  1. Турция
  2. Кемер
  3. Экскурсии

Экскурсия в Анталью из Кемера

5
4 отзыва
Насиб С.
Насиб С. – Гид из Кемера
Анталья – жемчужина Турецкой Ривьеры, где можно не просто отдохнуть на пляже, но и познакомиться с историей 📖 этих мест.

Вы побываете в Старом городе, где посмотрите на ворота Адриана, Часовую башню и другие архитектурные достопримечательности 🏛️.

В завершение экскурсии 🧭 вы сможете отправиться на морскую прогулку 👣 из Старой гавани и увидеть один из самых красивых 🤩 водопадов страны – Нижний Дюден, впадающий в Средиземное море 🌊.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 📜История и культура
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $25 за человека

    Заказать экскурсию
Экскурсия в Анталью из Кемера
Экскурсия в Анталью из Кемера

Что вы увидите

  • Водопад Дюден (Нижний)
  • Канатная дорога на гору Тюнектепе
  • Калеичи
  • Прогулка на яхте

Программа тура:

  • Сбор туристов из отелей по регионам
  • 10:00 – Прибытие на канатную дорогу Тюнектепе
  • 10:10 – Подъём на фуникулёре (9 минут)
  • 10:50 – Свободное время на вершине горы ⛰️ (верхняя станция 605 метров) (40 минут)
  • 11:00 – Спуск на фуникулёре (9 минут)
  • 11:30 – Прибытие в Калеичи (Старый город)
  • 11:45 – Ворота Адриана
  • 12:00 – Республиканская площадь (часовая башня, минарет Йивли, памятник Атталоса II, панорамная площадка)
  • 12:30 – Порт Калеичи
  • 12:45 – Морская прогулка 👣 (1 час 15 минут)
  • 14:20 – Посещение водопада «Нижний Дюден» (30 минут)
  • 15:10 – Обед
  • 15:30 – Посещние ТЦ (2 часа)
  • 17:40 – Конец экскурсии 🧭 / сбор автобусе
  • 18:40 / 19:00 – Прибытие в гостиницу

Рекомендуем взять с собой:

  • Легкая одежда, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, крема от/для загара
  • Фотоаппарат или видеокамеру
  • Деньги для оплаты дополнительных услуг и все возможных покупок
  • Воду
  • Сухой паёк для завтрака

Важно знать:

  • Любые напитки не входят в стоимость экскурсии
  • Морская прогулка за дополнительную плату 6$ (по желанию)
  • Детям до 5-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места. Для того, чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 6-11 лет и в дальнейшем произвести оплату
Что входит
  • Трансфер (Мы забираем вас из вашего отеля и обратно отвозим в ваш отель)
  • Aвтобус с кондиционером
  • Страховка
  • Услуга гида
  • Входной билет в Тюнектепе фуникулёр
  • Обед.
Что не входит
  • Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
  • Любые напитки во время экскурсии
  • Сухой паёк
  • Прогулка на яхте (5$ с человек) (по желанию).
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Экскурсия в Анталью из Кемера
Экскурсия в Анталью из Кемера
Экскурсия в Анталью из Кемера
Экскурсия в Анталью из Кемера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Насиб С.
Насиб С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

4 отзыва оставили туристы

Насиб С. проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсия в каньон Гёйнюк из Кемера
$35
5 часов
Экскурсия в каньон Гёйнюк из Кемера
12 отзывов
Дайвинг в Кемере
$25
5 часов
Дайвинг в Кемере
7 отзывов
Джиппинг в Кемере
$30
6 часов
Джиппинг в Кемере
6 отзывов
Пикник–рыбалка из Кемера
$25
6 часов
Пикник–рыбалка из Кемера
5 отзывов
Посещение турецкой бани Хамам
$15
2.5 часа
Посещение турецкой бани Хамам
5 отзывов
Памуккале — волшебные водоемы-каскады и античный город-курорт
$35
15 часов
Памуккале — волшебные водоемы-каскады и античный город-курорт
4 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Кемере

Остров Сулуада – турецкие Мальдивы (страховка включена в стоимость)
$25
9.5 часов
Остров Сулуада – турецкие Мальдивы (страховка включена в стоимость)
24 отзыва
Легенды древней Турции: огни Химеры и древний город Олимпос (страховка включена в стоимость)
$30
6 часов
Легенды древней Турции: огни Химеры и древний город Олимпос (страховка включена в стоимость)
18 отзывов
Сафари на квадроциклах (страховка включена в стоимость)
$30
12 часов
Сафари на квадроциклах (страховка включена в стоимость)
16 отзывов
Термальные источники Памуккале и бирюзовое озеро Салда
$45
15 часов
Термальные источники Памуккале и бирюзовое озеро Салда
15 отзывов
Посещение аквапарка и дельфинария Land Of Legends
$75
9.5 часов
Посещение аквапарка и дельфинария Land Of Legends
15 отзывов
Мира — Кекова: два античных города за один день (страховка включена в стоимость)
$25
11 часов
Мира — Кекова: два античных города за один день (страховка включена в стоимость)
14 отзывов