4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Знакомство с архитектурной школой Армении

Армянские зодчие в 7 веке искали новые решения в строительстве храмов в условиях изоляции от остального христианского мира из-за бурного развития арабского Халифата и политических расприй Византии и Рима. Вы погрузитесь в те времена, проследите путь формирования армянской архитектурной школы и узнаете историю 📖 принятия и сохранения христианства. Кроме того, в программе светская постройка — развалины дворца князя Григора Мамиконяна.

Особенности шести храмов 7 века

В сердце Араратской долины и у подножия высочайшей горы ⛰️ Армении Арагац вы познакомитесь с историей, архитектурной спецификой и легендами шести христианских храмов.

Увидите первую в мире центрально-купольную церковь ⛪, которая прошла испытание временем и не разрушилась, — Церковь Св. Рипсиме в городе Вагаршапат.

в городе Вагаршапат. В храме Аручаванк увидите «купольную галерею» без промежуточных несущих опор и рассмотрите сохранившиеся фрески.

увидите «купольную галерею» без промежуточных несущих опор и рассмотрите сохранившиеся фрески. Полюбуетесь богатым скульптурным орнаментом наружных стен в храме Бдящих Ангелов и узнаете о результатах последних исследований, раскрывающих тайны разрушения храма.

и узнаете о результатах последних исследований, раскрывающих тайны разрушения храма. В храме Св. Григория в монастыре Ованаванк изучите архаичный тип и прообраз готических религиозных строений.

изучите архаичный тип и прообраз готических религиозных строений. У другой постройки в Ованаванке, храме Св. Карапета , поговорим об устройстве купольного зала.

, поговорим об устройстве купольного зала. А в Аштараке вы рассмотрите церковь Кармравор — крестово-купольную церковь, которая простояла 14 веков в неизменном виде.

Кроме того, вы побываете в саду одного местного жителя, где осенью сможете увидеть сбор урожая (и при желании принять в нём участие), а весной и летом полюбоваться красотой садов, выращенных на склонах потухшего вулкана Арагац.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, любящим старину и архитектуру.

Организационные детали