16 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Насладиться Токио с необычных ракурсов

Мы проведем день в самых характерных и фотогеничных местах Токио, о которых даже не догадываются не только туристы, но и многие японцы. Как фэшн-фотограф, я всегда нахожусь в поиске интересных токийских локаций: это не избитые места, где обычно гуляют и фотографируются жители, это эксклюзив. Вы побываете в урбанистическом уголке Токио с современной архитектурой, в красивейшем японском саду, в неформальном переулке с яркими граффити, в оазисе европейской архитектуры — каждое из этих мест откроет для вас Токио с другой стороны, и в каждом вы сделаете невероятно атмосферные снимки.

Культура японской фотографии

Во время прогулки вы посмотрите на Токио не только своими глазами, но и глазами ключевых японских фотографов — для этого мы отправимся в Токийский музей фотографии. Здесь я расскажу о культовых фотографах Японии и специфике их стилей, познакомлю вас с работами известных японских фотохудожников, среди которых Tadahiko Hayashi, Hiromi Tsuchida, Shihachi Fujimoto, Haruo Tomiyama и другие мастера, представляющие Японию под нестандартным углом. А после мы можем зайти на ланч в фотографическое кафе, где вы найдете книги и альбомы по фотоискусству и попробуете традиционные блюда японской кухни.