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Индивидуальная прогулка на яхте «Romeo Cagla» из Кемера

4.8
9 отзывов
Ginza T.
Ginza T. – Гид из Кемера
Romeo Cagla — это значит яхта 🛥️ только для Вас.

Вы можете устроить себе романтическое путешествие, пикник на море 🌊 большой компанией (до 8–12 человек) или просто провести этот день в море всей семьёй.

Маршрут и настроение этого дня будут зависеть только от Вас.

Команда корабля будет следовать Вашим пожеланиям.

В стоимость включён вкуснейший обед, который вам подадут в салоне.

Это плавание обычно начинается рано утром и заканчивается по вашему желанию, но не позднее захода солнца.

По желанию так же можно заняться дайвингом с яхты!
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • $550 за экскурсию

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Индивидуальная прогулка на яхте «Romeo Cagla» из Кемера
Индивидуальная прогулка на яхте «Romeo Cagla» из Кемера

Что вы увидите

  • Прогулка на корабле
Индивидуальная прогулка 👣 на яхте 🛥️ «Romeo Çagla»• 09:45 — Выезд из гостиницы;
  • 09:55 — Сбор гостей в порту «Marina»;
  • 10:00 — Отплытие;
  • 10:45 — Остановка на побережье античного города Фазелиса. Этот город 🏙️ был основан в VII веке до н. э. при посещении этого города у Вас появится возможность увидеть его древние руины храма или монументального склепа, театр эллинистического периода, центральную улицу, агоры, акрополь, акведук и два некрополя где гробницы с крышками с изображениями фигур Эроса и львов. В 333 году до н. э. город Фазелис встретил Александра Македонского вручив ему золотой венец;
  • 12:15 — Остановка и плаванье на пляже Клеопатры (3 острова);
  • 13:30 — Обед и Холодные напитки. Посещение пиратской пещеры (Райская бухта);
  • 15:00 — Отплытие в открытое море;
  • 15:45 — Конец прогулки;
  • 16:00 — Прибытие в гостиницу.

Организационные детали:

  • Вместимость: до 8 человек;
  • Удобства: каюта, каюта с душем, 1 туалет, 1 душ, горячая вода;
  • Оснащение: музыкальная система, мини-бар (платно), генератор 8кВ;
  • Технические данные: моторная яхта, длинна 12 метров, высота 3, 50 метра, запас воды 1200 литров, бензиновый бак на 1000 литров;

Возьмите с собой:

  • Предметы необходимые для посещения бассейна и травертин (купальник, плавки, полотенце), головной убор, солнечные очки, удобную обувь, крема от/для загара, фотоаппарат или видеокамеру, деньги для оплаты дополнительных услуг и все возможных покупок и воду.
Что входит
  • Страховка
  • Трансфер от/до отеля
  • Обед
  • Комфортабельный автобус с кондиционером.
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, дополнительный перекус, сувениры)
  • Вход в Фазелис – 8$ (по желанию).
Начало
🚩 Трансфер от отеля
Место завершения
🏁 Трансфер до отеля
Индивидуальная прогулка на яхте «Romeo Cagla» из Кемера
Индивидуальная прогулка на яхте «Romeo Cagla» из Кемера
Индивидуальная прогулка на яхте «Romeo Cagla» из Кемера
Индивидуальная прогулка на яхте «Romeo Cagla» из Кемера

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ginza T.
Ginza T.
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9 отзывов оставили туристы

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