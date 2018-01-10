5 отзывов оставили туристы

Я покажу самые древние достопримечательности, которыми может похвастаться Лондон, и расскажу их римскую историю.
Затем мы окунемся в более позднюю эпоху: вы узнаете, например, где казнили наиболее знатных государственных преступников и в их числе автора знаменитой «Утопии», сэра Томаса Мора. Услышите, как разыгрывались театральные представления в елизаветинские времена, и побываете на месте постоялого двора, где выступала труппа Уильяма Шекспира!
Кроме того, я отведу вас к самой первой кофейне в столице — она же, кстати, одна из старейших во всей Европе.
Как это ни удивительно, всё это мы будем обсуждать в декорациях ультрасовременной архитектуры XXI века и самых «модерновых» зданий века двадцатого, включая знаменитый «Огурец» Нормана Фостера и «Здание наизнанку» страхового рынка Ллойдс. В общей сложности, вас ждёт знакомство с шестью самыми знаменитыми небоскребами в городе!
Закончим мы прогулку возле Гилдхолла – административного центра лондонского Сити уже, как минимум, 885 лет. Здесь вы узнаете, как управлялся город раньше и что изменилось на сегодняшний день.
Основные пункты маршрута:
Римская Стена;
Тауэрский Холм;
Церковь Святого Олава;
«Огурец» Нормана Фостера;
Страховой рынок Ллойдс;
Рынок Лиденхолл;
Банк Англии;
Гилдхолл.
Конечно, по ходу прогулки мы осмотрим и некоторые классические достопримечательности Сити — церкви, рынки и другие здания. Я покажу места, где проходили съемки «Гарри Поттера и философского камня» и «007. Координаты «Скайфолл» из серии про Джеймса Бонда.
Кроме того, вы узнаете:
где находился любимый паб Петра I;
почему одно из зданий в Сити получило прозвище «небоскреб-убийца»;
кому рубили головы на Тауэрском Холме;
где в XVIII веке затонуло судно с грузом золота на £100,000,000+;
почему за право повеcить портрет одного недоучки из Кембриджа 350 лет назад владельцы пабов платили немалые деньги;
и многое-многое другое!
А еще мы совершим небольшое путешествие в историю английских денег. Уверен, вас ждут любопытные открытия!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Экскурсия мне ОЧЕНЬ понравилась. Жалею только о том, что не заказала больше экскурсий у Дмитрия. Он замечательный рассказчик. Он отлично знает и любит Лондон. То, что он нам показывал, было интересно и детям, и взрослым. Экскурсия в точности соответствовала заявленному описанию.
Андрей
9 июня 2017
Спасибо, Дмитрий! Было здорово. Реально интересно, не скучно, и запомнилось многое. Обычно факты и детали с обзорных экскурсий вылетают через пару дней, а тут на удивление много отложилось. Видимо помогает хороший формат - связка истории и современности.
Виолетта
15 апреля 2017
СПАСИБО!!! Очень интересная экскурсия. Дмитрий-"ходячая энциклопедия", всё подкреплено прекрасным чувством юмора, чувством такта и положительными эмоциями. Мы заразились любовью к Лондону. Каждый штрих экскурсии остался в памяти яркими картинками и это- мастерство Дмитрия. Жаль, что время пронеслось очень быстро, жаль, что нам уже за семьдесят и мы медленно ходим. С Дмитрием нам было легко, очень интересно и мы прошли весь маршрут. Мы много путешествуем, всегда стараемся взять индивидуальный тур, многие экскурсоводы могут поучиться у Дмитрия. Хотим ещё раз побывать на экскурсиях Дмитрия, чтобы на небе зажигалось не ПЯТЬ, А МНОГО ЗВЁЗД, И КАЖДАЯ ИЗ НИХ ЖЕМЧУЖЕНКА. Удачи всем, кто собрался в путь с Дмитрием.
Андрей
26 ноября 2015
Ой потрясная экскурсия, Дмитрий - великолепен. Он сам уже скоро будет как достопримечательность Лондона. Активно рекомендую.
