На берегу горного озера:Расположенная рядом горная река Аксу, чарующие пейзажи запахи леса, купание в чистой освежающей воде и рыбалка 🐟 подарят вам бодрость духа и неповторимые впечатления.
Для детей на территории пикника предусмотрены площадки и развлекательные программы. Во время обеда вы сможете отведать разнообразные блюда турецкой кухни 🥧 и, конечно, пойманную рыбу, приготовленную по особым национальным рецептам. Экскурсионная программа:• 07:15 — Выезд из гостиницы;
Сбор туристов из отелей по регионам
10:00 — Прибытие на озеро «Караджаорен»
10:15 — Завтрак
10:45 — Инструктаж по рыбалке и выдача удочек
11:00 — Свободное время на рыбалку, купание в озере и на отдых (3 часа)
14:00 — Обед
15:00 — Конец экскурсии 🧭 / сбор в автобусе
17:00 / 17:30 — Прибытие в гостиницу
Организационные детали:
Возьмите с собой: предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п. ), фотоаппарат или видеокамеру, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, крема от/для загара.
Еда и напитки не входящие в меню (креветки, омары, виски и тд... ) не включены в стоимость экскурсии.
Детям до 5-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места. Для того, чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 6-11 лет и в дальнейшем произвести оплату
Что входит
Трансфер от/до отеля
Страховка
Обед по системе «всё включено» (барашек на вертеле, форель на мангале, уха)
Комфортабельный автобус с кондиционером
Алкогольные и безалкогольные напитки местного производства.
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 Трансфер от отеля
Место завершения
🏁 Трансфер до отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.