Детям до 6-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 мы не предоставляем. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Но если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6-ти лет занимал отдельное кресло в автобусе, то во время заказа экскурсий оформите своих детей, как дети в возрасте от (7-12) лет.
Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник и деньги на личные расходы.
Что входит
Посещение сауны, паровой бани, джакузи и бассейна (время не ограниченно)
Пилинг и пенный массаж 10 мин.
Классический массаж 20 мин.
Маска для лица и угощение чаем
Трансфер от и до отеля
Aвтобус с кондиционером
Страховка.
Что не входит
Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
Дополнительные услуги.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.