Ginza T. – Гид из Кемера

Каппадокия — сердце современной Турции.



Это не только сердце, но и одно из самых интересных мест страны.



Попадая в Каппадокию, вы ощущаете, что оказались совершенно на другой планет.



Сюрреалистические пейзажи ни на что не похоже.



Хотите в этом убедиться? Присоединяйтесь к нашей двухдневной экскурсии 🧭 по Каппадокии.



Насладитесь нереальными пейзажами!