Diaa M. проводит ещё 5 экскурсий

Программа «Клеопатра+ и массаж» это приятный комплекс нескольких процедур поможет конечно снять накопившуюся стресс и усталость от ежедневной жизни. Это абсолютно новый и единственный в Хургаде SPA комплекс, действительно соответствующий всем мировым стандартам.
Вас ждет сауна, парная, пилинг и пенно-мыльный массаж, пилинг кокосовой стружки + маска «Клеопатра» на лицо и массаж всего тела (расслабляющий) около 45 минут.
Что входит
трансфер из отеля
общая информация
программа «Турецкий хамам»
сауна
парная
пилинг и пенно-мыльный массаж
пилинг кокосовой стружки + маска «Клеопатра» на лицо
время для отдыха, горячие напитки (чай)
свободное время — сауна/парная/джакузи (по желанию)
массаж всего тела (расслабляющий) около 45 минут
трансфер в отель.
Что не входит
Чаевые
Личные расходы
Начало и место завершения
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