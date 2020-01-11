1 отзыв оставили туристы

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Японские дома и традиции в Музее Эдо-Токио

Познакомиться с архитектурой страны в «городе из прошлого» и исследовать самобытный японский сад

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на станции Кокубунджи
  • Заказать экскурсию

160 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Юлия
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Юлия – Гид в Токио
Приготовьтесь оказаться в мире мультфильма «Унесенные призраками»: музей под открытым небом Эдо-Токио вдохновил Хаяо Миядзаки! Здесь, в парке Коганей, вас ждут 30 традиционных японских домов — от особняков до купален.

Я помогу разобраться в устройстве аутентичных японских жилищ, расскажу об их особенностях и оформлении.

А дополнением станет дивный японский сад, где вы узнаете о символизме этого неотъемлемого атрибута культуры Японии.
Японские дома и традиции в Музее Эдо-Токио
Японские дома и традиции в Музее Эдо-Токио

Что вас ожидает

Символы и самобытность японских садов
В начале экскурсии вы отправитесь в традиционный японский сад, где ближе познакомитесь с этим элементом загадочной культуры Страны восходящего солнца. Богатая флора, горы, ручьи и озера с давних времен вдохновляли японцев. Вы поймете, как воссозданные ими природные ландшафты воздействуют на настроение зрителя. Почувствуете единение с окружающим миром и попробуете отрешиться от суеты. А я расскажу об особенностях устройства и символизме японского сада, о его связи с буддийской философией.

Архитектурный музей Эдо-Токио: фасады и интерьеры Японии
В музее под открытым небом в парке Коганей вы увидите Токио таким, каким город был во времена исторических периодов Эдо (17-19 вв) и Мейдзи (19-начало 20 века). Здесь собраны 30 традиционных зданий Японии, разнообразных по стилю и назначению: дома аристократов и простых граждан, бары, магазины, гостиницы, постройки в западном стиле, общественные купальни. И во все сооружения можно заглянуть! Вы исследуете их самые интересные уголки, разберетесь в устройстве традиционного японского дома и узнаете об отличиях жилищ разных сословий, о материалах и оформлении построек.

А еще вас ждут маленькие домашние садики, которые напомнят мультфильм «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки — режиссер часто посещал парк Коганей для вдохновения.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты в музей (5$ с человека); такси от сада до музея (15$)
  • По понедельникам в музее выходной
Японские дома и традиции в Музее Эдо-Токио
Японские дома и традиции в Музее Эдо-Токио
Японские дома и традиции в Музее Эдо-Токио
Японские дома и традиции в Музее Эдо-Токио
Японские дома и традиции в Музее Эдо-Токио
Японские дома и традиции в Музее Эдо-Токио
Японские дома и традиции в Музее Эдо-Токио
Японские дома и традиции в Музее Эдо-Токио
Японские дома и традиции в Музее Эдо-Токио
Японские дома и традиции в Музее Эдо-Токио
Японские дома и традиции в Музее Эдо-Токио
Японские дома и традиции в Музее Эдо-Токио
Японские дома и традиции в Музее Эдо-Токио

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на станции Кокубунджи.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Живу в Японии 18 лет. Преподаю Йогу, пишу стихи, воспитываю дочь, изучаю японскую культуру и историю. Могу помочь не только познакомиться с японской культурой и жизнью Токио, но и добраться из аэропорта до гостиницы или сделать покупки.
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1 отзыв оставили туристы

11 января 2020
Очень понравилась экскурсия. Хотели посмотреть то, что мы ещё не видели в Токио. Всё понятно, интересно, увлекательно! Спасибо Юлии.

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