Богдан проводит ещё 5 экскурсий

Я хочу показать вам обратную сторону Лондона, которая не пестрит толпами туристов и культовыми объектами из путеводителей. Вы увидите изнутри яркий и неординарный Камдену, заглянете на местный рынок, увидите, как живут лондонцы в домиках на воде в районе Риджентс канала. Вас ждет настоящее погружение в городскую культуру и знакомство с живым, неформальным Лондоном «без купюр».

Что вас ожидает

Риджентс канал – водный район Лондона

Начнется наша прогулка с осмотра двух великолепных лондонских вокзалов – Сент Панкрас и Кингс Кросс. Мельком отметив их историческую значимость и приятную атмосферу, мы спустимся непосредственно к водному каналу Регента, построенному в 19 веке для перевозки грузов. Но нам, конечно, важны не сухие исторические детали, а интересные детали и особенности этого места: не зря же канал Регента по праву считают 33-м жилым районом Лондона. Прогуливаясь вдоль канала, вы узнаете, как в Лондоне сформировалась каста людей, предпочитающих жить на воде, и познакомитесь с непростым, но довольно романтичным бытом домиков Риджентс канала.

Краски неформального Камдена

Затем мы двинемся к Камдену, самому неординарному району Лондона: его неформальная атмосфера успела стать неотъемлемой деталью города. Камден напоминает «город в городе», наполненный собственной культурой и либеральностью, это своеобразное Зазеркалье Лондона. Вы посетите местный рынок Камден Лок с множеством неординарных поделок и обилием еды, представляющей национальные кухни всех уголков планеты. А завершится наша прогулка на природной обзорной площадке Прайм Роз Хилл, откуда вам откроется великолепный вид на центр Лондона.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят свернуть с проторенных туристических троп и увидеть новые грани Лондона.