Демре Мира Кекова из Кемера

Armagan
Armagan – Гид из Кемера
Демре Мира Кекова из Кемера
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Экскурсия

$25 за человека

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Демре Мира Кекова из Кемера
Демре Мира Кекова из Кемера

Что вы увидите 🤩

  • Церковь святого Николая в Демре.
  • Была построена в 4 веке. Здесь служил великий святой Николай Чудотворец.
  • Памятью о нем служит саркофаг, в котором находились его многоцелебные мощи, украденные итальянскими купцами в 11 веке.
  • К этому саркофагу приезжают паломники, верующие в его чудеса. Они молятся и оставляют около него записочки с просьбами.
  • Сам храм долгое время был предан забвению, но в 19 веке начались реставрационные работы, которые продолжаются до настоящего времени.
  • Мира – античный город в Турции.
  • Николай Чудотворец Мира Ликийских. Так правильно называют Святого.
  • Да, Мира - это столица древней Ликии, в переводе Ликия «Страна солнца»
  • Этот античный город знаменит своим некрополем - Ликийскими гробницами, датируемыми 4 веком до новой эры.
  • Демре амфитеатр.
  • Амфитеатр в Демре это четвертый по величине из 206 античных театров, построенных во времена Римской империи.
  • Построенный во 2 веке и вмещавший 10 тысяч зрителей.
  • Демре ликийские гробницы.
  • Турция затопленный город Кекова.
  • Крепость Симена (Келекей).
  • Плавая в заливе, очень хорошо видно крепость Келекей, построенную в 13 столетии.
  • Римский амфитеатр хорошо сохранился внутри крепости.
  • Крепость находится напротив острова Кекова.
  • Правильное название крепости Симена.
Демре Мира Кекова - эта экскурсия ⛳ включает в себя: остатки древних цивилизаций, сохранившихся, как на земле, так и под толщей воды.
А также элементы паломнического тура, на место служения Великого Святого всех времён и народов -Николая Чудотворца.
Нет такого туриста какому бы не понравилась эта поездка, с историческими достопримечательностями 🏛️, тайнами, необыкновенными находками.
Наша поездка займет 2 часа на комфортном автобусе 🚌, благодаря которому время в дороге будет незаметно, 98 километров и мы на месте!
В дороге Вам не придется скучать, рассмотреть пейзажи, турецкий города, одним из которых является город 🏙️ Кумлуджа.
Нет такого туриста, которому бы не понравилась данная экскурсия ⛳.
Один день, а такая масса впечатлений, огромное количество информации. А какая живописная природа и исторические памятники, и паломничество, и затонувший город! Выбрав эту экскурсию, вы не пожалеете!

Рекомендуем взять с собой:

    Купальники
    Полотенца
    Солнцезащитные очки
    Крем
    Головные уборы
    Ланч бокс из отеля
    🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
     Что входит
    • Трансферы из вашего отеля и обратно в отель
    • Страховка
    • Русский гид
    • Обед
    • Входной билет в г. Мира
    • Морская прогулка на лодке
     Что не входит
    • Любые напитки
    • Личные затраты
    • Входной билет в церковь 9$ (Без гида)
    • Входной билет в церковь 11$ (С гидом)
    Демре Мира Кекова из Кемера
    Демре Мира Кекова из Кемера
    Демре Мира Кекова из Кемера
    Время проведения: с 07.30 до 19.00 – Каждый день
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Armagan
    Armagan
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