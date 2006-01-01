Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кемера

Гора богов Немрут-Даг и город пророков Шанлыурфа

За два дня посетить 4 города, соревнующиеся в древности, и впечатлиться их архитектурным наследием

Irina
Irina – экскурсионное агентство из Кемера
Мы совершим перелет в Газиантеп — и во времена до нашей эры.

Вы увидите затопленные селения Халфети и осмотрите мечети Урфы.

Встретите рассвет среди величественных скульптур горы ⛰️ Немрут-Даг.

Вас ждет множество легенд, рассказ о сплетении культур на этих землях и, конечно, знакомство с гастрономическими традициями Турции, — такими же давними, как и ее памятники.
Задать вопросОбычно отвечает за 16 мин.

Экскурсия

€220 за человека

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Гора богов Немрут-Даг и город пророков Шанлыурфа
Гора богов Немрут-Даг и город пророков Шанлыурфа

Что вас ожидает

Халфети: турецкая Атлантида
После раннего переплёта в Газиантеп и завтрака вы отправитесь в Халфети, основанный ещё в 9 веке до н.э. Его главная достопримечательность 🏛️ — затопленные селения: вы увидите дерево 🌲, дома и мечеть, укрытые водами Евфрата. Узнаете, какая связь между рекой и Раем, а ещё услышите о черных розах, которые растут только здесь.

Шанлыурфа: квинтэссенция древней истории 📖
Мы проследим, куда уходят ее корни, вспомним об Адаме и Еве, поговорим о принятии христианства и многочисленных народах, оставивших след на этих землях. Вас ждут старинные мечети и постройки, а также:

  • Мечеть Мевлид-и-Халиль, главная в городе: ведь в ее подвале находится пещера, где родился Авраам. Здесь мы поговорим о многоконфессиональном прошлом Урфы.
  • Пруд Авраама и плавающие в нем карпы — вы услышите легенду об этом месте и поймете, почему эти рыбы неприкосновенны.
  • Бедестан (крытый рынок) — пройдем по его коридорам, исследуем содержимое лавочек и проникнемся колоритом.

Адыяман; святилище и мавзолей на горе Немрут-Даг
Сюда мы отправимся на рассвете. С высоты 2150 метров н.у.м. вы полюбуетесь горами, окрашенными в нежные тона. Рассмотрите головы, покинувшие плечи статуй после землетрясений. Услышите о гордом царе Антиохе, который покоится в усыпальнице под насыпным курганом, и оцените его замыслы. А ещё вспомним легенду о Немруте, правнуке Ноя, и обсудим, как он связан с Вавилонской башней.

Вкусы Газиантепа
8 тысяч лет этот город 🏙️ был домом для многих цивилизаций и государств. От ассирийцев до османов — пробежимся по основным вехам в его истории 📖. Но главное — это местная кухня 🥧, которая отмечена даже ЮНЕСКО. Кебаб, пахлава, пицца 🍕 лахмаджун, арахисовое масло и др.: при желании вы погрузитесь в это буйство вкусов. А в кулинарном музее гастро-впечатления дополнит рассказ о блюдах, застольных традициях и влиянии разных культур на местное меню.

Программа

1 день
Прилет в Газиантеп, завтрак
Посещение города Халфети
Посещение города Шанлыурфа
Переезд в Адыяман, заселение в отель 🏨

2 день
Встреча рассвета на горе Немрут-Даг
Посещение города Газиантеп и кулинарного музея
Возвращение в Анталию

Организационные детали

  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Для детей до 7 лет при заселении в номер с 2 взрослыми — скидка 50 евро

Что входит в стоимость

  • Перелет Кемер-Газиантеп-Кемер
  • Трансфер из отеля и обратно, трансфер во время путешествия
  • Проживание в отеле (1 ночь)
  • Завтрак и ужин в отеле
  • Входные билеты 🎫
  • Услуги гида и сопровождающего

Дополнительные расходы

  • Завтрак в первый день тура, обеды
  • Напитки за ужином в отеле
  • Доплата за проживание в одноместном номере — 20 евро/чел.
🚩 Начало и место завершения: в холле вашего отеля
Гора богов Немрут-Даг и город пророков Шанлыурфа
Гора богов Немрут-Даг и город пророков Шанлыурфа
Гора богов Немрут-Даг и город пророков Шанлыурфа
Гора богов Немрут-Даг и город пророков Шанлыурфа
Гора богов Немрут-Даг и город пророков Шанлыурфа
Гора богов Немрут-Даг и город пророков Шанлыурфа
Гора богов Немрут-Даг и город пророков Шанлыурфа
Гора богов Немрут-Даг и город пророков Шанлыурфа
Гора богов Немрут-Даг и город пророков Шанлыурфа
Гора богов Немрут-Даг и город пророков Шанлыурфа
Гора богов Немрут-Даг и город пророков Шанлыурфа
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Irina
Irina
Наше агентство занимается организацией экскурсий с 2006 года. Проводим туры из Анталии. В нашем списке есть как однодневные предложения, так и многодневные путешествия с выездом из Анталии. Ждем вам на ласковом побережье Турции!
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Irina проводит ещё 1 экскурсию

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