Термальный комплекс Жемчужина Кавказа

Трансфер. Посещение термального комплекса

Групповая
Трансфер. Посещение термального комплекса.
Термальный комплекс Жемчужина Кавказа
Термальный комплекс Жемчужина Кавказа
Термальный комплекс Жемчужина Кавказа
Термальный комплекс Жемчужина Кавказа
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем отдохнуть и укрепить иммунитет в теплой минеральной воде термальных источников.

В новом суперсовременном комплексе "Жемчужина Кавказа" минеральная щелочная вода содержит большое количество кремнезема, что способствует укреплению иммунитета. Вода также обладает свойствами восстанавливать и омолаживать организм. С помощью показаний электронных табло можно выбрать бассейн с комфортной температурой воды от +32 до +42 градусов.

Всего в "Жемчужине Кавказа" восемь бассейнов с разной температурой воды и гидромассажными установками.

К услугам гостей душ с минеральной водой, русская баня, турецкий хамам, финская сауна, фитобочка и соляная пещера.

После бассейнов желающие могут воспользоваться услугами массажиста, перекусить в кафе. Посетителям с детьми понравится контактный зоопарк, где живут страусы, павлины, шиншиллы и другие животные. Есть даже пруд для рыбалки.

Для посещения комплекса с собой нужно иметь: купальные принадлежности, резиновые тапочки, банный халат и полотенце. Также все необходимое можно приобрести в магазине на территории.

Услуги комплекса: раздевалки, душ, фен.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Входной билет в термы (1, 5 часа) - 400 рублей
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Пятница в 18:20
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Пятница в 18:20

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