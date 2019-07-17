7 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Сюжеты и символы в стенах галереи

Путь Национальной галереи начался с 38 картин в доме на улице Полл-Молл. Вы узнаете, как происходило постепенное превращение во внушительный храм искусства и чем ценна нынешняя коллекция музея. Экспонаты галереи не только позволят соприкоснуться с высокой живописью, но и разобраться, как менялись с течением времени представления о том, что в ней правильно и неправильно, «модно» и «старо». На полотнах галереи отражены мифилогические и библейские сюжеты, символизм которых вы считаете. «Заговорят» даже цветопись и мазки — по ним вы определите мастерство Рембрандта и душевное состояние Ван Гога.

Техники и шедевры мастеров кисти

Для вас перестанут быть тайной такие тонкости, как разница между письмом маслом по дереву и темперой. У картины Ботичелли «Венера и Марс» вы осознаете, что для мировой культуры значит термин «Возрождение», а у полотна «Купание в Лягушатнике» Моне погрузитесь в отличительные черты импрессионизма. Гляда на работы Рафаэля, вы на себе прочувствуете, что восхищало в его умении современников и до сих пор восхищает искусствоведов. Вы обязательно рассмотрите главные картины галереи, а заодно услышите истории о знаменитых художниках прошлого, их отношениях с заказчиками и между собой.