Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кемера

Armagan
Armagan – Гид из Кемера
в Анталию из Кемера
Задать вопрос

Экскурсия

$30 за человека

Заказать экскурсию
Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
в Анталию из Кемера
в Анталию из Кемера
Анталья – курортный город 🏙️, окруженный огромными отелями. Он расположен на Турецкой Ривьере – участке средиземноморского побережья Турции. Прозрачные голубые воды привлекают туристов со всех уголков мира. Эта экскурсия ⛳ подойдет для всех категорий туристов. Знакомство с историей города, его культурным наследием, необыкновенной природой - вот содержание этой неординарной экскурсии 🧭.
А еще: мечеть 18 века Текели Мехмет Паша, поездка на канатной дороге, часовая башня и многое другое ждет Вас!
Посещение миллионного города Анталья начнется в 9 часов от Вашего отеля. Фотоаппараты, деньги на сувениры и напитки должны быть с вами. Солнцезащитные очки, крем, предохраняющий от ожогов - необходимы туристов, так как день проходит под палящими лучами Анталийского солнца!
Анталья - это город 🏙️, сочетающий в себе древность и современность.
В конце столетия 20 века, на фоне роста туристического потока Турецкой Ривьеры, Анталья становится важнейшим туристическим центром страны, соединяющую ее с другими регионами.
Старый город 🏙️ Анталья
Район Калеичи — самая старая часть города, практически все здания, сохранившиеся здесь, датируются 19 веком. По достопримечательностям можно понять, что это действительно старинное место!
Калеичи уютный район — узкие улицы, чистота неповторимый восточный колорит создают волшебную атмосферу.
Мечеть Текели Мехмеда
Римский храм, византийская церковь ⛪, после этого мечеть - вот поэтапное восхождение этого культового здания.
Древнии статуи, часовая башня на городской площади, ворота Андриана, украшенные цветочными мотивами ничто не ускользнет от вашего взора. Ваш гид расскажет вам легенды и сказании о городе и его достопримечательностях.
Прогулка 👣 на яхте 🛥️ в жаркий полдень
Для тех, кто устанет гулять по напоенным солнцем улицам города, мы предложим продолжить прогулку на воде. Прогулка 👣 на яхте 🛥️ организовывается за дополнительную плат, и это отличный способ спокойно насладиться осмотром достопримечательностей с водных просторов и подышать морским воздухом, полюбоваться средиземным морем.
Канатная дорога и посещение водопада Дюден.
На небольшую гору Тунектепе мы поднимемся по канатной дороге и будем с высоты любоваться прекрасным городом и его окрестностями. На вершине отличная фотосъемка, и вы можете оставить на память эти неповторимые виды Анталийской Турции.
На обратной дороге в Кемер перед нами, как в сказке, предстанет водопад Дюден.
Водопад Дюден (Düden şelalesi) это одна из самых посещаемых природных достопримечательностей в городе. Водопады Дюден образованы рекой Дюден, которая начинается примерно в 30 км от Анталии, и образуется слиянием нескольких подземных рек, текущих с высоких гор ⛰️. 42 метра падающей шумящей воды - это изумительное зрелище.
Экскурсия ⛳ в Анталью - это знакомство с историей, природой, людьми. Приглашаем всех неравнодушных к любимой Турции!
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансферы из вашего отеля и обратно в отель
  • Страховка
  • Русский гид
  • Входной билет в Тюнектепе фуникулёр
  • Обед
 Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
  • Прогулка на яхте (5$ с человек) (по желанию)
в Анталию из Кемера
в Анталию из Кемера
в Анталию из Кемера
в Анталию из Кемера
в Анталию из Кемера
Время проведения: с 08.00 до 18.00 – Каждый день
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Armagan
Armagan
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
НаписатьВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кемера

👥Групповые🚌На автобусе🍀Природа🔭Обзорные

Armagan проводит ещё 5 экскурсий

Остров Сулуада из Кемера
$35
за 1 чел.
7 часов
Остров Сулуада из Кемера
с 09.00 до 16.30 – Каждый день
Демре Мира Кекова из Кемера
$35
за 1 чел.
11 часов
Демре Мира Кекова из Кемера
с 07.30 до 19.00 – Каждый день
Гора Тахталы — канатная дорога из Кемера
$55
за 1 чел.
3 часа
Гора Тахталы — канатная дорога из Кемера
10 отзывов
с 10.00 до 13.00 – Каждый день
Шоу «Огни Анатолии» из Кемера
$60
за 1 чел.
6 часов
Шоу «Огни Анатолии» из Кемера
Вторник, пятница с 18:00 до 00:00
Турецкая Баня в Кемере
$25
за 1 чел.
1 час
Турецкая Баня в Кемере
каждый день

Еще несколько необычных экскурсий в Кемере

Лавандовые поля Ыспарты + Турецкие Мальдивы (Озеро Салда) из Кемера
$45
за 1 чел.
16 часов
Лавандовые поля Ыспарты + Турецкие Мальдивы (Озеро Салда) из Кемера
03:00 - 04:00 трансфер из отелей в регионе Кемер
Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
Цена за всё – до 9 чел.
110
5 часов
Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
Открыть красивые уединенные места, познакомиться с бытом горных деревушек и покататься над пропастью
Из Кемера — к лавандовым полям и озеру Салда
37
за 1 чел.
13 часов
Из Кемера — к лавандовым полям и озеру Салда
Отдохнуть у озера бирюзового цвета и сделать множество снимков среди цветущих полей
2 каньона: ТАЗЫ КАНЬОН на джипах + Рафтинг в Кёпрюлю Каньоне из Кемера
$35
за 1 чел.
11 часов
2 каньона: ТАЗЫ КАНЬОН на джипах + Рафтинг в Кёпрюлю Каньоне из Кемера
1 отзыв
07:00 - 08:00 трансфер в регионе
Фаселис и гора Тахталы
Цена за всё – до 4 чел.
160
4 часа
Фаселис и гора Тахталы
Увидеть античные площади, бани и амфитеатр и подняться на фуникулере на «древнегреческий Олимп»
Экскурсия в каньон Гёйнюк из Кемера
$35
за 1 чел.
5 часов
Экскурсия в каньон Гёйнюк из Кемера
12 отзывов
Среда, пятница, воскресенье 08:00 до 13.00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Кемере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кемере
🇹🇷