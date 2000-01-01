6 отзывов оставили туристы

Приглашаем прогуляться 👣 с нами по Лондону Гарри Поттера.

Больше 20 лет назад Джоан Роулинг придумала прекрасный мир, где волшебники живут среди нас, а магия разлита в воздухе. И Лондон действительно фантастический город 🏙️, где стоит только завернуть за угол, и можно оказаться в мире Гарри Поттера.

Мы пройдемся по местам съёмок фильмов о Гарри Поттере. А также побываем там, где когда-то бродила Джоан Роулинг, вдохновляясь на написание своих книг.

Косой переулок, паб Дырявый котел, мост, разрушенный слугами Волан-де-Морта, обеденный зал Хогвартса, министерство магии, а также знаменитые достопримечательности 🏛️ Лондона ждут вас на нашей прогулке.

Мы обязательно поговорим о тайных знаках, волшебных животных, легендах, что живут в мире Гарри Поттера.

С нами вы начнёте видеть Лондон волшебным и удивительным городом, где Джоан Роулинг нашла и показала нам настоящую магию.