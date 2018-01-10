5 отзывов оставили туристы

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Многоликий Сити

Уловить дух нескольких эпох на прогулке с артистичным историком

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 15 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

£170 за экскурсию

У этой экскурсии5 отзывов
5
Dmitriy
Задать вопросОбычно отвечает за 12 ч.
Dmitriy – Гид по Лондону
На этой прогулке 👣 я покажу вам, как причудливо соединяются в одном районе древнейшие артефакты римского Лондона и сверхсовременные небоскребы XXI века.

Мы охватим буквально всю историю 📖 города.
Многоликий Сити
Многоликий Сити

Программа

  • Я покажу самые древние достопримечательности, которыми может похвастаться Лондон, и расскажу их римскую историю.
  • Затем мы окунемся в более позднюю эпоху: вы узнаете, например, где казнили наиболее знатных государственных преступников и в их числе автора знаменитой «Утопии», сэра Томаса Мора. Услышите, как разыгрывались театральные представления в елизаветинские времена, и побываете на месте постоялого двора, где выступала труппа Уильяма Шекспира!
  • Кроме того, я отведу вас к самой первой кофейне в столице — она же, кстати, одна из старейших во всей Европе.
  • Как это ни удивительно, всё это мы будем обсуждать в декорациях ультрасовременной архитектуры XXI века и самых «модерновых» зданий века двадцатого, включая знаменитый «Огурец» Нормана Фостера и «Здание наизнанку» страхового рынка Ллойдс. В общей сложности, вас ждёт знакомство с шестью самыми знаменитыми небоскребами в городе!
  • Закончим мы прогулку возле Гилдхолла – административного центра лондонского Сити уже, как минимум, 885 лет. Здесь вы узнаете, как управлялся город раньше и что изменилось на сегодняшний день.

Основные пункты маршрута:

  • Римская Стена;
  • Тауэрский Холм;
  • Церковь Святого Олава;
  • «Огурец» Нормана Фостера;
  • Страховой рынок Ллойдс;
  • Рынок Лиденхолл;
  • Банк Англии;
  • Гилдхолл.

Конечно, по ходу прогулки мы осмотрим и некоторые классические достопримечательности Сити — церкви, рынки и другие здания. Я покажу места, где проходили съемки «Гарри Поттера и философского камня» и «007. Координаты «Скайфолл» из серии про Джеймса Бонда.

Кроме того, вы узнаете:

  • где находился любимый паб Петра I;
  • почему одно из зданий в Сити получило прозвище «небоскреб-убийца»;
  • кому рубили головы на Тауэрском Холме;
  • где в XVIII веке затонуло судно с грузом золота на £100,000,000+;
  • почему за право повеcить портрет одного недоучки из Кембриджа 350 лет назад владельцы пабов платили немалые деньги;
  • и многое-многое другое!

А еще мы совершим небольшое путешествие в историю английских денег. Уверен, вас ждут любопытные открытия!

Многоликий Сити
Многоликий Сити
Многоликий Сити
Многоликий Сити
Многоликий Сити
Многоликий Сити
Многоликий Сити

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Dmitriy
Dmitriy
Живу в Лондоне с 2010 года, профессиональный историк литературы (кандидат наук). Все экскурсии — авторские, с богатым иллюстративным материалом.
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5 отзывов оставили туристы

10 января 2018
Экскурсия мне ОЧЕНЬ понравилась. Жалею только о том, что не заказала больше экскурсий у Дмитрия. Он замечательный рассказчик. Он отлично знает и любит Лондон. То, что он нам показывал, было интересно и детям, и взрослым. Экскурсия в точности соответствовала заявленному описанию.
9 июня 2017
Спасибо, Дмитрий! Было здорово. Реально интересно, не скучно, и запомнилось многое. Обычно факты и детали с обзорных экскурсий вылетают через пару дней, а тут на удивление много отложилось. Видимо помогает хороший формат - связка истории и современности.
15 апреля 2017
СПАСИБО!!! Очень интересная экскурсия. Дмитрий-"ходячая энциклопедия", всё подкреплено прекрасным чувством юмора, чувством такта и положительными эмоциями. Мы заразились любовью к Лондону. Каждый штрих экскурсии остался в памяти яркими картинками и это- мастерство Дмитрия. Жаль, что время пронеслось очень быстро, жаль, что нам уже за семьдесят и мы медленно ходим. С Дмитрием нам было легко, очень интересно и мы прошли весь маршрут. Мы много путешествуем, всегда стараемся взять индивидуальный тур, многие экскурсоводы могут поучиться у Дмитрия. Хотим ещё раз побывать на экскурсиях Дмитрия, чтобы на небе зажигалось не ПЯТЬ, А МНОГО ЗВЁЗД, И КАЖДАЯ ИЗ НИХ ЖЕМЧУЖЕНКА. Удачи всем, кто собрался в путь с Дмитрием.
Андрей
26 ноября 2015
Ой потрясная экскурсия, Дмитрий - великолепен. Он сам уже скоро будет как достопримечательность Лондона. Активно рекомендую.
Andrey
27 ноября 2014
Заказывали экскурсию "Многоликий Сити" на Tripster у Дмитрия. Впечатление самое положительное-и от Сити, и от нашего экскурсовода:) 2, 5 часа пролетели незаметно, несмотря на то, что мы были с маленькими детьми и периодически они отвлекали нас от рассказа Дмитрия:) В следующий приезд в Лондон обязательно еще закажем экскурсии у нашего гида)

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