Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кемера

Анталья – курортный город 🏙️, окруженный огромными отелями. Он расположен на Турецкой Ривьере – участке средиземноморского побережья Турции. Прозрачные голубые воды привлекают туристов со всех уголков мира. Эта экскурсия ⛳ подойдет для всех категорий туристов. Знакомство с историей города, его культурным наследием, необыкновенной природой - вот содержание этой неординарной экскурсии 🧭.

А еще: мечеть 18 века Текели Мехмет Паша, поездка на канатной дороге, часовая башня и многое другое ждет Вас!

Посещение миллионного города Анталья начнется в 9 часов от Вашего отеля. Фотоаппараты, деньги на сувениры и напитки должны быть с вами. Солнцезащитные очки, крем, предохраняющий от ожогов - необходимы туристов, так как день проходит под палящими лучами Анталийского солнца!

Анталья - это город 🏙️, сочетающий в себе древность и современность.

В конце столетия 20 века, на фоне роста туристического потока Турецкой Ривьеры, Анталья становится важнейшим туристическим центром страны, соединяющую ее с другими регионами.

Старый город 🏙️ Анталья

Район Калеичи — самая старая часть города, практически все здания, сохранившиеся здесь, датируются 19 веком. По достопримечательностям можно понять, что это действительно старинное место!

Калеичи уютный район — узкие улицы, чистота неповторимый восточный колорит создают волшебную атмосферу.

Мечеть Текели Мехмеда

Римский храм, византийская церковь ⛪, после этого мечеть - вот поэтапное восхождение этого культового здания.

Древнии статуи, часовая башня на городской площади, ворота Андриана, украшенные цветочными мотивами ничто не ускользнет от вашего взора. Ваш гид расскажет вам легенды и сказании о городе и его достопримечательностях.

Прогулка 👣 на яхте 🛥️ в жаркий полдень

Для тех, кто устанет гулять по напоенным солнцем улицам города, мы предложим продолжить прогулку на воде. Прогулка 👣 на яхте 🛥️ организовывается за дополнительную плат, и это отличный способ спокойно насладиться осмотром достопримечательностей с водных просторов и подышать морским воздухом, полюбоваться средиземным морем.

Канатная дорога и посещение водопада Дюден.

На небольшую гору Тунектепе мы поднимемся по канатной дороге и будем с высоты любоваться прекрасным городом и его окрестностями. На вершине отличная фотосъемка, и вы можете оставить на память эти неповторимые виды Анталийской Турции.

На обратной дороге в Кемер перед нами, как в сказке, предстанет водопад Дюден.

Водопад Дюден (Düden şelalesi) это одна из самых посещаемых природных достопримечательностей в городе. Водопады Дюден образованы рекой Дюден, которая начинается примерно в 30 км от Анталии, и образуется слиянием нескольких подземных рек, текущих с высоких гор ⛰️. 42 метра падающей шумящей воды - это изумительное зрелище.

Экскурсия ⛳ в Анталью - это знакомство с историей, природой, людьми. Приглашаем всех неравнодушных к любимой Турции!