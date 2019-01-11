1 отзыв оставили туристы

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По следам Гарри Поттера в Оксфорде!

Пройти по местам съемок фильмов о Гарри Поттере и узнать интересные факты о романах Джоанн Роулинг

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 10 часов
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

£485 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Dmitriy
Задать вопросОбычно отвечает за 12 ч.
Dmitriy – Гид по Лондону
Где же еще знакомиться с миром «Гарри Поттера», как не в Оксфорде — главном университете Англии, который стал прототипом волшебного Хогвартса.

Здесь вы пройдете по главным локациям фильмов о мальчике-волшебнике, заглянете в магическую библиотеку и знаменитый обеденный зал Колледжа Крайстчёрч, погрузитесь с головой в английскую культуру и услышите занимательные истории 📖 о Джоанн Роулинг и её романах.

А вишенкой на торте может стать визит в павильоны киностудии Warner Bros, где находятся оригинальные декорации к фильмам о Гарри Поттере от Косой аллеи до кабинета профессора Дамблдора!
По следам Гарри Поттера в Оксфорде!
По следам Гарри Поттера в Оксфорде!

Что вас ожидает

Волшебные закоулки Оксфорда
Хоть Джоан Роулинг в Оксфорде не училась, но именно этот университет во многом вдохновил ее на написание романов о Гарри Поттере. В Оксфорде же расположено несколько знаковых локаций из фильмов о мальчике-волшебнике. Во время нашего путешествия вы побываете в библиотеке Хогвартса (Бодлианская Библиотека), в школьном лазарете (Школа Богословия) и зале, где профессор Макгонагалл давала уроки танца к святочному балу. Рассмотрите знакомые готические своды и коридоры, а также пройдетесь по обеденному залу Колледжа Крайстчёрч, который стал прототипом обеденного зала Хогвартса (сам зал находится в павильоне Warner Bros). Кроме того, мы исследуем другие удивительные места в Оксфорде: заглянем в самый необычный книжный магазин Англии, вход в который как будто нарушает все законы физики, и посетим колоритный Музей Питта Риверса, собиравшего экзотические редкости со всего земного шара.

История книг о Гарри Поттере и их экранизаций
Мы не только пройдем по местам съемок «Гарри Поттера», но и поговорим о создании книг, об их авторе Джоан Роулинг, ее непростой судьбе и настоящем писательском триумфе. Кроме того, я расскажу интересные истории об актерах, снимавшихся в волшебной киноэпопее. Вы узнаете, сколько издательств отказало Джоан Роулинг, прежде чем книга была опубликована, почему Дэниел Рэдклифф сначала не хотел играть роль Гарри Поттера, как кинематограф помог главной библиотеке Оксфордского университета и многое-многое другое!

Дополнительно: экскурсия по павильонам Warner Bros
По вашему желанию мы можем дополнительно посетить павильоны киностудии Warner Bros — один из самых увлекательных аттракционов Британии! Здесь вы увидите оригинальные декорации к фильмам о Гарри Поттере: заглянете в гостиную Гриффиндора и уютную «Нору», рассмотрите костюмы персонажей фильмов, сможете попробовать настоящее сливочное пиво, пройдете по Косому переулку, увидите кабинет Дамблдора и другие уголки любимого волшебного мира.

Организационные детали

  • Стоимость тура включает трансфер Лондон — Оксфорд — Лондон, входные билеты оплачиваются дополнительно.
  • Если к программе добавляется визит на киностудию Warner Bros: в этом случае мы выезжаем из Лондона немного раньше, около 08:00-08:30, слегка сокращаем программу в Оксфорде и после обеда отправляемся в Warner Bros. При такой программе стоимость тура возрастает на £90 (включая ожидание транспорта 3-4 часа на самой студии и обратный трансфер до отеля в пределах центрального Лондона).
  • Входные билеты в павильоны Warner Bros оплачиваются дополнительно по факту (по состоянию на осень 2019: взрослый — £45, детский — £37). Поскольку спрос на билеты в павильоны Warner Bros огромный, заказывать их необходимо минимум за 2-3 месяца до поездки!
По следам Гарри Поттера в Оксфорде!
По следам Гарри Поттера в Оксфорде!
По следам Гарри Поттера в Оксфорде!
По следам Гарри Поттера в Оксфорде!
По следам Гарри Поттера в Оксфорде!
По следам Гарри Поттера в Оксфорде!
По следам Гарри Поттера в Оксфорде!
По следам Гарри Поттера в Оксфорде!
По следам Гарри Поттера в Оксфорде!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Dmitriy
Dmitriy
Живу в Лондоне с 2010 года, профессиональный историк литературы (кандидат наук). Все экскурсии — авторские, с богатым иллюстративным материалом.
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1 отзыв оставили туристы

Роман
11 января 2019
Дмитрий — это высочайший профессионал своего уровня. Все время в дороге до Оксфорда и из него мы крайне интересно беседовали и об истории Оксфорда, об образовании в Англии, университетах и пр. А в самом Оксфорде он очень интересно рассказал о самых интересных местах, таких как Бодлианская библиотека, Trinity College, Christ Church College. А некоторые вещи на экскурсии и места, которые он показал — выглядели как магия) Спасибо Дмитрию, в следующий раз обязательно снова буду обращаться к нему!

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