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Легенды древней Турции: огни Химеры и древний город Олимпос (страховка включена в стоимость)

4.6
18 отзывов
Ginza T.
Ginza T. – Гид из Кемера
Этим вечером вы отправитесь в путешествие по местам, о которых в древности слагали легенды.

Вы подниметесь на гору Янарташ, где, согласно преданиям, обитала Химера, полюбуетесь панорамой с вершины и увидите языки пламени, вырывающиеся прямо из-под земли.

Затем вас ждет посещение руин ликийского города Олимпос.

Вечер завершится вкусным ужином в панорамном ресторане в Улупинаре с видом на горы ⛰️.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 📜История и культура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $30 за человека

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Легенды древней Турции: огни Химеры и древний город Олимпос (страховка включена в стоимость)
Легенды древней Турции: огни Химеры и древний город Олимпос (страховка включена в стоимость)

Что вы увидите

  • Гора Янарташ, город Олимпос
Огненная гораПосле пикника на джипах, вы попадете в легендарное место — это гора Янарташ. Именно здесь жило чудовище Химера, достойное самого Франкенштейна. Оно состояло из головы льва, из пасти которого извергалось пламя, туловища козы и драконьего хвоста. На горе вы увидите языки пламени, а в некоторых местах из-под скал выходит на поверхность горящий глаз... Завораживающее зрелище!
Древний городИ конечно же город 🏙️ Олимпос. Старое русло реки, остатки крепостных стен, колоннада, развалины театра, заросшие зеленью остатки зданий. Экскурсионная программа:• 17:00 — Выезд из гостиницы;
  • 17:15 — Сбор гостей;
  • 18:30 — Посещение древнего города Олимпоса и купанье;
  • 19:30 — Посещение Янарташ;
  • 21:30 — Ужин в Улупынаре;
  • 22:30 — Конец экскурсии;
  • 23:00 — Прибытие в гостиницу.

Организационные детали:

  • Возьмите с собой: предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п. ), фотоаппарат или видеокамеру, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, крема от/для загара, деньги для оплаты дополнительных услуг и все возможных покупок, воду.
Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Страховка
  • Комфортабельный джип (Dodge)
  • Услуги инструктора
  • Ужин.
Что не входит
  • Личные расходы (дополнительное питание, напитки и пр. )
  • Вход в Олимпос оплачивается дополнительно (по желанию, 6$).
Начало
🚩 Трансфер от отеля
Место завершения
🏁 Трансфер до отеля
Легенды древней Турции: огни Химеры и древний город Олимпос (страховка включена в стоимость)
Легенды древней Турции: огни Химеры и древний город Олимпос (страховка включена в стоимость)
Легенды древней Турции: огни Химеры и древний город Олимпос (страховка включена в стоимость)
Легенды древней Турции: огни Химеры и древний город Олимпос (страховка включена в стоимость)
Легенды древней Турции: огни Химеры и древний город Олимпос (страховка включена в стоимость)
Легенды древней Турции: огни Химеры и древний город Олимпос (страховка включена в стоимость)
Легенды древней Турции: огни Химеры и древний город Олимпос (страховка включена в стоимость)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ginza T.
Ginza T.
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18 отзывов оставили туристы

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