Diaa M. проводит ещё 5 экскурсий

Программа «Клеопатра+ и массаж» это приятный комплекс нескольких процедур поможет конечно снять накопившуюся стресс и усталость от ежедневной жизни. Это абсолютно новый и единственный в Хургаде SPA комплекс, действительно соответствующий всем мировым стандартам.

Вас ждет сауна, парная, пилинг и пенно-мыльный массаж, пилинг кокосовой стружки + маска «Клеопатра» на лицо и массаж всего тела (расслабляющий) около 45 минут.