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Каппадокия — «страна лунных пейзажей». Экскурсия на два дня

4.8
12 отзывов
Ginza T.
Ginza T. – Гид из Кемера
Каппадокия — сердце современной Турции.

Это не только сердце, но и одно из самых интересных мест страны.

Попадая в Каппадокию, вы ощущаете, что оказались совершенно на другой планет.

Сюрреалистические пейзажи ни на что не похоже.

Хотите в этом убедиться? Присоединяйтесь к нашей двухдневной экскурсии 🧭 по Каппадокии.

Насладитесь нереальными пейзажами!
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • $90 за человека

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Каппадокия — «страна лунных пейзажей». Экскурсия на два дня
Каппадокия — «страна лунных пейзажей». Экскурсия на два дня

Что вы увидите

  • Каппадокия
  • Гёреме
  • Церковь св. Василия
  • Яблочная церковь и церковь св. Варвары
  • Змеиная церковь и монастырь
  • церкви св. Сандалии, св. Екатерины
  • Скальный город Чавушин и церковь св. Ионна
  • город Аванос
  • Долина Дервент
  • Каменные столбы Три Красавицы
  • город Уч Хисар
  • Долина Голубей
  • Саратл

Программа тура:

    1-ый день:

    • Сбор туристов из отелей по регионам
    • 07:30 – Остановка для завтрака в ресторане на 20 минут
    • 11:30 – Посещение подземного города «Саратлы»
    • 13:00 – Обед
    • 14:00 – Прибытие на территорию Каппадокии
    • 14:30 – Посещение долины Монахов (долина Пашабаг)
    • 15:00 – Посещение долины Дервент (долина Фантазий)
    • 15:30 – Обзорная экскурсия ⛳ по городу Аванос
    • 16:00 – Посещение гончарной мастерской
    • 16:30 – Посещение скального города Чавушин
    • 17:00 – Церковь ⛪ Иоанна Крестителя
    • 17:30 – Панорамная остановка в долине Любви
    • 18:00 – Посещение музея под открытым небом Гёреме
    • 18:30 – Размещение в отеле 4*
    • 19:00 – Ужин в отеле
    • 21:30 – Посещение ресторана, шоу программа - фольклор Анатолии «Ночь в Каппадокии»

    2-ой день:

    • 05:00 – Полет на воздушном шаре
    • 07:00 – Завтрак в отеле
    • 07:45 – Выселение из отеля
    • 08:30 – Панорамная остановка Учгюзель (Три Красавицы)
    • 09:00 – Посещение центра камней Анатолии
    • 09:30 – Панорамная остановка в долине Голубей
    • 10:00 – Посещение Учхисар (крайняя крепость)
    • 10:30 – Посещение студии шелковой кожи
    • 11:00 – Выезд из территории
    • 12:30 – Посещение Караван-Сарая Оресин Хан
    • 13:30 – Обед
    • 18:00 – Остановка на 10 минут
    • 20:30 – Прибытие в гостиницу

    В стоимость тура включено:

    • Страховка
    • Трансфер от/до отеля
    • Русскоговорящий гид-историк
    • Завтрак и ужин в отеле
    • Входные билеты
    • Размещение в отеле 4* «Kral Hotel» (полупансион)
    • Комфортабельный автобус с кондиционером

    Рекомендуем взять с собой:

    • Легкая одежда, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, теплая одежда (для турецкой ночи и полета на воздушном шаре)
    • Фотоаппарат или видеокамеру
    • Паспорт или фотокопия паспорта
    • Деньги для оплаты дополнительных услуг и все возможных покупок
    • Воду
    • Сухой паёк для завтрака

    Важно знать:

    • Гид имеет право менять порядок и время проведения экскурсий на месте
    • Завтрак в ресторане (1-ый день) и любые напитки не входят в стоимость экскурсии
    • Обед в ресторане 1-ый день за дополнительную плату 10$ (шведский стол)
    • Обед в ресторане 2-ый день за дополнительную плату 10$ (фикс меню)
    • Музей под открытым небом Гёреме за дополнительную плату 10$ (по желанию)
    • Тёмная церковь за дополнительную плату 6$ (по желанию)
    • Посещение шоу-программы «Ночь в Каппадокии» за дополнительную плату 35$ (по желанию)
    • Полет на рассвете на воздушном шаре за дополнительную плату 250-300$ (по желанию)
    • Трансфер на панорамную площадку с видом на воздушные шары за дополнительную плату 15$ (по желанию)
    • Проживание в одноместном номере за дополнительную плату 15$ (по желанию)

    Расстояние:

    • Бельдиби 604 км / 7 часов 30 минут
    • Гёйнюк 608 км / 7 часов 40 минут
    • Кемер 616 км / 7 часов 50 минут
    • Кириш 622 км / 8 часов 5 минут
    • Чамьюва 626 км / 8 часов 20 минут
    • Текирова 633 км / 8 часов 35 минут
    Вы также можете заказать эту экскурсию со стартом в Каппадокии здесь
    Что входит
    • Русскоговорящий гид-историк
    • Трансфер от/до отеля
    • Завтрак и ужин
    • Страховка
    • Входные билеты
    • Размещение в отеле «Stone Concept 4*» (полупансион)
    • Комфортабельный автобус с кондиционером.
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, дополнительный перекус, сувениры)
    • Напитки и обед не входят в стоимость экскурсии
    • Турецкая ночь 25-30$ (по желанию)
    • Полет на воздушном шаре 200 (по желанию).
    Начало
    🚩 Трансфер от отеля
    Место завершения
    🏁 Трансфер до отеля
    Каппадокия — «страна лунных пейзажей». Экскурсия на два дня
    Каппадокия — «страна лунных пейзажей». Экскурсия на два дня
    Каппадокия — «страна лунных пейзажей». Экскурсия на два дня
    Каппадокия — «страна лунных пейзажей». Экскурсия на два дня

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Ginza T.
    Ginza T.
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    12 отзывов оставили туристы

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