На берегу горного озера:Расположенная рядом горная река Аксу, чарующие пейзажи запахи леса, купание в чистой освежающей воде и рыбалка 🐟 подарят вам бодрость духа и неповторимые впечатления.

Для детей на территории пикника предусмотрены площадки и развлекательные программы. Во время обеда вы сможете отведать разнообразные блюда турецкой кухни 🥧 и, конечно, пойманную рыбу, приготовленную по особым национальным рецептам. Экскурсионная программа:• 07:15 — Выезд из гостиницы;

Сбор туристов из отелей по регионам

10:00 — Прибытие на озеро «Караджаорен»

10:15 — Завтрак

10:45 — Инструктаж по рыбалке и выдача удочек

11:00 — Свободное время на рыбалку, купание в озере и на отдых (3 часа)

14:00 — Обед

15:00 — Конец экскурсии 🧭 / сбор в автобусе

17:00 / 17:30 — Прибытие в гостиницу

Организационные детали: