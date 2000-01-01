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Прогулка по району престижных английских клубов Сент-Джеймс

АртЛондон
АртЛондон – Гид из Лондона
В центре Лондона находится один из известных районов — Сент-Джеймс.

Его можно обойти за 10 минут.

Но уважающий себя джентльмен задерживается здесь на несколько часов.

Костюмы, цилиндры, часы, одеколон — в этом районе собрано все самое лучшее.

За 2, 5 часа вы узнаете, как стать настоящим джентльменом и как попасть в самые престижные клубы.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €235 за экскурсию

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Прогулка по району престижных английских клубов Сент-Джеймс
Прогулка по району престижных английских клубов Сент-Джеймс

Что вы увидите

  • район St James
Англия известна своим пристрастием к клубам. Так сложилось, что район St James’ является средоточием самых старинных и престижных. Эта концентрация настолько велика, что район получил название Clubland.
В ходе нашей экскурсии 🧭 вы узнаете об истории 📖 самых известных лондонских джентельменских клубов и о наиболее колоритных обитателях района St James, как реальных, так и вымышленных. Хотите знать, где Филеас Фогг заключил своё знаменитое пари в романе Жюль Верна? Где впервые видели человека в шляпе-цилиндре или шляпе-котелке? Или, например, где помирились писатели Диккенс и Теккерей? Где жила Ада Лавлейс, дочь поэта Джорджа Байрона и где Хемингуэй писал свои романы?
Если вы заинтригованы, приходите на нашу экскурсию ⛳, которая начнётся с чая в отеле Ритц.
Экскурсию проведет искусствовед Ирена Кукота, выпускница Оксфордского университета и Sotheby’s Institut of Art, в котором она также периодически читает лекции по истории искусств, специалист по старым мастерам и по истории коллекций.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 The Ritz London, 150 Piccadilly, W1J 9BR Лондон
Место завершения
🏁 По договоренности
Прогулка по району престижных английских клубов Сент-Джеймс
Прогулка по району престижных английских клубов Сент-Джеймс
Прогулка по району престижных английских клубов Сент-Джеймс
Прогулка по району престижных английских клубов Сент-Джеймс

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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АртЛондон
АртЛондон
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