Andrey
27 ноября 2014
Заказывали экскурсию "Многоликий Сити" на Tripster у Дмитрия. Впечатление самое положительное-и от Сити, и от нашего экскурсовода:) 2, 5 часа пролетели незаметно, несмотря на то, что мы были с маленькими детьми и периодически они отвлекали нас от рассказа Дмитрия:) В следующий приезд в Лондон обязательно еще закажем экскурсии у нашего гида)
Окунуться в атмосферу криминального Лондона прошлых столетий
История Скотланд-Ярда — это не только штаб-квартиры лондонской полиции, но и самая первая профессиональная детективная служба столицы и вместе с ней громкие преступления прошлого: от террористических актов до похождений серийных убийц. На этой тематической прогулке я проведу вас сквозь череду необычных мест и увлекательных историй, связанных одной темой — преступление и наказание.
Познакомиться с историей рок-музыки и ее героев на авто-экскурсии по столице рок-н-ролла
Где еще найти такое место на планете, буквально переполненное историей рок-музыки?!
Лондон — признанная музыкальная столица рок-н-ролла, как минимум в Европе, а может, и во всем мире. На этой авторской авто-экскурсии мы проедем по культовым местам, прочно вошедшим в историю музыки XX и даже XXI века.
Прогулка по следам легендарных британских шпионов и секретной службы разведки MI-6
Каждый путешественник может назвать имя главного шпиона всех времен и народов — Джеймса Бонда, легендарного агента «007». Но знаете ли вы, что у этого персонажа есть реальные прототипы: настоящие шпионы, агенты самой секретной спецслужбы в мире — британской разведки MI-6. На прогулке вы узнаете, как появилась на свет разведка Соединенного Королевства и кем были первые «суперагенты», услышите истории о громких шпионских скандалах времен «холодной войны» и даже прогуляетесь у современной штаб-квартиры MI-6.
С комфортом оценить все знаковые места британской столицы и разобраться, как устроен город
Лондон — город, которым можно наслаждаться самыми разнообразными способами.
Отличной альтернативой традиционной пешеходной экскурсии может стать автомобильный тур «Весь Лондон за 4 часа». На комфортабельном микроавтобусе мы проедем по центральным районам Лондона, и вы сможете наглядно разобраться, как именно устроен этот город.
«Дырявый Котёл», Министерство Магии, платформа 9 ¾ и другие волшебные уголки города
Готовы отправиться навстречу магическим приключениям на улицах Лондона? Где, как не здесь, можно найти отголоски и напоминания о волшебном мире, сошедшем со страниц романов о Гарри Поттере. На этой авторской прогулке мы исследуем магические уголки Лондона, где проходили съемки фильмов киноэпопеи: от входа в «Дырявый Котёл» до легендарной платформы 9¾. Вы узнаете любопытные подробности о жизни Джоанн Роулинг, судьбе её романов и их экранизациях. А после сможете отправиться в павильоны киностудии Warner Bros, чтобы своими глазами рассмотреть костюмы и декорации к фильмам о Гарри Поттере и вознаградить себя бутылочкой сливочного пива!
Проследить жизненный путь легендарной британской рок-группы в авто-туре по местам ее творчества
Наверное, самой известной британской рок-группой с конца 1990-х годов во всем мире стала «Radiohead». Это группа — настоящий эталон рока XXI века — до сих собирает стадионы и самые большие концертные залы в любой стране мира. В этом автомобильном туре вы посетите редчайшие места, прочно связанные с историей группы, и проследите их жизненный путь с того момента, как подростками они встретились в школе городка Abingdon, откуда всё и началось.
Пройти по местам съемок фильмов о Гарри Поттере и узнать интересные факты о романах Джоанн Роулинг
Где же еще знакомиться с миром «Гарри Поттера», как не в Оксфорде — главном университете Англии, который стал прототипом волшебного Хогвартса. Здесь вы пройдете по главным локациям фильмов о мальчике-волшебнике, заглянете в магическую библиотеку и знаменитый обеденный зал Колледжа Крайстчёрч, погрузитесь с головой в английскую культуру и услышите занимательные истории о Джоанн Роулинг и её романах. А вишенкой на торте может стать визит в павильоны киностудии Warner Bros, где находятся оригинальные декорации к фильмам о Гарри Поттере от Косой аллеи до кабинета профессора Дамблдора!
Ориентация на местности и главные достопримечательности центрального Лондона за 3.5 часа!
