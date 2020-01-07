34 отзыва оставили туристы

Отличная прогулка, огромное спасибо Екатерине. Отличный рассказчик, абсолютно разбирается в теме, сама часть тусовки. Must для (в т. ч. бывших) любителей альтернативной тусовки, необычных мест, веселых компаний, оставивших детей дома или в отеле и всех тех, кто хотя в юности или в молодости слушал Madness или Clash. Не рекомендуется любителям парадного Лондона и компаниям с детьми - моя на день прогулки еще четырнадцатилетняя дочь не разделила моего восторга, хотя и имеет в плейлисте и madness и clash :) Очень полезно для понимания того, что Лондон - это не только Вестминстер. Абсолютно адекватная цена