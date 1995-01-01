Мы посетим мемориальный комплекс Хатынь, открытый на месте деревни, уничтоженной вместе с людьми во время ВОВ. Мемориальный комплекс представляет собой символическую деревню с домами, колодцами и колоколами, звонящими в память о погибших. Другая часть комплекса посвящена другим деревням и городам, разделившим судьбу Хатыни, здесь можно увидеть кладбище деревень, стену памяти, посвященную концлагерям и вечный огонь. Во время экскурсии 🧭 я поделюсь с Вами историей 📖 своей семьи, прошедшей через войну.
Что входит
Услуги гида
транспорт
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
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