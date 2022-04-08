Понедельник, Пятница в 18:20

Приглашаем отдохнуть и укрепить иммунитет в теплой минеральной воде термальных источников.

В новом суперсовременном комплексе "Жемчужина Кавказа" минеральная щелочная вода содержит большое количество кремнезема, что способствует укреплению иммунитета. Вода также обладает свойствами восстанавливать и омолаживать организм. С помощью показаний электронных табло можно выбрать бассейн с комфортной температурой воды от +32 до +42 градусов.

Всего в "Жемчужине Кавказа" восемь бассейнов с разной температурой воды и гидромассажными установками.

К услугам гостей душ с минеральной водой, русская баня, турецкий хамам, финская сауна, фитобочка и соляная пещера.

После бассейнов желающие могут воспользоваться услугами массажиста, перекусить в кафе. Посетителям с детьми понравится контактный зоопарк, где живут страусы, павлины, шиншиллы и другие животные. Есть даже пруд для рыбалки.

Для посещения комплекса с собой нужно иметь: купальные принадлежности, резиновые тапочки, банный халат и полотенце. Также все необходимое можно приобрести в магазине на территории.

Услуги комплекса: раздевалки, душ, фен.