Индивидуальная прогулка 👣 на яхте 🛥️ «Romeo Çagla»• 09:45 — Выезд из гостиницы;
09:55 — Сбор гостей в порту «Marina»;
10:00 — Отплытие;
10:45 — Остановка на побережье античного города Фазелиса. Этот город 🏙️ был основан в VII веке до н. э. при посещении этого города у Вас появится возможность увидеть его древние руины храма или монументального склепа, театр эллинистического периода, центральную улицу, агоры, акрополь, акведук и два некрополя где гробницы с крышками с изображениями фигур Эроса и львов. В 333 году до н. э. город Фазелис встретил Александра Македонского вручив ему золотой венец;
12:15 — Остановка и плаванье на пляже Клеопатры (3 острова);
Технические данные: моторная яхта, длинна 12 метров, высота 3, 50 метра, запас воды 1200 литров, бензиновый бак на 1000 литров;
Возьмите с собой:
Предметы необходимые для посещения бассейна и травертин (купальник, плавки, полотенце), головной убор, солнечные очки, удобную обувь, крема от/для загара, фотоаппарат или видеокамеру, деньги для оплаты дополнительных услуг и все возможных покупок и воду.