34 отзыва оставили туристы

Русский Лондон
Взглянуть на город глазами русских классиков
За время этой экскурсии вы представите, как несколько столетий назад для себя открывали Лондон русские дипломаты, писатели, художники и, ни много ни мало, царь Пётр I. Вы пройдёте по улицам столицы, по тем же местам, где хаживали ваши именитые соотечественники, и узнаете, сколько связанных с ними историй помнит город. Мы поговорим о культурных и торговых связях России и Англии, дипломатической неприкосновенности, королевских подарках, британских женщинах и русском искусстве.