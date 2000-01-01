6 отзывов оставили туристы

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Экскурсия по Лондону Гарри Поттера

4.3
6 отзывов
Ирина И.
Ирина И. – Гид из Лондона
Вас будет ждать прогулка 👣 не только по местам съемок знаменитых фильмов.

Гид проведет вас по лондонским улочкам, по которым прогуливалась Джоан Роулинг в поисках вдохновения.

Также вы услышите много интересных историй о волшебном мире Гарри Поттера.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €30 за человека

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Экскурсия по Лондону Гарри Поттера
Экскурсия по Лондону Гарри Поттера
Приглашаем прогуляться 👣 с нами по Лондону Гарри Поттера.
Больше 20 лет назад Джоан Роулинг придумала прекрасный мир, где волшебники живут среди нас, а магия разлита в воздухе. И Лондон действительно фантастический город 🏙️, где стоит только завернуть за угол, и можно оказаться в мире Гарри Поттера.
Мы пройдемся по местам съёмок фильмов о Гарри Поттере. А также побываем там, где когда-то бродила Джоан Роулинг, вдохновляясь на написание своих книг.
Косой переулок, паб Дырявый котел, мост, разрушенный слугами Волан-де-Морта, обеденный зал Хогвартса, министерство магии, а также знаменитые достопримечательности 🏛️ Лондона ждут вас на нашей прогулке.
Мы обязательно поговорим о тайных знаках, волшебных животных, легендах, что живут в мире Гарри Поттера.
С нами вы начнёте видеть Лондон волшебным и удивительным городом, где Джоан Роулинг нашла и показала нам настоящую магию.
Что входит
  • Групповая пешеходная экскурсия с русскоязычным гидом
Что не входит
  • Транспорт (проезд на метро)
  • Личные расходы
  • Поездка на киностудию
Начало
🚩 У главного входа в собор Святого Павла.
Место завершения
🏁 Трафальгарская площадь
Экскурсия по Лондону Гарри Поттера
Экскурсия по Лондону Гарри Поттера
Экскурсия по Лондону Гарри Поттера
Экскурсия по Лондону Гарри Поттера
Экскурсия по Лондону Гарри Поттера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина И.
Ирина И.
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6 отзывов оставили туристы

Ирина И. проводит ещё 4 экскурсии

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