Огненная гораПосле пикника на джипах, вы попадете в легендарное место — это гора Янарташ. Именно здесь жило чудовище Химера, достойное самого Франкенштейна. Оно состояло из головы льва, из пасти которого извергалось пламя, туловища козы и драконьего хвоста. На горе вы увидите языки пламени, а в некоторых местах из-под скал выходит на поверхность горящий глаз... Завораживающее зрелище!

Древний городИ конечно же город 🏙️ Олимпос. Старое русло реки, остатки крепостных стен, колоннада, развалины театра, заросшие зеленью остатки зданий. Экскурсионная программа:• 17:00 — Выезд из гостиницы;

17:15 — Сбор гостей;

18:30 — Посещение древнего города Олимпоса и купанье;

19:30 — Посещение Янарташ;

21:30 — Ужин в Улупынаре;

22:30 — Конец экскурсии;

23:00 — Прибытие в гостиницу.

Организационные детали: