой красивые снимки и небольшие видео на память становятся приятным бонусом моим гостям. Экскурсии мы проводим вместе с мужем. Будем рады вас видеть в гостях!
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