Богдан проводит ещё 5 экскурсий

Риджентс канал – водный район Лондона Начнется наша прогулка с осмотра двух великолепных лондонских вокзалов – Сент Панкрас и Кингс Кросс. Мельком отметив их историческую значимость и приятную атмосферу, мы спустимся непосредственно к водному каналу Регента, построенному в 19 веке для перевозки грузов. Но нам, конечно, важны не сухие исторические детали, а интересные детали и особенности этого места: не зря же канал Регента по праву считают 33-м жилым районом Лондона. Прогуливаясь вдоль канала, вы узнаете, как в Лондоне сформировалась каста людей, предпочитающих жить на воде, и познакомитесь с непростым, но довольно романтичным бытом домиков Риджентс канала.
Краски неформального Камдена Затем мы двинемся к Камдену, самому неординарному району Лондона: его неформальная атмосфера успела стать неотъемлемой деталью города. Камден напоминает «город в городе», наполненный собственной культурой и либеральностью, это своеобразное Зазеркалье Лондона. Вы посетите местный рынок Камден Лок с множеством неординарных поделок и обилием еды, представляющей национальные кухни всех уголков планеты. А завершится наша прогулка на природной обзорной площадке Прайм Роз Хилл, откуда вам откроется великолепный вид на центр Лондона.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, которые хотят свернуть с проторенных туристических троп и увидеть новые грани Лондона.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Всем привет! До приезда в Великобританию учился на докторантуре,
по специальности - универсальная литература. Профессия гида позволила применить запас своих теоретических знаний на практике, а это, согласитесь, здорово. Мой диплом подтвержден в Великобритании государственным сертификатом соответствия National Recognition Information Centre for the United Kingdom и соответствует British Bachelor (Honore) degree standart.
Старинные колледжи, забавные традиции и знаковые места культового британского города
Предлагаю вам совершить путешествие в старый добрый Оксфорд, обойти самые известные колледжи и прикоснуться к их истории. Вы прогуляетесь по коридорам Хогвартса и заглянете в знаменитую Бодлеанскую библиотеку, купите любимые сладости Алисы из романа Льюиса Кэрролла и рассмотрите скрипки Страдивари. За один день мы обойдем самые интересные закоулки Оксфорда, разговаривая о местных вековых традициях и легендах, придающих этому месту невероятную атмосферу.
Почувствовать ритм города и погрузиться в нескончаемый поток впечатлений на обзорной велопрогулке
Велосипедная экскурсия ― это великолепный способ совместить культурный и спортивный отдых. Eсли вы хотите увидеть Лондон и провести время весело и непринужденно — это наилучшая возможность почувствовать его настоящую атмосферу, ощутить ритм жизни его улиц и площадей, погрузиться в нескончаемый поток впечатлений.
Знакомство с историей и традициями одного из самых престижных университетов мира
Кембридж, наряду с Оксфордом, является элитным учебным заведением Великобритании, расположенным примерно в 80 км. от Лондона. Приглашаю вас познакомиться с городом и старинным университетом — с его историей, особенностями и традициями студенческой жизни.
Освоиться в самом творческом районе Лондона и посетить культовые места британской рок-музыки
Район Ноттинг-Хилл давно стал местом притяжения британских режиссеров, художников, музыкантов и фотографов — и я помогу вам разобраться, почему. Приготовьтесь оказаться в антикварном сердце Лондона, пройти по следам The Rolling Stones и Pink Floyd, увидеть места съемок нашумевшего фильма «Ноттинг-Хилл» и оставить след в знаковых пабах города.
Разобраться в культурном коде и традициях самой закрытой и самобытной нации Европы
Может показаться, что Англия — цитадель условностей, специфического юмора и отточенных манер. Наша задача — за полтора часа отделить правду от стереотипов. На онлайн-экскурсии вы погрузитесь в мир британских традиций, порой парадоксальных и забавных, и узнаете о негласных правилах общения, которые помогут подобрать ключ к английскому менталитету.
Окунуться в атмосферу криминального Лондона прошлых столетий
История Скотланд-Ярда — это не только штаб-квартиры лондонской полиции, но и самая первая профессиональная детективная служба столицы и вместе с ней громкие преступления прошлого: от террористических актов до похождений серийных убийц. На этой тематической прогулке я проведу вас сквозь череду необычных мест и увлекательных историй, связанных одной темой — преступление и наказание.
Обзорная прогулка по Ковент Гардену с посещением лондонского Музея транспорта
Знаменитые двухэтажные автобусы, первый в мире метрополитен, омнибусы и конки — несомненно, Лондон может похвастаться совершенно особенной транспортной историей. На экскурсии по Музею общественного транспорта вы не только рассмотрите эдвардианские омнибусы, викторианские конки и первые модели автобусов, но и лучше поймете менталитет англичан. Приготовьтесь сесть за руль даблдэкера, попробовать себя в роли машиниста метрополитена и прочувствовать дух старой Англии.
За время этой экскурсии вы представите, как несколько столетий назад для себя открывали Лондон русские дипломаты, писатели, художники и, ни много ни мало, царь Пётр I. Вы пройдёте по улицам столицы, по тем же местам, где хаживали ваши именитые соотечественники, и узнаете, сколько связанных с ними историй помнит город. Мы поговорим о культурных и торговых связях России и Англии, дипломатической неприкосновенности, королевских подарках, британских женщинах и русском искусстве.
Познакомиться с историей рок-музыки и ее героев на авто-экскурсии по столице рок-н-ролла
Где еще найти такое место на планете, буквально переполненное историей рок-музыки?!
Лондон — признанная музыкальная столица рок-н-ролла, как минимум в Европе, а может, и во всем мире. На этой авторской авто-экскурсии мы проедем по культовым местам, прочно вошедшим в историю музыки XX и даже XXI века.
Прогулка по следам легендарных британских шпионов и секретной службы разведки MI-6
Каждый путешественник может назвать имя главного шпиона всех времен и народов — Джеймса Бонда, легендарного агента «007». Но знаете ли вы, что у этого персонажа есть реальные прототипы: настоящие шпионы, агенты самой секретной спецслужбы в мире — британской разведки MI-6. На прогулке вы узнаете, как появилась на свет разведка Соединенного Королевства и кем были первые «суперагенты», услышите истории о громких шпионских скандалах времен «холодной войны» и даже прогуляетесь у современной штаб-квартиры MI-6.