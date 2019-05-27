4 отзыва оставили туристы

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Шесть типов армянских храмов и их тайны

Изучить особенности религиозных построек 7 века и полюбоваться видами Араратской долины

5
4 отзыва
Valentine
Valentine – Гид из Еревана
Эта поездка станет прикосновением к прошлому Армении и его отражению в храмовой архитектуре.

Из Еревана путь лежит в Араратскую долину, а после — к горе Арагац: в этих окрестностях вам предстоит осмотреть шесть различных храмов.

Я помогу разобраться в их архитектурных нюансах, обращу внимание на важные сохранившиеся детали и расскажу о легендах живописных мест Армении.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-18 человек

  • От €130 за экскурсию

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Шесть типов армянских храмов и их тайны
Шесть типов армянских храмов и их тайны

Что вас ожидает

Знакомство с архитектурной школой Армении
Армянские зодчие в 7 веке искали новые решения в строительстве храмов в условиях изоляции от остального христианского мира из-за бурного развития арабского Халифата и политических расприй Византии и Рима. Вы погрузитесь в те времена, проследите путь формирования армянской архитектурной школы и узнаете историю 📖 принятия и сохранения христианства. Кроме того, в программе светская постройка — развалины дворца князя Григора Мамиконяна.

Особенности шести храмов 7 века
В сердце Араратской долины и у подножия высочайшей горы ⛰️ Армении Арагац вы познакомитесь с историей, архитектурной спецификой и легендами шести христианских храмов.

  • Увидите первую в мире центрально-купольную церковь ⛪, которая прошла испытание временем и не разрушилась, — Церковь Св. Рипсиме в городе Вагаршапат.
  • В храме Аручаванк увидите «купольную галерею» без промежуточных несущих опор и рассмотрите сохранившиеся фрески.
  • Полюбуетесь богатым скульптурным орнаментом наружных стен в храме Бдящих Ангелов и узнаете о результатах последних исследований, раскрывающих тайны разрушения храма.
  • В храме Св. Григория в монастыре Ованаванк изучите архаичный тип и прообраз готических религиозных строений.
  • У другой постройки в Ованаванке, храме Св. Карапета, поговорим об устройстве купольного зала.
  • А в Аштараке вы рассмотрите церковь Кармравор — крестово-купольную церковь, которая простояла 14 веков в неизменном виде.

Кроме того, вы побываете в саду одного местного жителя, где осенью сможете увидеть сбор урожая (и при желании принять в нём участие), а весной и летом полюбоваться красотой садов, выращенных на склонах потухшего вулкана Арагац.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, любящим старину и архитектуру.

Организационные детали

  • Вас сопровождают гид и водитель 🚗.
  • Мы заберём вас в вашем отеле в Ереване и отвезём обратно.
  • Транспортные расходы, минеральная вода и горячий кофе включены в стоимость.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (до 6). В таком случае стоимость экскурсии 🧭 увеличивается на 35€.
Начало и место завершения
🚩 от вашей гостиницы
Шесть типов армянских храмов и их тайны
Шесть типов армянских храмов и их тайны
Шесть типов армянских храмов и их тайны
Шесть типов армянских храмов и их тайны
Шесть типов армянских храмов и их тайны
Шесть типов армянских храмов и их тайны
Шесть типов армянских храмов и их тайны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Valentine
Valentine
Меня зовут Валентина. Родилась и живу в Ереване. По первому образованию я биолог. Объездив всю страну, будучи студенткой, поняла, что мне интересны не только природные памятники, но и история, архитектура и сами жители. Несколько лет работала в музее, но мыслями была не здесь. Наконец, получила образование гида-экскурсовода и обрела гармонию. Мне очень нравится знакомить своих гостей с Арменией и Ереваном. Каждый раз я заново влюбляюсь в свою страну. А благодаря моим гостям-путешественникам каждый раз я смотрю на Армению новыми глазами. Спасибо вам большое за такую возможность!
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4 отзыва оставили туристы

27 мая 2019
Увлекательное путешествие по храмам и селам Армении. В один день мы увидели базилики 4, 7. и 17 веков, прикоснулись к церковной и светской архитектуре средневековой Армении. Остановились у макового поля и сделали фотосессию. Насладились прекрасным и очень вкусным обедом в саду замечательной молодой семьи. А также их эксклюзивным вином))) Валентина эрудированный гид и очень хороший организатор. Экскурсия комфортная и полна открытий. Без этой замечательной информационно насыщенной, вкусной и солнечной поездки знакомство с Арменией было бы неполным.
22 мая 2019
Это была восхитительная экскурсия по незабываемым местам, которая проходила в формате путешествия с семьей. Мы никуда не бежали, вкусно ели, останавливались испить чашечку ароматного кофе и наслаждались каждым мгновением. При этом успели все и даже немного больше, в частности, зайти в гости на дачу к нашему гостеприимному водителю. Валентине и Давиду огромная благодарность и в ноги поклон.
Татьяна
20 января 2019
Шестого января Валентина провела для нас удивительную экскурсию по древнейшим храмам Армении. Мы побывали в самом сердце Араратской долины, а также у подножия высочайшей горы Армении Арагац. Увлекательный рассказчик, Валентина и нас увлекла архитектурой армянских храмов. Пообедали мы в сельском ресторанчике на краю Касахского ущелья. Национальная кухня Армении нам очень понравилась. Время экскурсии пролетело совершенно не заметно. А на следующий день Валентина провела нас на дегустации на заводе "Ной" и в шоколадную мастерскую. Нам все очень понравилось. Одназначно рекомендуем знакомиться с Армением, ее бутом и традициями вместе с гидом Валентина! Благодартм.
7 ноября 2018
Провели прекрасный день! Экскурсия очень понравилась. Гид Валентина преподносит информацию интересно, рассказывает увлекательно. Познакомились с архитектурой армянских храмов, узнали очень многое из истории страны, посмотрели, как живут люди в деревушках, прикоснулись к их быту. Обедали в ресторанчике на краю Касахского ущелья. Готовят очень вкусно, по-домашнему. Валентина заранее поинтересовалась, что бы из национальной кухни мы хотели попробовать и к нашему приезду все было готово. Хозяева очень гостеприимные, чувствуешь себя как дома. Во время всей поездки мы никуда не спешили, все было очень комфортно и душевно.

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