Ginza T. – Гид из Кемера

Romeo Cagla — это значит яхта 🛥️ только для Вас.



Вы можете устроить себе романтическое путешествие, пикник на море 🌊 большой компанией (до 8–12 человек) или просто провести этот день в море всей семьёй.



Маршрут и настроение этого дня будут зависеть только от Вас.



Команда корабля будет следовать Вашим пожеланиям.



В стоимость включён вкуснейший обед, который вам подадут в салоне.



Это плавание обычно начинается рано утром и заканчивается по вашему желанию, но не позднее захода солнца.



По желанию так же можно заняться дайвингом с яхты!