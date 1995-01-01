Кристина Б.
Кристина Б. – Гид из Минска
Хатынь
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • $120 за экскурсию

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Хатынь
Хатынь

Что вы увидите

  • Мемориальный комплекс Хатынь
Мы посетим мемориальный комплекс Хатынь, открытый на месте деревни, уничтоженной вместе с людьми во время ВОВ. Мемориальный комплекс представляет собой символическую деревню с домами, колодцами и колоколами, звонящими в память о погибших. Другая часть комплекса посвящена другим деревням и городам, разделившим судьбу Хатыни, здесь можно увидеть кладбище деревень, стену памяти, посвященную концлагерям и вечный огонь. Во время экскурсии 🧭 я поделюсь с Вами историей 📖 своей семьи, прошедшей через войну.
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Любое удобное для Вас место
Хатынь
Хатынь
Хатынь
Хатынь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Кристина Б.
Кристина Б.
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