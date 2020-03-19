16 отзывов оставили туристы

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Лучшие ракурсы Токио и мир японской фотографии

Пройти по самым фотогеничным местам города в компании профессионального фотографа

  • 📷Для любителей фотосессий
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Договориться о времени

300 за экскурсию

У фотографа на этой прогулке16 отзывов
5
Марина
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Марина – Гид в Токио
Путешествуя по Токио, не так-то просто найти и запечатлеть по-настоящему аутентичные места японской столицы.

Став вашим проводником, я проведу вас по интересным фотогеничным паркам, улицам и урбанистическим локациям, поделюсь советами по фотосъемке и расскажу о культовых фотографах Японии на экскурсии по Токийскому музею фотографии 📸.

А если вы захотите запечатлеть себя на фоне настоящего Токио — я с удовольствием проведу для вас профессиональную фотосессию 📷, чтобы впечатления о живом и колоритном городе возвращались к вам снова и снова.
Лучшие ракурсы Токио и мир японской фотографии
Лучшие ракурсы Токио и мир японской фотографии

Что вас ожидает

Насладиться Токио с необычных ракурсов
Мы проведем день в самых характерных и фотогеничных местах Токио, о которых даже не догадываются не только туристы, но и многие японцы. Как фэшн-фотограф, я всегда нахожусь в поиске интересных токийских локаций: это не избитые места, где обычно гуляют и фотографируются жители, это эксклюзив. Вы побываете в урбанистическом уголке Токио с современной архитектурой, в красивейшем японском саду, в неформальном переулке с яркими граффити, в оазисе европейской архитектуры — каждое из этих мест откроет для вас Токио с другой стороны, и в каждом вы сделаете невероятно атмосферные снимки.

Культура японской фотографии
Во время прогулки вы посмотрите на Токио не только своими глазами, но и глазами ключевых японских фотографов — для этого мы отправимся в Токийский музей фотографии. Здесь я расскажу о культовых фотографах Японии и специфике их стилей, познакомлю вас с работами известных японских фотохудожников, среди которых Tadahiko Hayashi, Hiromi Tsuchida, Shihachi Fujimoto, Haruo Tomiyama и другие мастера, представляющие Японию под нестандартным углом. А после мы можем зайти на ланч в фотографическое кафе, где вы найдете книги и альбомы по фотоискусству и попробуете традиционные блюда японской кухни.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, предусматривает несколько поездок на токийском метро
  • При желании в экскурсию можно включить фотосессию от профессионального фотографа, стоимость — 150 евро. Обработанные фотографии вы получите через два дня ссылкой на гугл диск.
  • Дополнительно оплачиваются проезд на метро и входные билеты для себя и для гида: примерно 500 йен с человека (точная стоимость билетов зависит от текущей выставки)
Лучшие ракурсы Токио и мир японской фотографии
Лучшие ракурсы Токио и мир японской фотографии
Лучшие ракурсы Токио и мир японской фотографии
Лучшие ракурсы Токио и мир японской фотографии
Лучшие ракурсы Токио и мир японской фотографии
Лучшие ракурсы Токио и мир японской фотографии
Лучшие ракурсы Токио и мир японской фотографии

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Марина
Марина
Меня зовут Марина. Я профессиональный фотограф и журналист. Живу в Японии 3,5 года. Снимаю для российских журналов, пишу статьи о Японии, фотографирую японские свадьбы, занимаюсь семейной фотографией, фэшн фотографией, снимаю на неделе моды в Токио. Обожаю искусство и моду, знаю почти всё про японских дизайнеров и с удовольствием покажу вам тайные места, дам пароли и явки столицы Японии.
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16 отзывов оставили туристы

