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Пикник-рыбалка в форелевом хозяйстве (страховка включена в стоимость)

4.5
13 отзывов
Ginza T.
Ginza T. – Гид из Кемера
Семейная поездка на природу разнообразит ваш отпуск на море 🌊.

Любители отдыха в умиротворяющей тишине и ценители природных красот оценят экскурсию ⛳ на озеро Караджаорен.

Рыбалка 🐟 на одноименном форелевом хозяйстве и обед из свежевыловленной рыбы станут приятным завершением экскурсии 🧭 на живописное горное озеро.
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  • 👥Групповая
  • 🍀На природе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $45 за человека

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Пикник-рыбалка в форелевом хозяйстве (страховка включена в стоимость)
Пикник-рыбалка в форелевом хозяйстве (страховка включена в стоимость)

Что вы увидите

  • Озеро Караджаорен и форелевое хозяйство
На берегу горного озера:Расположенная рядом горная река Аксу, чарующие пейзажи запахи леса, купание в чистой освежающей воде и рыбалка 🐟 подарят вам бодрость духа и неповторимые впечатления.
Для детей на территории пикника предусмотрены площадки и развлекательные программы. Во время обеда вы сможете отведать разнообразные блюда турецкой кухни 🥧 и, конечно, пойманную рыбу, приготовленную по особым национальным рецептам. Экскурсионная программа:• 07:15 — Выезд из гостиницы;
  • Сбор туристов из отелей по регионам
  • 10:00 — Прибытие на озеро «Караджаорен»
  • 10:15 — Завтрак
  • 10:45 — Инструктаж по рыбалке и выдача удочек
  • 11:00 — Свободное время на рыбалку, купание в озере и на отдых (3 часа)
  • 14:00 — Обед
  • 15:00 — Конец экскурсии 🧭 / сбор в автобусе
  • 17:00 / 17:30 — Прибытие в гостиницу

Организационные детали:

  • Возьмите с собой: предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п. ), фотоаппарат или видеокамеру, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, крема от/для загара.
  • Еда и напитки не входящие в меню (креветки, омары, виски и тд... ) не включены в стоимость экскурсии.
  • Детям до 5-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места. Для того, чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 6-11 лет и в дальнейшем произвести оплату
Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Страховка
  • Обед по системе «всё включено» (барашек на вертеле, форель на мангале, уха)
  • Комфортабельный автобус с кондиционером
  • Алкогольные и безалкогольные напитки местного производства.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Трансфер от отеля
Место завершения
🏁 Трансфер до отеля
Пикник-рыбалка в форелевом хозяйстве (страховка включена в стоимость)
Пикник-рыбалка в форелевом хозяйстве (страховка включена в стоимость)
Пикник-рыбалка в форелевом хозяйстве (страховка включена в стоимость)
Пикник-рыбалка в форелевом хозяйстве (страховка включена в стоимость)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ginza T.
Ginza T.
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13 отзывов оставили туристы

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