Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кемера

Целое шоу и спектакль предстанут прямо перед Вашим взором. В одной экскурсии 🧭 Вы узнаете много о истории турецких городов, которая будет показана прямо в танце, а сама танцевальная программа Вам очень понравится. Танцевальный ансамбль ни раз попадал в Книгу Рекордов Гиннеса и восхитил своих зрителей более чем в 85 странах.

Профессиональные танцоры и красочные костюмы поднимут Вам настроение и оставят в памяти хороший отпечаток. Во всем мире известен ансамбль «Огни Анатолии» своими огромными залами зрителей (самое большое 400 тыс. человек), а также самым быстрым исполнением танца (241 па в минуту). В состав группы входят 250 танцоров.

Секрет восхитительного танца-это эмоции артистов, которые заряжают всех зрителей позитивом. Трюки и профессиональные танцы удастся повторить не каждому танцевальному составу, именно поэтому и «Огни Анатолии» восхищают зрителей. В этом ансамбле отобраны самые лучшие танцоры, которые в дальнейшем отрабатывали свои движения по 8-12 часов, чтобы танец 💃 был доскональным. Отправляясь с нами в этот тур Вы насладитесь сказкой.

Более 10 номеров Вы увидите за время выступления. В каждом из них есть своя история 📖. Во время завершающего выступления туристов ждёт сюрприз из ритмичного танца, а также гипнотического шоу.

Многие туристы мечтают попасть на шоу, но далеко не всем эта удаётся. Не упустите возможность увидеть настоящую Турцию.