1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Символы и самобытность японских садов

В начале экскурсии вы отправитесь в традиционный японский сад, где ближе познакомитесь с этим элементом загадочной культуры Страны восходящего солнца. Богатая флора, горы, ручьи и озера с давних времен вдохновляли японцев. Вы поймете, как воссозданные ими природные ландшафты воздействуют на настроение зрителя. Почувствуете единение с окружающим миром и попробуете отрешиться от суеты. А я расскажу об особенностях устройства и символизме японского сада, о его связи с буддийской философией.

Архитектурный музей Эдо-Токио: фасады и интерьеры Японии

В музее под открытым небом в парке Коганей вы увидите Токио таким, каким город был во времена исторических периодов Эдо (17-19 вв) и Мейдзи (19-начало 20 века). Здесь собраны 30 традиционных зданий Японии, разнообразных по стилю и назначению: дома аристократов и простых граждан, бары, магазины, гостиницы, постройки в западном стиле, общественные купальни. И во все сооружения можно заглянуть! Вы исследуете их самые интересные уголки, разберетесь в устройстве традиционного японского дома и узнаете об отличиях жилищ разных сословий, о материалах и оформлении построек.

А еще вас ждут маленькие домашние садики, которые напомнят мультфильм «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки — режиссер часто посещал парк Коганей для вдохновения.