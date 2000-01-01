Англия известна своим пристрастием к клубам. Так сложилось, что район St James’ является средоточием самых старинных и престижных. Эта концентрация настолько велика, что район получил название Clubland.

В ходе нашей экскурсии 🧭 вы узнаете об истории 📖 самых известных лондонских джентельменских клубов и о наиболее колоритных обитателях района St James, как реальных, так и вымышленных. Хотите знать, где Филеас Фогг заключил своё знаменитое пари в романе Жюль Верна? Где впервые видели человека в шляпе-цилиндре или шляпе-котелке? Или, например, где помирились писатели Диккенс и Теккерей? Где жила Ада Лавлейс, дочь поэта Джорджа Байрона и где Хемингуэй писал свои романы?

Если вы заинтригованы, приходите на нашу экскурсию ⛳, которая начнётся с чая в отеле Ритц.

Экскурсию проведет искусствовед Ирена Кукота, выпускница Оксфордского университета и Sotheby’s Institut of Art, в котором она также периодически читает лекции по истории искусств, специалист по старым мастерам и по истории коллекций.