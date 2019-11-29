Посетите национальный парк острова Гифтун в рамках 6-часового тура из Хургады. Утром вас отвезут из отеля к судну, на котором вы отправитесь в плавание по Красному морю.

По пути к острову сделайте остановку в месте для сноркелинга, где вы увидите кораллы, множество разноцветных рыб и многих других морских животных и растений. Пообедайте на борту лодки, прежде чем прибыть на остров.

По приезде у вас будет масса времени, чтобы отдохнуть! Насладитесь спокойной карибской атмосферой, прогуливаясь по белому песчаному пляжу, позагорайте, искупайтесь или позанимайтесь сноркелингом в прозрачной бирюзовой воде. Вы вернетесь в свой отель в Хургаде в послеобеденное время.