19 марта 2020
Марина просто супер)! решили с мужем на годовщину посетить Токио и сделать лав-стори! Марина все сделала на 5+) фото и локации просто огонь! мы очень довольны! прям рекомендую!
14 января 2020
Отлично! Спасибо огромное
13 января 2020
Я провела незабываемые 7 часов с Мариной, которые пролетели как одно мгновение. Марина прекрасно знает город, историю и современные нравы и быт японцев. И увлекательно рассказывает об этом. Мы успели осмотреть очень много мест, которые вряд ли бы нашла, используя стандартные путеводители. Даже самые знаковые достопримечательности Токио Марина показала с необычного ракурса. Кроме того, Марина прекрасно адаптирует свой план под нужды и интересы гостей, поэтому ощущение прогулки с подругой. Ну и как нам девочкам не обсудить параллельно с историей моду и косметику, в чем Марина тоже отлично разбирается. Ну а фото, которыми я заполнила свой инстаграм после нашей прогулки - просто высший класс!!!!
8 января 2020
Это был наш первый визит в Японию. Первый день совпал с днем рождения моей супруги. По традиции, в этот день, помимо прочего, мы делаем фотосессия, чтобы память об этом дне сохранялась надолго. Я увидел, что у Марины есть опция с фотосессией и забронировал экскурсию. Это было потрясающе. Очень интересный маршрут, отличные виды и потрясающие фото. Понравилась гибкость в подходе к маршруту, желание гида помочь и подсказать не всегда понятные нюансы. Помимо прочего, Марина купила нам местную симкарту, объяснила, как не заблудиться в метро, дала рекомендации по завелениям да и, вообще, рассказала массу интересного. Это было потрясающе. Всем рекомендую.
Анна
5 декабря 2019
Отличная динамичная экскурсия, которая позволяет почувствовать Токио так, как будто ты там прожил пару месяцев, а не полдня погулял. Марина очень внимательный и позитивный человек, охотно делится своим опытом жизни в Японии, чутко реагирует и на возможности группы, и на любые пожелания и расспросы. Очень рады знакомству - и с уверенностью рекомендуем эту экскурсию!
9 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась, время пролетело незаметно, масса впечатлений. Самостоятельно, без помощи Марины, за один день не смогла бы посетить столько разнообразных интересных мест в Токио. На память осталась качественная фотосессия. Во время следующего визита в Токио с удовольствием закажу другие экскурсии этого гида.
31 октября 2019
Марина - замечательный увлечённый человек! Очень профессиональный! Экскурсия получилась очень легкая, комфортная и познавательная. Именно то, что нужно от индивидуальной экскурсии по городу: красивые места, интересные детали, вкусные перекусы. Обошли кучу мест и практически не устали. А какие фото!
28 октября 2019
Экскурсия превзошла все наши ожидания. Город реально мы увидели с необычных ракурсов. И получили массу интресной информации. Причем и такой, которую не найдешь в обычных путеводителях и справочниках. В Японию я прилетел с девочкой подростокм и Марина составила план экскурсии именно так, что бы было интересно именно 12 летней девочке. И у нее это отлично получилось. 8 часов пролетели незаметно. Впечатлений было море. После Токио мы побывали в Киото, и совершили ошибку. В отличии от Токио, там мы знакомились с городом самостоятельно. И поняли, что нам не хватало в Киото такой экскурсии, которую провела Марина по Токио. Отдельно хотелось бы отметить уровень фотографий, которые делала Марина. Когда наши друзья их увидели, то первый вопрос был, не то, где они сняты, а кто это так здорово нас фотографировал. Так впечатлили их эти снимки. Эту экскурсию мы рекомендуем однозначно. И для тех кто врперые в Токио, и навреное, для тех, кто уже знаком с городом.
10 сентября 2019
Нам с мужем все очень понравилось! Очень хорошие впечатления остались от общения и самой съемки! Большое спасибо за фотографии, остались очень довольны! Марина, желаем дальнейших творческих успехов !
11 августа 2019
Экскурсия понравилась, рекомендуем другим. Марина -приятный во всех отношениях человек, знает город, его лучшие ракурсы Чутко чувствует настроение экскурсантов, легко настраивается на их запросы. Остались всем довольны Заказывайте - не пожалеете Марине - Успехов, реализации планов!
Ещё 6 отзывов

Марина проводит ещё 1 экскурсию

Шопинг-тур: все о японских дизайнерах и их бутикахШопинг-тур: все о японских дизайнерах и их бутикахШопинг-тур: все о японских дизайнерах и их бутиках
300 за экскурсию
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5 отзывов
Погрузиться в мир токийской моды в компании профессионального обозревателя
Куда лучше отправиться за знаменитыми футболками с глазастыми сердечками от Comme des Garcons, кроссовками Y-3 от Йодзи Ямамото или авангардными нарядами от молодых дизайнеров? Со мной вы не только пройдете по лучшим бутикам столицы и узнаете об актуальных тенденциях, но и услышите интересные факты о творчестве создателей фэшн-индустрии, а также взглянете на историческую линию развития японской моды!