Самые известные и популярные достопримечательности: здание Парламента, Вестминстерское Аббатство, Трафальгарская площадь, Адмиралтейская Арка, с посещением месторасположения всех основных официальных королевских резиденций за последние 950 лет, включая и современный оплот монархии — Букингемский Дворец. Идеальное решение для первого знакомства с британской столицей!
Нереальное путешествие в мир британской сцены 1960-х и 1970-х
Пешеходная экскурсия по наиболее значимым местам в истории легендарных «The Beatles» — нереальное путешествие в мир британской сцены 1960-х и 1970-х. Знаменитые концертные площадки, прославленные студии звукозаписи, личные дома «битлов», офисы лейблов и другие достопримечательности сумасшедшей эпохи английского рок-н-ролла (в том числе The Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd, Jimi Hendrix, David Bowie и другие).
Понять характер настоящего Лондона в одном из аристократических районов города
Чтобы прочувствовать атмосферу и дух Лондона, вам обязательно стоит прогуляться по роскошным улицам Marylebone Village. Здесь строили дома почтенные аристократические семейства эпохи Генриха VIII и жили главные знаменитости Лондона от лорда Байрона до Пола Маккартни. На прогулке по Marylebone вы рассмотрите творения лучших английских архитекторов прошлых столетий, заглянете в уютные английские магазинчики и узнаете любопытные факты об одном из самых красивых районов Лондона.
Проследить долгий путь замка-тюрьмы, познакомиться с его символами и полюбоваться регалиями
Лондонский Тауэр — место, связанное одновременно с тёмным прошлым Англии и могуществом страны. Впечатления здесь также ждут противоречивые: вы услышите кровавые истории о казнях, изменах и предательствах и полюбуетесь роскошными королевскими драгоценностями и регалиями. А ещё познакомитесь с бифитерами — хранителями Тауэра, и легендарными воронами — и те, и другие стали символами великой британской истории.
Посетить старейшую альма-матер Англии и город, где родился Шекспир
Отправьтесь в путешествие, связанное с двумя английскими «брендами» — мировым университетом и Уильямом Шекспиром. За время поездки вы многое узнаете об истории Англии, погрузитесь в атмосферу славного студенчества под средневековыми сводами Оксфорда, где учились великие, разгадаете тайну личности Шекспира и увидите его родные места. Экскурсия станет увлекательным знакомством с английскими традициями. И кто знает, может, вам тоже захочется поступить в Оксфорд или написать сонет в старом пабе Стратфорда?
Узнать, где и как зарождалась культура чае- и кофепития, и окунуться в атмосферу тех славных времен
Во время этого тура вы узнаете историю чая и кофе в Лондоне и окунетесь в атмосферу тех времен, когда культура чае- и кофепития только зарождалась в столице. Мы прогуляемся по сумеречным узеньким улочкам Сити, в которых и произошла настоящая чайно-кофейная революция Англии. Я расскажу о первых кофейных и чайных домах Лондона, о том, как менялась популярность этих напитков, покажу, где их пили, хранили и продавали. Мы также продегустируем парочку чаев на своем пути.
Познакомиться с прошлым и настоящим главного собора Великобритании
Вестминстерское аббатство — важнейший собор страны, королевская коронационная церковь и главная усыпальница Великобритании. Именно здесь 65 лет назад состоялась коронация королевы Елизаветы II, a в 2011 году венчались внук Её Величества, принц Уильям, и Кэтрин Миддлтон. На экскурсии вы проникнете в сердце английской культуры: услышите о войне Алой и Белой Розы, соперничестве Елизаветы I и Марии Стюарт, достижениях Исаака Ньютона и Стивена Хокинга. Все эти истории откроются здесь — под резными готическими сводами Вестминстерского аббатства.
Взглянуть на овеянную легендами «пляску каменных великанов» и погулять по средневековому городу
Исполинские глыбы, словно горстка камней, брошенных на землю рукой гиганта, — посреди Солсберийской равнины стоит Стоунхендж, легендарная древность английских просторов. Вы почти физически ощутите дыхание времени, попытаетесь разгадать секрет таинственного сооружения и побываете в городке Солсбери, где сохранилось множество архитектурных сокровищ.