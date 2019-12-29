26 отзывов оставили туристы

Мы встретимся на Borough Market, о котором я вам немного расскажу, и оттуда отправимся в тур по местам чайно-кофейной истории Англии, расположенных на старинных улочках Сити. Замечательно, что властям этого района удалось сохранить их почти в первозданном виде — ведь они так чудесно передают атмосферу тех времен!
История кофе
Я покажу вам место, где находился самый первый кофейный дом Лондона, и расскажу, почему в те времена англичане плевались кофе, но все равно продолжали его пить.
Мы зайдем в паб, в котором сохранилась кофейная комната в её оригинальном виде — какой она была в 1677 году. Сюда часто захаживал Чарльз Диккенс, и атмосфера этого места несомненно повлияла на описание нескольких чайных сцен в «Оливере Твисте».
Вы узнаете, почему в Англии распространились именно кофейные, а не чайные дома; какая атмосфера была в первых кофейных домах; какие крупные корпорации наших дней выросли из кофеен и как это произошло; почему Английские леди писали петицию против кофе и чем это все закончилось; и многое другое.
История чая
Мы познакомимся с расположенным по соседству c Borough Market индусом Ратаном и его Дарджилингом. Он угостит нас чаем с разных урожаев, чтобы вы увидели и почувствовали разницу, а также покажет свой чайный куст, который он привез из Индии. Здесь же я расскажу увлекательную приключенческую историю о том, как англичане украли у китайцев чай и что же они пьют сейчас.
Я расскажу, где чай родился, как он пришел в Европу и в частности в Англию, покажу, где находилась первая коммерческая чайная; куда в 1860-х пришвартовывались первые чайные корабли и где в те времена растаможивали чай и кофе.
Кроме прочего, вы узнаете, какая разница между индийским и китайским чаем; какая связь между декоративной камелией и чайным кустом; какое отношение имела женитьба Чарльза Второго к популярности чая; в какой чайной работала Маргарет Тетчер и кем; какая связь между музеями Тейт и чаем/кофе; и многое многое другое!
Если у нас останется время, мы сможем закончить нашу прогулку в кофейне общением за чашкой ароматного чая или кофе.
Организационные детали
Иногда людей больше интересует чай, иногда кофе, иногда они интересуются историей и историческими местами, а иногда хотят просто пробовать как можно больше напитков и получить информацию конкретно о них. Я могу подстроиться под ваши пожелания и возможности, просто напишите, что вам интересно!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Место встречи для начала возле станции Лондон Бридж.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Лера. Когда-то я оставила работу в Лондонском финансовом сити и решила последовать за своей мечтой — чаем. Я занимаюсь чаем уже несколько лет и училась чайному мастерству у китайских профессионалов как в Англии, так и в Китае. Также состою в чайной школе и сообществе на Тайвани. Я являюсь чайным экспертом и часто участвую в различных чайных проектах в разных странах. Помимо исторических и дегустационных чайных туров по Лондону я также провожу чайные и медитации.
Недавно мой личный чайный путь сняли для рекламы китайских авиалиний, и это короткое видео очень хорошо передает суть того, что делаю.
https://www.youtube.com/watch?v=3_ElbIh6pJE
В Лондоне я уже с 1997 года. Я много путешествую и как никто другой знаю, как важно найти «своего» проводника в большом городе. Поэтому и решила соединить свою любовь к чаю и Лондону воедино. Я знаю уникальные места Лондона, где история и аромат этого волшебного напитка присутствуют в каждом камне, каждом кирпичике. В дружеском формате предлагаю вам разделить этот опыт вместе со мной.
Экскурсия несомненно понравилась. Время пролетело интересно и незаметно. Была на экскурсии с двумя девочками подростками, они тоже с удовольствием вспоминают проведённое время. Лера познакомила с местами, по которым туристы обычно не ходят. С удовольствием отвечала на вопросы. Показала, где можно купить великолепный чай. Рассказ об истории чая и кофе открыла множество интересных фактов. Мы были на нескольких экскурсиях в Лондоне, эта оказалась одной из самых запоминающихся.
Анна
29 ноября 2019
Прекрасная экскурсия. Помогает остановиться в суете и подумать-куда, зачем и почему, Лера прекрасно владеет материалом. Рекомендую!!!!
Лидия
15 июля 2018
Лера-очень интересный собеседник, экскурсия с ней была очень приятна и познавательно, я узнала много новых мест в Лондоне.
Виталий
6 февраля 2018
Даже ветренно-дождливая погода не испортили хорошего впечатления от экскурсии. Лера -позитивный человек и хороший рассказчик. В том числе потому что искренне увлечена темой. Рекоммендуем!
Виолетта
15 апреля 2017
С первой минуты общения с Лерой становиться понятно, что ты встретился с лёгким, светлым человеком. Знания Леры и любовь к теме заражают. Экскурсия составлена очень последовательно и интересно. Лера не жалеет ни сил, ни своего драгоценного времени.. Ароматы ЧАЯ И КОФЕ + ИНТЕРЕСНЕЙШИЙ РАССКАЗ ЛЕРЫ И ПРЕКРАСНЫЙ ЛОНДОН, СОЗДАЮТ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ. Если вы гость Лондона, или житель этого города порадуйте себя, пройдите с Лерой по истории знакомых с детства кофе и чая. "и хорошее настроение не покинет больше Вас!"
Наталья
15 апреля 2017
Прекрасная экскурсия! Спасибо Лере, узнали много нового для себя и про первый флаш, и про второй, и про китайский чай... ))) На самом деле, столько новой информации, пробы чая... , это все познавательно, интересно и вкусно) И окончание нашей экскурсии за чаем и кофе с "побалтушками" - прекрасное завершение прогулки. Спасибо!
Евгений
11 декабря 2016
Лера прекрасно знает и любит то, чем занимается. Кроме истории чая и кофе в Лондоне узнал много интересного. Спасибо!
Елена
26 ноября 2016
Лера, наш гид, чудесный рассазчик. Мы с сыном узнали много новых интересных фактов о чае и чайной культуре Лондона. Посетили несколько кофеен в самом сердце Сити. Увидели город еще с одной нетуристической стороны. Будем рекомендовать друзьям.
Станислав
18 июля 2016
Мне все понравилось!Узнал для себя интересную информацию о чае и кофе. Хотел бы попробовать живой чай) С радостью посетил бы и другие экскурсии Леры, на английском языке !))
Гелена
13 марта 2016
В день нашей экскурсии было холодно, дождливо и ветрено... Это ничуть нам не помешало! Потому что Лера провела нас по самым чудесным местам Лондона, где самый вкусный чай, кофе, шоколад... История чая и кофе, подкрепляемая дегустацией всех напитков, о которых ведется рассказ- это очень здОрово!!! Лера прекрасный рассказчик и замечательный, позитивный человек))) С большим удовольствием вспоминаем этот день. Лера, спасибо за чудесную экскурсию!
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