Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кемера

Шоу «Огни Анатолии» из Кемера

Armagan
Armagan – Гид из Кемера
Шоу «Огни Анатолии» из Кемера
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Экскурсия

$60 за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Шоу «Огни Анатолии» из Кемера
Шоу «Огни Анатолии» из Кемера
Целое шоу и спектакль предстанут прямо перед Вашим взором. В одной экскурсии 🧭 Вы узнаете много о истории турецких городов, которая будет показана прямо в танце, а сама танцевальная программа Вам очень понравится. Танцевальный ансамбль ни раз попадал в Книгу Рекордов Гиннеса и восхитил своих зрителей более чем в 85 странах.
Профессиональные танцоры и красочные костюмы поднимут Вам настроение и оставят в памяти хороший отпечаток. Во всем мире известен ансамбль «Огни Анатолии» своими огромными залами зрителей (самое большое 400 тыс. человек), а также самым быстрым исполнением танца (241 па в минуту). В состав группы входят 250 танцоров.
Секрет восхитительного танца-это эмоции артистов, которые заряжают всех зрителей позитивом. Трюки и профессиональные танцы удастся повторить не каждому танцевальному составу, именно поэтому и «Огни Анатолии» восхищают зрителей. В этом ансамбле отобраны самые лучшие танцоры, которые в дальнейшем отрабатывали свои движения по 8-12 часов, чтобы танец 💃 был доскональным. Отправляясь с нами в этот тур Вы насладитесь сказкой.
Более 10 номеров Вы увидите за время выступления. В каждом из них есть своя история 📖. Во время завершающего выступления туристов ждёт сюрприз из ритмичного танца, а также гипнотического шоу.
Многие туристы мечтают попасть на шоу, но далеко не всем эта удаётся. Не упустите возможность увидеть настоящую Турцию.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансфер из/в отель
  • Страховка
  • Сопровождающий гид
  • Входной билет
 Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
Важная информация
  • Необходимо взять с собой:
  • Полотенце или покрывало
  • Средство от Комаров
Шоу «Огни Анатолии» из Кемера
Шоу «Огни Анатолии» из Кемера
Шоу «Огни Анатолии» из Кемера
Шоу «Огни Анатолии» из Кемера
Шоу «Огни Анатолии» из Кемера
Время проведения: Вторник, пятница с 18:00 до 00:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Armagan
Armagan
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