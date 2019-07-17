7 отзывов оставили туристы

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Судьба и сокровища Национальной галереи

Проследить историю живописи от темперы по дереву до «Подсолнухов» Ван Гога

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Группа не более 20 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в Национальной галерее
  • Заказать экскурсию

£20 за человека

У этой экскурсии7 отзывов
4.71
Алла
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Алла – экскурсионное агентство по Лондону
Лондонская Национальная галерея познакомит вас с полотнами лучших европейских художников прошлого.

В компании знатока коллекций вы не растеряетесь среди шедевров и узнаете, как частную галерею банкира с полотнами Рубенса и Рафаэля превратили в музей масштаба страны, погрузитесь в многоэтапную историю 📖 живописи и рассказы о великих мастерах.
Судьба и сокровища Национальной галереи
Судьба и сокровища Национальной галереи

Что вас ожидает

Сюжеты и символы в стенах галереи
Путь Национальной галереи начался с 38 картин в доме на улице Полл-Молл. Вы узнаете, как происходило постепенное превращение во внушительный храм искусства и чем ценна нынешняя коллекция музея. Экспонаты галереи не только позволят соприкоснуться с высокой живописью, но и разобраться, как менялись с течением времени представления о том, что в ней правильно и неправильно, «модно» и «старо». На полотнах галереи отражены мифилогические и библейские сюжеты, символизм которых вы считаете. «Заговорят» даже цветопись и мазки — по ним вы определите мастерство Рембрандта и душевное состояние Ван Гога.

Техники и шедевры мастеров кисти
Для вас перестанут быть тайной такие тонкости, как разница между письмом маслом по дереву и темперой. У картины Ботичелли «Венера и Марс» вы осознаете, что для мировой культуры значит термин «Возрождение», а у полотна «Купание в Лягушатнике» Моне погрузитесь в отличительные черты импрессионизма. Гляда на работы Рафаэля, вы на себе прочувствуете, что восхищало в его умении современников и до сих пор восхищает искусствоведов. Вы обязательно рассмотрите главные картины галереи, а заодно услышите истории о знаменитых художниках прошлого, их отношениях с заказчиками и между собой.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы не предусмотрены
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Судьба и сокровища Национальной галереи
Судьба и сокровища Национальной галереи
Судьба и сокровища Национальной галереи
Судьба и сокровища Национальной галереи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Место встречи для начала в Национальной галерее.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алла
Алла
Наша команда гидов работает с 2012 года и предоставляет весь спектр экскурсионных услуг — от регулярных групповых русскоязычных экскурсий с профессиональными гидами до индивидуальной разработки программ для путешественников. В период летнего сезона мы предлагаем регулярные групповые автобусные туры по всей Великобритании, Ирландии и Франции.
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7 отзывов оставили туристы

17 июля 2019
Нас (3-х) присоединили к большой группе. , поэтому к гиду подойти близко и слушать ее было не реально. Гид бежала бегом из зала в зал, говоря, что экспонаты перевешивают с одного места на другое. Вместо заявленных трех часов экскурсия длилась 2 часа. просто побегали по залам. лучше бы пошли сами. гид явно куда то торопилась. Никакого удовольствия от экскурсии мы не получили.
12 июля 2019
Это было чудесно!
11 июня 2019
Посетили данную экскурсию с дочкой 11 лет для саморазвития, искусством не скажу что сильно интересуемся и я, честно сказать, была настроена на то, что дочке будет скучно 2 часа слушать про картины. Но не тут то было. Наталья настолько интересно рассказывала, что через 2 часа, а время пролетело незаметно, было очень жаль, что все закончилось, невозможно оторваться ни от картин ни от рассказа Натальи. Всем рекомендую посетить эту экскурсию, тем более с детьми т. к. картинная галерея огромная, самим разбираться будет очень утомительно. Наталья обращает внимание на самые известные экспонаты, уделяя внимание деталям и малоизвестным фактам. Спасибо!
27 мая 2019
Экскурсия мне понравилась! Хоть я и не искусствовед, было интересно узнать историю картин и их значение!
12 марта 2019
Мы были на экскурсии в первый числах января. По-моему, с Натальей. Нам: мне и ребенку очень понравилось. Ёмко в рамках приведенного времени, интересно, живо. Спасибо.
27 января 2019
Экскурсии в National Gallery и в British museum очень понравились, гид была Наталья. Наталья оч понравилась - умна, тактична и приветлива.
4 января 2019
Наш гид Наталья Коллино отлично знает материал, подает его легко и непринужденно, не перегружает рассказ историческими сведениями. Вместе с тем о каждом художнике она рассказала много индивидуального, каждое произведение раскрыла полностью. Присутствовал и юмор, и чувство меры. Она смогла удержать внимание группы на протяжении всей экскурсии. Высший пилотаж. Очень понравилось. Большое спасибо.

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