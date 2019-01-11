1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Волшебные закоулки Оксфорда

Хоть Джоан Роулинг в Оксфорде не училась, но именно этот университет во многом вдохновил ее на написание романов о Гарри Поттере. В Оксфорде же расположено несколько знаковых локаций из фильмов о мальчике-волшебнике. Во время нашего путешествия вы побываете в библиотеке Хогвартса (Бодлианская Библиотека), в школьном лазарете (Школа Богословия) и зале, где профессор Макгонагалл давала уроки танца к святочному балу. Рассмотрите знакомые готические своды и коридоры, а также пройдетесь по обеденному залу Колледжа Крайстчёрч, который стал прототипом обеденного зала Хогвартса (сам зал находится в павильоне Warner Bros). Кроме того, мы исследуем другие удивительные места в Оксфорде: заглянем в самый необычный книжный магазин Англии, вход в который как будто нарушает все законы физики, и посетим колоритный Музей Питта Риверса, собиравшего экзотические редкости со всего земного шара.

История книг о Гарри Поттере и их экранизаций

Мы не только пройдем по местам съемок «Гарри Поттера», но и поговорим о создании книг, об их авторе Джоан Роулинг, ее непростой судьбе и настоящем писательском триумфе. Кроме того, я расскажу интересные истории об актерах, снимавшихся в волшебной киноэпопее. Вы узнаете, сколько издательств отказало Джоан Роулинг, прежде чем книга была опубликована, почему Дэниел Рэдклифф сначала не хотел играть роль Гарри Поттера, как кинематограф помог главной библиотеке Оксфордского университета и многое-многое другое!

Дополнительно: экскурсия по павильонам Warner Bros

По вашему желанию мы можем дополнительно посетить павильоны киностудии Warner Bros — один из самых увлекательных аттракционов Британии! Здесь вы увидите оригинальные декорации к фильмам о Гарри Поттере: заглянете в гостиную Гриффиндора и уютную «Нору», рассмотрите костюмы персонажей фильмов, сможете попробовать настоящее сливочное пиво, пройдете по Косому переулку, увидите кабинет Дамблдора и другие уголки любимого волшебного мира.