Насиб С. – Гид из Кемера

Анталья – жемчужина Турецкой Ривьеры, где можно не просто отдохнуть на пляже, но и познакомиться с историей 📖 этих мест.



Вы побываете в Старом городе, где посмотрите на ворота Адриана, Часовую башню и другие архитектурные достопримечательности 🏛️.



В завершение экскурсии 🧭 вы сможете отправиться на морскую прогулку 👣 из Старой гавани и увидеть один из самых красивых 🤩 водопадов страны – Нижний Дюден, впадающий в Средиземное море 🌊.