Демре Мира Кекова - эта экскурсия ⛳ включает в себя: остатки древних цивилизаций, сохранившихся, как на земле, так и под толщей воды.

А также элементы паломнического тура, на место служения Великого Святого всех времён и народов -Николая Чудотворца.

Нет такого туриста какому бы не понравилась эта поездка, с историческими достопримечательностями 🏛️, тайнами, необыкновенными находками.

Наша поездка займет 2 часа на комфортном автобусе 🚌, благодаря которому время в дороге будет незаметно, 98 километров и мы на месте!

В дороге Вам не придется скучать, рассмотреть пейзажи, турецкий города, одним из которых является город 🏙️ Кумлуджа.

Нет такого туриста, которому бы не понравилась данная экскурсия ⛳.

Один день, а такая масса впечатлений, огромное количество информации. А какая живописная природа и исторические памятники, и паломничество, и затонувший город! Выбрав эту экскурсию, вы не пожалеете!

Рекомендуем взять с собой:

Купальники

Полотенца

Солнцезащитные очки

Крем

Головные уборы

Ланч бокс из отеля