5 отзывов оставили туристы

На этой прогулке 👣 я покажу вам, как причудливо соединяются в одном районе древнейшие артефакты римского Лондона и сверхсовременные небоскребы XXI века. Мы охватим буквально всю историю 📖 города.

Программа

Я покажу самые древние достопримечательности, которыми может похвастаться Лондон, и расскажу их римскую историю.

Затем мы окунемся в более позднюю эпоху: вы узнаете, например, где казнили наиболее знатных государственных преступников и в их числе автора знаменитой «Утопии», сэра Томаса Мора. Услышите, как разыгрывались театральные представления в елизаветинские времена, и побываете на месте постоялого двора, где выступала труппа Уильяма Шекспира!

Кроме того, я отведу вас к самой первой кофейне в столице — она же, кстати, одна из старейших во всей Европе.

Как это ни удивительно, всё это мы будем обсуждать в декорациях ультрасовременной архитектуры XXI века и самых «модерновых» зданий века двадцатого, включая знаменитый «Огурец» Нормана Фостера и «Здание наизнанку» страхового рынка Ллойдс. В общей сложности, вас ждёт знакомство с шестью самыми знаменитыми небоскребами в городе!

века и самых «модерновых» зданий века двадцатого, включая знаменитый «Огурец» Нормана Фостера и «Здание наизнанку» страхового рынка Ллойдс. В общей сложности, вас ждёт знакомство с шестью самыми знаменитыми небоскребами в городе! Закончим мы прогулку возле Гилдхолла – административного центра лондонского Сити уже, как минимум, 885 лет. Здесь вы узнаете, как управлялся город раньше и что изменилось на сегодняшний день.

Основные пункты маршрута:

Римская Стена;

Тауэрский Холм;

Церковь Святого Олава;

«Огурец» Нормана Фостера;

Страховой рынок Ллойдс;

Рынок Лиденхолл;

Банк Англии;

Гилдхолл.

Конечно, по ходу прогулки мы осмотрим и некоторые классические достопримечательности Сити — церкви, рынки и другие здания. Я покажу места, где проходили съемки «Гарри Поттера и философского камня» и «007. Координаты «Скайфолл» из серии про Джеймса Бонда.

Кроме того, вы узнаете:

где находился любимый паб Петра I;

почему одно из зданий в Сити получило прозвище «небоскреб-убийца»;

кому рубили головы на Тауэрском Холме;

где в XVIII веке затонуло судно с грузом золота на £100,000,000+;

веке затонуло судно с грузом золота на £100,000,000+; почему за право повеcить портрет одного недоучки из Кембриджа 350 лет назад владельцы пабов платили немалые деньги;

и многое-многое другое!

А еще мы совершим небольшое путешествие в историю английских денег. Уверен, вас ждут любопытные открытия!