Курорт, притягивающий влюбленных со всего светаМы отправимся по следам многовековой истории 📖 нескольких империй. Театр Сиде был построен во II веке до н. э. и был рассчитан на 17 000 зрителей. Вы присядете на ступени Колизея и вообразите как ставились представления прошлого. Здесь проводились гладиаторские бои и водные игры. Специальное пространство сцены заполнялось водой. В V и VI веках н. э. в театре проходили богослужения на открытом воздухе.

Пройдём под аркой Веспасиана на площадь Агоры. Статуя самого Императора располагалась в центральной нише фонтана ⛲ рядом с воротами. На городском рынке совершались сделки по продаже рабов, а также обсуждались политические и экономические дела. В центре был построен круглый храм с 12 колоннами. Частично сохранился акведук, по которому осуществлялось водоснабжение домов города из реки Манавгат. За городской стеной расположен некрополь с рядом гробниц и саркофагов.

На побережье я расскажу вам о божественном близнеце Артемиды — Аполлоне — детей Зевса и титаниды Лето, почитаемых в древнегреческой мифологии. Мраморный Храм с колоннами в античном стиле с головами медуз частично сохранился до сих пор. Ещё я расскажу вам о царице Клеопатре и Марке Антонии и вы узнаете, почему курорт Сиде так притягивает влюбленных со всего света.

Организационные детали: