Огненная гораПосле пикника на джипах, вы попадете в легендарное место — это гора Янарташ. Именно здесь жило чудовище Химера, достойное самого Франкенштейна. Оно состояло из головы льва, из пасти которого извергалось пламя, туловища козы и драконьего хвоста. На горе вы увидите языки пламени, а в некоторых местах из-под скал выходит на поверхность горящий глаз... Завораживающее зрелище!
Древний городИ конечно же город 🏙️ Олимпос. Старое русло реки, остатки крепостных стен, колоннада, развалины театра, заросшие зеленью остатки зданий. Экскурсионная программа:• 17:00 — Выезд из гостиницы;
17:15 — Сбор гостей;
18:30 — Посещение древнего города Олимпоса и купанье;
19:30 — Посещение Янарташ;
21:30 — Ужин в Улупынаре;
22:30 — Конец экскурсии;
23:00 — Прибытие в гостиницу.
Организационные детали:
Возьмите с собой: предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п. ), фотоаппарат или видеокамеру, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, крема от/для загара, деньги для оплаты дополнительных услуг и все возможных покупок, воду.
Что входит
Трансфер от/до отеля
Страховка
Комфортабельный джип (Dodge)
Услуги инструктора
Ужин.
Что не входит
Личные расходы (дополнительное питание, напитки и пр. )
Вход в Олимпос оплачивается дополнительно (по желанию, 6$).
Начало
🚩 Трансфер от отеля
Место завершения
🏁 Трансфер до отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.