Diaa M. проводит ещё 5 экскурсий

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Хамам + Программа «Клеопатра» и массаж

Diaa M.
Diaa M. – Гид из Хургады
Этот вид отдыха, при котором происходит оздоровление всего организма, известен с древних времен.

Целебное воздействие турецкой бани таково, что посредством горячего пара и специальных термонагрузок из организма человека выводятся шлаки, токсины и др.

вредные вещества, кожа тела и лица очищается, тонизируется, регенерируется.

Улучшается кровоток, происходит очищение организма на тканевом, а также клеточном уровнях, происходит нормализация обменных процессов – все это, несомненно, способствует не только оздоровлению, но и омоложению организма, повышению иммунитета.

Здесь каждый человек забывает об усталости и стрессах.
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Хамам + Программа «Клеопатра» и массаж
Хамам + Программа «Клеопатра» и массаж
Программа «Клеопатра+ и массаж» это приятный комплекс нескольких процедур поможет конечно снять накопившуюся стресс и усталость от ежедневной жизни. Это абсолютно новый и единственный в Хургаде SPA комплекс, действительно соответствующий всем мировым стандартам.
Вас ждет сауна, парная, пилинг и пенно-мыльный массаж, пилинг кокосовой стружки + маска «Клеопатра» на лицо и массаж всего тела (расслабляющий) около 45 минут.
Что входит
  • трансфер из отеля
  • общая информация
  • программа «Турецкий хамам»
  • сауна
  • парная
  • пилинг и пенно-мыльный массаж
  • пилинг кокосовой стружки + маска «Клеопатра» на лицо
  • время для отдыха, горячие напитки (чай)
  • свободное время — сауна/парная/джакузи (по желанию)
  • массаж всего тела (расслабляющий) около 45 минут
  • трансфер в отель.
Что не входит
  • Чаевые
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Хамам + Программа «Клеопатра» и массаж
Хамам + Программа «Клеопатра» и массаж
Хамам + Программа «Клеопатра» и массаж

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Diaa M.
Diaa M.
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