Что вы увидите
- Каппадокия
- Гёреме
- Церковь св. Василия
- Яблочная церковь и церковь св. Варвары
- Змеиная церковь и монастырь
- церкви св. Сандалии, св. Екатерины
- Скальный город Чавушин и церковь св. Ионна
- город Аванос
- Долина Дервент
- Каменные столбы Три Красавицы
- город Уч Хисар
- Долина Голубей
- Саратл
Программа тура:
1-ый день:
- Сбор туристов из отелей по регионам
- 07:30 – Остановка для завтрака в ресторане на 20 минут
- 11:30 – Посещение подземного города «Саратлы»
- 13:00 – Обед
- 14:00 – Прибытие на территорию Каппадокии
- 14:30 – Посещение долины Монахов (долина Пашабаг)
- 15:00 – Посещение долины Дервент (долина Фантазий)
- 15:30 – Обзорная экскурсия ⛳ по городу Аванос
- 16:00 – Посещение гончарной мастерской
- 16:30 – Посещение скального города Чавушин
- 17:00 – Церковь ⛪ Иоанна Крестителя
- 17:30 – Панорамная остановка в долине Любви
- 18:00 – Посещение музея под открытым небом Гёреме
- 18:30 – Размещение в отеле 4*
- 19:00 – Ужин в отеле
- 21:30 – Посещение ресторана, шоу программа - фольклор Анатолии «Ночь в Каппадокии»
2-ой день:
- 05:00 – Полет на воздушном шаре
- 07:00 – Завтрак в отеле
- 07:45 – Выселение из отеля
- 08:30 – Панорамная остановка Учгюзель (Три Красавицы)
- 09:00 – Посещение центра камней Анатолии
- 09:30 – Панорамная остановка в долине Голубей
- 10:00 – Посещение Учхисар (крайняя крепость)
- 10:30 – Посещение студии шелковой кожи
- 11:00 – Выезд из территории
- 12:30 – Посещение Караван-Сарая Оресин Хан
- 13:30 – Обед
- 18:00 – Остановка на 10 минут
- 20:30 – Прибытие в гостиницу
В стоимость тура включено:
- Страховка
- Трансфер от/до отеля
- Русскоговорящий гид-историк
- Завтрак и ужин в отеле
- Входные билеты
- Размещение в отеле 4* «Kral Hotel» (полупансион)
- Комфортабельный автобус с кондиционером
Рекомендуем взять с собой:
- Легкая одежда, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, теплая одежда (для турецкой ночи и полета на воздушном шаре)
- Фотоаппарат или видеокамеру
- Паспорт или фотокопия паспорта
- Деньги для оплаты дополнительных услуг и все возможных покупок
- Воду
- Сухой паёк для завтрака
Важно знать:
- Гид имеет право менять порядок и время проведения экскурсий на месте
- Завтрак в ресторане (1-ый день) и любые напитки не входят в стоимость экскурсии
- Обед в ресторане 1-ый день за дополнительную плату 10$ (шведский стол)
- Обед в ресторане 2-ый день за дополнительную плату 10$ (фикс меню)
- Музей под открытым небом Гёреме за дополнительную плату 10$ (по желанию)
- Тёмная церковь за дополнительную плату 6$ (по желанию)
- Посещение шоу-программы «Ночь в Каппадокии» за дополнительную плату 35$ (по желанию)
- Полет на рассвете на воздушном шаре за дополнительную плату 250-300$ (по желанию)
- Трансфер на панорамную площадку с видом на воздушные шары за дополнительную плату 15$ (по желанию)
- Проживание в одноместном номере за дополнительную плату 15$ (по желанию)
Расстояние:
- Бельдиби 604 км / 7 часов 30 минут
- Гёйнюк 608 км / 7 часов 40 минут
- Кемер 616 км / 7 часов 50 минут
- Кириш 622 км / 8 часов 5 минут
- Чамьюва 626 км / 8 часов 20 минут
- Текирова 633 км / 8 часов 35 минут
Вы также можете заказать эту экскурсию со стартом в Каппадокии здесь
Что входит
- Русскоговорящий гид-историк
- Трансфер от/до отеля
- Завтрак и ужин
- Страховка
- Входные билеты
- Размещение в отеле «Stone Concept 4*» (полупансион)
- Комфортабельный автобус с кондиционером.
Что не входит
- Личные расходы (напитки, дополнительный перекус, сувениры)
- Напитки и обед не входят в стоимость экскурсии
- Турецкая ночь 25-30$ (по желанию)
- Полет на воздушном шаре 200 (по желанию).
Начало
🚩 Трансфер от отеля
Место завершения
🏁 Трансфер до отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ginza T.
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Ginza T. проводит ещё 6 экскурсий
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