34 отзыва оставили туристы

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Camden Town: рок-н-ролл и пабы

Открыть самый колоритный, музыкальный и культовый район города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • Заказать экскурсию

От £45 за экскурсию

У этой экскурсии34 отзыва
4.91
Катерина
Задать вопросОбычно отвечает за 40 ч.
Катерина – Гид по Лондону
В Лондоне множество колоритных, ни на что не похожих районов, но только один из них прочно связан с потрясающей музыкальной историей 📖 этого города — Кэмден.

Если вы нежно относитесь к рок-н-роллу, интересуетесь альтернативной культурой или просто хотите посетить особенное место, которое вам точно запомнится, а заодно узнать, где находится добрая половина исторических музыкальных площадок, культовые ночные клубы и прекрасные, не менее исторические пабы, то нам с вами по пути!
Camden Town: рок-н-ролл и пабы
Camden Town: рок-н-ролл и пабы

Что вас ожидает

  • Camden Town — альтернативная история. Мы начнем прогулку от станции метро Camden Town — и с первых же шагов убедимся в том, что Кэмден был и остается эпицентром самых невероятных культурных событий. Мы минем знаменитый ночной клуб Electric Ballroom и погрузимся в насыщенную историю развлечений, которыми всегда был славен этот район.
  • Рынок, на котором можно купить все. Мы посетим все три кэмденских рынка — в их эклектичных дебрях можно купить все, от рукодельных сувениров до настоящих виниловых пластинок шестидесятых годов.
  • Концертные площадки и музыкальная история. Кэмден — это район музыки, и буквально на каждом шагу здесь выступал кто-нибудь из тех, кто творил музыкальную историю. Здесь репетировали и жили The Clash, здесь Madness две недели к ряду собирали очередь длиной во всю улицу, здесь стояла за барной стойкой Эми Уайнхаус… Если бы в честь музыкантов вешали мемориальные доски, в Кэмдене точно не хватило бы стен! Я покажу вам все концертные площадки Кэмдена — бывшие и действующие, а также пару культовых пабов и местечек «для своих», где и по сей день можно наткнуться на кого-нибудь из своих кумиров.
  • Regent’s Canal. И напоследок мы прогуляемся вдоль Ридженс канала, посмотрим на лодки, проходящие через шлюз, и я расскажу вам о том, почему именно в Кэмдене с 1970х живет музыка, и почему мода на это место никогда не проходит, и сюда из года в год стекаются творческие люди.
  • Ну, и конечно, по окончании экскурсии логичнее всего будет отправиться в один из тех самых легендарных пабов!
Camden Town: рок-н-ролл и пабы
Camden Town: рок-н-ролл и пабы
Camden Town: рок-н-ролл и пабы
Camden Town: рок-н-ролл и пабы
Camden Town: рок-н-ролл и пабы
Camden Town: рок-н-ролл и пабы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Катерина
Катерина
Мне 25, я занимаюсь рекламой и уже несколько лет живу в Лондоне. Я влюбилась в этот город с первого взгляда и на полном серьезе считаю его лучшим на свете. Буду рада показать вам, за что я его так люблю!
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34 отзыва оставили туристы

7 января 2020
Спасибо большое Кате за проведенное время. Она очень увлечённый человек и отличный рассказчик.
Михаил
10 декабря 2019
Всё было супер. Очень весёлая экскурсия. Только она не индивидуальная, а в мини группе на 4 человека. Зато компания подобралась интересная. Попили пиво в пабах, посмотрели, где выступали легендарные группы. Катерине спасибо за всё.
13 ноября 2019
Катерина уникальный гид - хранитель живой истории о районе Camden Town и его обитателях. : ее рассказ настолько живой и наполненный почтением, любовью к этим местам, что все вокруг преображается и оживает. сама Катерина очень образована, начитана и обладает широкими познаниями в разных областях. очень интересный собеседник. рекомендую!
Николай
9 октября 2019
Катерина, спасибо огромное за экскурсию... В восторге... Интересно, познавательно и история и современность. Буду рекомендовать друзьям и знакомым.... Прогулка по пабам вообще вне конкуренции.... Вообщем 5+....
Дмитрий
27 сентября 2019
Экскурсия великолепная! Совершенно не похожая на пафосный центр Лондона, его часть, пропитанная духом рока, попа, джаза итд. Екатерина все очень интересно и здорово рассказала... Спасибо ей огромное. И Гинесс был просто сказка какой свежий в Ирландском пабе в конце экскурсии :)
8 августа 2019
Любимый район Екатерины, в котором она долго прожила и проработала - очень интересный и личный рассказ о нем
Татьяна
1 мая 2019
Катерина нам понравилась! Рассказ содержательный! Маршрут продуманный! Спасибо, Катя!
2 апреля 2019
Отличная прогулка для любителей пива и неформальных мест)
31 марта 2019
Потрясающе!! Катерина-лучшая!!!!
29 ноября 2018
Отличная прогулка, огромное спасибо Екатерине. Отличный рассказчик, абсолютно разбирается в теме, сама часть тусовки. Must для (в т. ч. бывших) любителей альтернативной тусовки, необычных мест, веселых компаний, оставивших детей дома или в отеле и всех тех, кто хотя в юности или в молодости слушал Madness или Clash. Не рекомендуется любителям парадного Лондона и компаниям с детьми - моя на день прогулки еще четырнадцатилетняя дочь не разделила моего восторга, хотя и имеет в плейлисте и madness и clash :) Очень полезно для понимания того, что Лондон - это не только Вестминстер. Абсолютно адекватная цена
Ещё 24 отзыва

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