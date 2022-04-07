Домбай и его окрестности – это высокие горы и крупнейшие ледники, хвойные леса и альпийские луга, цветущий рододендрон, чистые горные реки и живописные водопады.

На Кавказе говорят: кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал.

Во время экскурсии вы услышите о богатой истории Северного Кавказа, уносящей к тропам Великого Шелкового пути, о культурных традициях и достопримечательностях ”страны заснеженных вершин”.

Пейзажи Домбая прекрасны в любое время года. Они вдохновляли художников, поэтов и композиторов. Со знаменитой Домбайской поляны “Сердце гор” открываются прекрасные панорамы. Желающие смогут прогуляться по местному сувенирному рынку или подняться к облакам легендарной горы Мусса-Ачитара. Канатная дорога перенесет вас на высоту 3200 метров над уровнем моря – к величественной панораме снежных пиков Западного Кавказа.

В ходе экскурсии вы также узнаете об истории возникновения горнолыжного курорта в Карачаево-Черкесской республике.

Многочисленные местные кафе предлагают на обед блюда национальной кухни карачаевцев и знаменитый кавказский шашлык.