Необычные маршруты по Токио

Очарование южного ТокиоОчарование южного ТокиоОчарование южного Токио
170 за экскурсию
4.5 часов
Старинные храмы, живописный японский сад, чайная церемония и модный район Сибуя за один день
Вас ждет полноценное погружение в Японию: вы узнаете о самураях и сёгунах, посетите синтоистский храм и расшифруете символику фонарей и камней в традиционном саду. Кроме того, я расскажу о современных обычаях и традициях: где японцы любят проводить время, что готовят дома и как воспитывают детей.
Уютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шоппингомУютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шоппингомУютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шоппингом
330 за экскурсию
3.5 часа
7 отзывов
Островок спокойствия с древними традициями и ресторанами изысканной японской кухни
Вас ждет прогулка по островку спокойствия в наполненном стрессом мегаполисе. В районе Кагуразака вы найдете сочетание традиций и современной жизни токийцев и сможете оценить на вкус лучшие блюда изысканной кухни кайсэки.
Поиск идеального сувенира: традиционные ремесла ЯпонииПоиск идеального сувенира: традиционные ремесла ЯпонииПоиск идеального сувенира: традиционные ремесла Японии
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3.5 часа
Познать красоту Японии через творения ее ремесленников
Поиски идеального сувенира в огромном Токио в подарок семье или друзьям могут быть утомительными и безрезультатными. Предлагаю минимизировать затраты времени и сил, ограничившись традиционными ремеслами. Если даже вы ничего не подберете для покупки, с моей помощью вы получите представление о разных ремеслах Японии и прочувствуете страну через творения ее ремесленников.
Удивительный ТокиоУдивительный ТокиоУдивительный Токио
300 за экскурсию
8 часов
Старинные буддийские храмы, современная архитектура и лучшие смотровые площадки за один день
Приглашаю на прогулку по модному кварталу Роппонги, где вас ждет удивительное сочетание истории и технологий, древних храмов и устремленных ввысь небоскребов. Я не только помогу понять местный менталитет, культуру и традиции, но также поделюсь ценными практическими советами!
Традиционные сады и храмы ТокиоТрадиционные сады и храмы ТокиоТрадиционные сады и храмы Токио
250 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Искусство бонсай, религии Японии и таинство чайной церемонии
На прогулке по очаровательным садам Токио вы познакомитесь с искусством японского ландшафтного дизайна, откроете особенности традиционного бонсая и побываете в фантастически красивых местах, где можно сделать яркие и сочные снимки. Вы также посетите храмы, на примере которых разберетесь в основных принципах двух главных религий Японии: буддизма и синтоизма. Кроме того, мы поговорим о многочисленных мифах и заблуждениях, связанных со Страной восходящего солнца.
Прогулка по Токийскому нижнему городуПрогулка по Токийскому нижнему городуПрогулка по Токийскому нижнему городу
180 за экскурсию
4 часа
3 отзыва
Синтоистские святилища, аутентичные ресторанчики и погружение в повседневную жизнь Токио
В городе Токио невозможно выделить главный центр: мегаполис представляет собой совокупность субцентров, здесь есть свой Верхний и Нижний город. Приглашаю вас исследовать со мной Нижний город - древнее место, заселенное задолго до появления города Токио. Вы увидите святилища и храмы, почитаемые из поколения в поколение, пройдете по торговой улочке с маленькими ресторанами и, конечно, заглянете в аутентичные уголки, знакомые лишь местным жителям.

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300 за экскурсию
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