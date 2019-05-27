4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает
Знакомство с архитектурной школой Армении
Армянские зодчие в 7 веке искали новые решения в строительстве храмов в условиях изоляции от остального христианского мира из-за бурного развития арабского Халифата и политических расприй Византии и Рима. Вы погрузитесь в те времена, проследите путь формирования армянской архитектурной школы и узнаете историю 📖 принятия и сохранения христианства. Кроме того, в программе светская постройка — развалины дворца князя Григора Мамиконяна.
Особенности шести храмов 7 века
В сердце Араратской долины и у подножия высочайшей горы ⛰️ Армении Арагац вы познакомитесь с историей, архитектурной спецификой и легендами шести христианских храмов.
- Увидите первую в мире центрально-купольную церковь ⛪, которая прошла испытание временем и не разрушилась, — Церковь Св. Рипсиме в городе Вагаршапат.
- В храме Аручаванк увидите «купольную галерею» без промежуточных несущих опор и рассмотрите сохранившиеся фрески.
- Полюбуетесь богатым скульптурным орнаментом наружных стен в храме Бдящих Ангелов и узнаете о результатах последних исследований, раскрывающих тайны разрушения храма.
- В храме Св. Григория в монастыре Ованаванк изучите архаичный тип и прообраз готических религиозных строений.
- У другой постройки в Ованаванке, храме Св. Карапета, поговорим об устройстве купольного зала.
- А в Аштараке вы рассмотрите церковь Кармравор — крестово-купольную церковь, которая простояла 14 веков в неизменном виде.
Кроме того, вы побываете в саду одного местного жителя, где осенью сможете увидеть сбор урожая (и при желании принять в нём участие), а весной и летом полюбоваться красотой садов, выращенных на склонах потухшего вулкана Арагац.
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам, любящим старину и архитектуру.
Организационные детали
- Вас сопровождают гид и водитель 🚗.
- Мы заберём вас в вашем отеле в Ереване и отвезём обратно.
- Транспортные расходы, минеральная вода и горячий кофе включены в стоимость.
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек (до 6). В таком случае стоимость экскурсии 🧭 увеличивается на 35€.