Домбай - край синих гор

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Домбай - край синих гор
Домбай - край синих гор
Домбай - край синих гор
Домбай - край синих гор
Домбай - край синих гор

Что вас ожидает 🤩

  • Домбайская поляна “Сердце гор”
  • Гора Мусса-Ачитара
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Домбай и его окрестности – это высокие горы и крупнейшие ледники, хвойные леса и альпийские луга, цветущий рододендрон, чистые горные реки и живописные водопады.

На Кавказе говорят: кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал.

Во время экскурсии вы услышите о богатой истории Северного Кавказа, уносящей к тропам Великого Шелкового пути, о культурных традициях и достопримечательностях ”страны заснеженных вершин”.

Пейзажи Домбая прекрасны в любое время года. Они вдохновляли художников, поэтов и композиторов. Со знаменитой Домбайской поляны “Сердце гор” открываются прекрасные панорамы. Желающие смогут прогуляться по местному сувенирному рынку или подняться к облакам легендарной горы Мусса-Ачитара. Канатная дорога перенесет вас на высоту 3200 метров над уровнем моря – к величественной панораме снежных пиков Западного Кавказа.

В ходе экскурсии вы также узнаете об истории возникновения горнолыжного курорта в Карачаево-Черкесской республике.

Многочисленные местные кафе предлагают на обед блюда национальной кухни карачаевцев и знаменитый кавказский шашлык.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Билет на канатную дорогу - 1600 рублей с человека. Питание
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье в 07:00

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