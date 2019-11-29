Национальный парк острова Гифтун: сноркелинг-тур из Хургады

Проведите день в национальном парке острова Гифтун - раю для любителей сноркелинга

4.4
334 отзыва
В группе
до 100 чел.
Проведите день в национальном парке острова Гифтун – раю для любителей сноркелинга и солнца – в рамках 6-часовой поездки из Хургады.

Искупайтесь в бирюзовой воде и прогуляйтесь по белому песчаному пляжу, а также пообедайте на борту судна.
Национальный парк острова Гифтун: сноркелинг-тур из Хургады
Национальный парк острова Гифтун: сноркелинг-тур из Хургады
Национальный парк острова Гифтун: сноркелинг-тур из Хургады
Национальный парк острова Гифтун: сноркелинг-тур из Хургады
Национальный парк острова Гифтун: сноркелинг-тур из Хургады
Национальный парк острова Гифтун: сноркелинг-тур из Хургады
Национальный парк острова Гифтун: сноркелинг-тур из Хургады
Национальный парк острова Гифтун: сноркелинг-тур из Хургады
Национальный парк острова Гифтун: сноркелинг-тур из Хургады
Национальный парк острова Гифтун: сноркелинг-тур из Хургады
Национальный парк острова Гифтун: сноркелинг-тур из Хургады

Что вы увидите 🤩

  • Остров Махмея
  • Остров Гифтун
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Совершите плавание на судне из Хургады по Красному морю
  2. Сделайте остановку в отличной точке для сноркелинга
  3. Проведите послеобеденное время в национальном парке острова Гифтун
  4. Пообедайте на борту, а затем отдохните на пляже
Посетите национальный парк острова Гифтун в рамках 6-часового тура из Хургады. Утром вас отвезут из отеля к судну, на котором вы отправитесь в плавание по Красному морю.
По пути к острову сделайте остановку в месте для сноркелинга, где вы увидите кораллы, множество разноцветных рыб и многих других морских животных и растений. Пообедайте на борту лодки, прежде чем прибыть на остров.
По приезде у вас будет масса времени, чтобы отдохнуть! Насладитесь спокойной карибской атмосферой, прогуливаясь по белому песчаному пляжу, позагорайте, искупайтесь или позанимайтесь сноркелингом в прозрачной бирюзовой воде. Вы вернетесь в свой отель в Хургаде в послеобеденное время.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча и высадка
  • Трансфер на лодке на остров и обратно
  • Остановка для сноркелинга по пути
  • Снаряжение для сноркелинга
  • Помощь гида
  • Обед на борту
  • Минеральная вода и безалкогольные напитки
  • Водные виды спорта
Что не входит
  • Чаевые (чаевые) водителям и гидам
  • Личные вещи
  • Продукты питания и напитки
  • Не упомянутые услуги
  • Туристический сбор (5 долларов США на человека) оплачивается в день
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
  • Солнцезащитные очки
  • Летняя шляпа
Важная информация
  • Обратите внимание: трансфер из Макади, Сафаги, Эль-Гуны, Сома-Бей и Сахл-Хашиш производится за дополнительную плату в размере 15€
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 334 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
199
4
81
3
36
2
8
1
10
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
29 ноя 2019
Ein perfekter Trip, unbedingte Empfehlung! Pünktliche Abholung, super Stimmung auf dem Boot und sehr sehr nette Guides (Mudi und Adam stellvertretend für alle anderen). Wenn ihr in Hurghada seid macht unbedingt diesen Ausflug. Essen inklusive und die Bilder + Videos für 15 Euro auf CD. Delfine haben uns auch begleitet. Rundherum ein herrlicher Tag!
J
25 ноя 2019
(Польша)
Amazing day!
We went to this trip with our baby (11 months) no problem, staff are really very friendly, nice and professional, everything is clear and well organized:) captain, and all staff are super! We had also nice group, amazing view and water… very safe, we will remember a long time for this special day and we recommend to everyone!!!!
S
24 ноя 2019
(Египет)
It was good, friendly staff and the island is totally worth it, the tour can be much nicer if it’s more organized. Also the lack of experience of doing such tour, you can say they are all amateurs doing this tour. It can be amazing experience if it can be organized as it should be.

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